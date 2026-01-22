Getty/GOAL
Bomber Barcelona Robert Lewandowski Samai 'Rekor Mewah' Cristiano Ronaldo, Harry Kane & Neymar Di Liga Champions
Lewandowski samai pencapaian Ronaldo & Kane di Liga Champions
Lewandowski berada di jajaran elite dalam hal pencapaian tersebut, dengan hanya beberapa pemain terbaik yang berhasil mencapai tonggak sejarah itu. Penyerang veteran tersebut pindah ke Catalan pada tahun 2022 setelah mencetak 69 gol di kompetisi Eropa untuk raksasa Jerman Bayern Munich.
Ia kini telah melewati angka 20 untuk Barca, dengan dua digit gol dicapai di kompetisi Eropa musim lalu. Gol terbarunya tercipta dalam kemenangan 4-2 yang penuh perjuangan atas Slavia Praha yang diwarnai gol bunuh diri sebelum memastikan kemenangan yang diraih dengan susah payah.
Hanya tiga pemain lain yang mencetak lebih dari 20 gol di Liga Champions untuk dua klub berbeda. Tak heran, Cristiano Ronaldo adalah yang pertama mencatatkan sejarah setelah menjadi pemain produktif untuk Manchester United dan Real Madrid. Kapten Inggris Kane mencapai angka yang sama dalam periode bermainnya bersama Tottenham dan Bayern Munich, sementara Neymar mencapainya bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain.
Lewandowski mencetak gol di 15 musim Liga Champions
Lewandowski kini bergabung dengan 'kelompok mewah' tersebut, sekaligus memastikan bahwa ia telah mencetak gol dalam 15 musim Liga Champions berturut-turut. Superstar Portugal Ronaldo berhasil mencetak 16 musim, sementara legenda Barcelona Lionel Messi dan mantan striker Real Madrid Karim Benzema menetapkan tolok ukur pada 18 musim.
Lewandowski mengatakan setelah mencetak gol melawan Slavia, dengan catatan gol Eropanya untuk musim 2025/26 dibuka pada percobaan keenam: “Akhirnya gol pertama datang. Semoga sekarang akan lebih mudah.”
Gol pertamanya di Liga Champions dicetak oleh Lewandowski pada tahun 2011, saat masih membela klub raksasa Bundesliga Borussia Dortmund. Standar individu yang luar biasa telah dipertahankan sejak saat itu.
Ia telah mencapai 114 gol di panggung Eropa dan tetap berada di urutan ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di belakang Messi (132) dan Ronaldo (145). Akan ada kesempatan baginya untuk semakin mendekati beberapa pemain terbaik sepanjang masa.
Masa depan Lewandowski
Namun, pertanyaan muncul tentang berapa lama ia akan bertahan di Barcelona. Kontrak Lewandowski, pada usia 37 tahun, akan segera berakhir dan ia akan menjadi pemain bebas transfer. Spekulasi terus berlanjut yang menunjukkan bahwa ia diminati oleh tim-tim di Amerika Serikat - karena ia mempertimbangkan untuk bergabung dengan megabintang Inter Miami Messi di MLS.
Manajer Barca Hansi Flick mengatakan ketika ditanya tentang masa depan pemain ikonik bernomor punggung 9 itu: “Saya tidak tahu di mana Robert Lewandowski akan berada musim depan. Saya sangat senang dengannya, tetapi saya juga jujur. Saya telah berbicara dengannya. Kita lihat saja apa yang terjadi dan kita akan memutuskan di akhir musim.”
Lewandowski sendiri masih merahasiakan rencananya, dengan mengatakan pada Desember 2025: “Saya masih punya waktu untuk membuat keputusan. Saat ini, saya tidak tahu di mana saya ingin bermain. Tidak perlu memikirkannya dulu. Saya tidak tahu ke arah mana harus melangkah, tetapi saya tidak merasa tertekan.”
Ia kemudian mengatakan, dengan kemungkinan perpanjangan kontrak di Camp Nou: “Saya tidak berbicara dengan pelatih tentang klub-klub yang tertarik. Ini bukan tentang memotong gaji saya setengahnya. Banyak hal bergantung pada rencana klub dan apa yang saya inginkan.”
Kontrak Lewandowski: Perpanjangan atau pindah ke klub lain?
Laporan terbaru mengklaim bahwa Barcelona "terbuka" terhadap gagasan untuk mempertahankan Lewandowski selama 12 bulan lagi. Hal itu karena mereka belum memiliki pengganti yang cocok. Ferran Torres sering memimpin lini depan mereka musim ini, tetapi persaingan untuk memperebutkan posisi diperlukan - memungkinkan Flick untuk merotasi pemainnya sambil bersaing untuk meraih gelar utama di berbagai kompetisi.
Telah muncul spekulasi bahwa Blaugrana tertarik pada mantan penyerang Tottenham Kane, yang memiliki klausul rilis dalam kontraknya di Bayern. Ia menggantikan posisi Lewandowski ketika pindah ke Allianz Arena, dan dapat melakukannya lagi jika kepindahan ke Camp Nou disepakati.
