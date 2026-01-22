Bomber Barcelona Robert Lewandowski Samai 'Rekor Mewah' Cristiano Ronaldo, Harry Kane & Neymar Di Liga Champions

Lewandowski berada di jajaran elite dalam hal pencapaian tersebut, dengan hanya beberapa pemain terbaik yang berhasil mencapai tonggak sejarah itu. Penyerang veteran tersebut pindah ke Catalan pada tahun 2022 setelah mencetak 69 gol di kompetisi Eropa untuk raksasa Jerman Bayern Munich.

Ia kini telah melewati angka 20 untuk Barca, dengan dua digit gol dicapai di kompetisi Eropa musim lalu. Gol terbarunya tercipta dalam kemenangan 4-2 yang penuh perjuangan atas Slavia Praha yang diwarnai gol bunuh diri sebelum memastikan kemenangan yang diraih dengan susah payah.

Hanya tiga pemain lain yang mencetak lebih dari 20 gol di Liga Champions untuk dua klub berbeda. Tak heran, Cristiano Ronaldo adalah yang pertama mencatatkan sejarah setelah menjadi pemain produktif untuk Manchester United dan Real Madrid. Kapten Inggris Kane mencapai angka yang sama dalam periode bermainnya bersama Tottenham dan Bayern Munich, sementara Neymar mencapainya bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain.