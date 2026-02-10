Bom transfer Vinicius Jr! Mantan klubnya mengungkap preferensi bintang Real Madrid di tengah ketidakpastian kontrak dan minat besar dari Arab Saudi.

Sekarang, Presiden Flamengo Baptista telah menepis spekulasi bahwa Vinicius bisa kembali bergabung dengan klub lamanya dalam waktu dekat.

Dia mengatakan kepada AS: "Itu pertanyaan jurnalis [tertawa]. Yang jelas, Vinicius Junior pernah bermain bersama [Lucas] Paqueta di Flamengo. Saya pikir itu terjadi pada tahun 2016 atau 2017. Mereka bermain bersama di level junior dan profesional. Mereka bermain bersama di tim utama selama enam bulan. Mereka memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Mereka adalah teman; keduanya adalah pemain yang berasal dari Flamengo, bertemu di sini, dan bahkan berbagi agen, Roc Nation Sports Brasil.

"Ada perbedaan besar antara posisi Lucas Paqueta di tahap hidupnya saat ini dan posisi Vinicius Junior di tahap yang sama. Paqueta memiliki seseorang yang menunggunya di rumah setiap hari; dia memiliki keluarga. Vini tidak memiliki siapa pun yang menunggunya di rumah. Situasinya berbeda. Vini bukan opsi untuk Flamengo. Saya yakin bahwa jika ada transfer yang melibatkan Vinicius Junior, itu akan menjadi transfer dengan gaji, hari ini, dengan nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang kita pertimbangkan untuk Paqueta. Kemungkinan itu tidak ada. Belum. Flamengo belum bisa melakukannya."