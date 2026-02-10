Getty Images Sport
Bom transfer Vinicius Jr! Mantan klubnya mengungkap preferensi bintang Real Madrid di tengah ketidakpastian kontrak dan minat besar dari Arab Saudi.
Ketidakpastian seputar masa depan Vinicius di Real Madrid
Vinicius telah menjadi bintang besar di Real Madrid, berkembang menjadi penyerang kelas dunia sejak kedatangannya dari Flamengo pada 2018, namun dalam setahun terakhir muncul kabar yang mengklaim bahwa pemain Brasil itu merasa tidak bahagia di ibu kota Spanyol. Dia dikabarkan berselisih dengan mantan manajer Real Madrid, Alonso, yang baru-baru ini dipecat dan digantikan oleh Alvaro Arbeloa. Namun, Vinicius diyakini lebih terbuka untuk memperbarui kontraknya sekarang setelah Arbeloa pergi.
Arbeloa sendiri mengakui bahwa dia tidak memiliki banyak kendali atas negosiasi kontrak, mengatakan: “Itu bukan urusan saya, itu urusan klub dan pemain. Tentu saja, saya berharap dia terus membuat sejarah di sini.”
Direktur olahraga Flamengo, Jose Boto, baru-baru ini mengusulkan kembalinya Vinicius ke Brasil, bercanda: “Selanjutnya, kita akan berbicara dengan staf Vini Jr. Kapan kontraknya berakhir, presiden? Kita tidak perlu membayar Real Madrid apa pun!”
- Getty Images Sport
Presiden Flamengo menepis rumor tentang reuni.
Sekarang, Presiden Flamengo Baptista telah menepis spekulasi bahwa Vinicius bisa kembali bergabung dengan klub lamanya dalam waktu dekat.
Dia mengatakan kepada AS: "Itu pertanyaan jurnalis [tertawa]. Yang jelas, Vinicius Junior pernah bermain bersama [Lucas] Paqueta di Flamengo. Saya pikir itu terjadi pada tahun 2016 atau 2017. Mereka bermain bersama di level junior dan profesional. Mereka bermain bersama di tim utama selama enam bulan. Mereka memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Mereka adalah teman; keduanya adalah pemain yang berasal dari Flamengo, bertemu di sini, dan bahkan berbagi agen, Roc Nation Sports Brasil.
"Ada perbedaan besar antara posisi Lucas Paqueta di tahap hidupnya saat ini dan posisi Vinicius Junior di tahap yang sama. Paqueta memiliki seseorang yang menunggunya di rumah setiap hari; dia memiliki keluarga. Vini tidak memiliki siapa pun yang menunggunya di rumah. Situasinya berbeda. Vini bukan opsi untuk Flamengo. Saya yakin bahwa jika ada transfer yang melibatkan Vinicius Junior, itu akan menjadi transfer dengan gaji, hari ini, dengan nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang kita pertimbangkan untuk Paqueta. Kemungkinan itu tidak ada. Belum. Flamengo belum bisa melakukannya."
Vinicius ingin tetap tinggal di Eropa.
Komentar Boto tentang merekrut Vinicius secara gratis kemudian disampaikan kepada Baptista, yang kembali menolaknya.
Dia menambahkan: "Ya, tapi Vinicius Junior ingin tetap di Eropa. Ini adalah situasi yang berbeda, seperti yang kita bahas tadi, tentang kondisi masing-masing pemain saat ini. Baik itu karena keinginan Vini atau pertimbangan finansial yang terlibat, ini lebih merupakan perbincangan yang bisa dibayangkan oleh para penggemar. Itulah kenyataannya. Vinícius Jr. selalu diterima. Ketika dia datang ke Brasil, dia pergi ke Maracana, dia mengunjungi tribun Flamengo, dia memiliki teman di rumah. Kami ingin Vini, tapi dia belum dalam jangkauan Flamengo. Belum."
- Getty Images Sport
Vinicius menjadi kunci harapan Real Madrid untuk meraih trofi.
Meskipun Real Madrid telah berpisah dengan Alonso lebih awal dari yang diharapkan, masih ada kesempatan untuk menjadikan musim 2025-26 sebagai musim yang sukses.
Los Blancos hanya tertinggal satu poin dari rival Clasico Barcelona dalam perburuan gelar La Liga dan berhasil lolos ke babak playoff fase knockout Liga Champions setelah kalah dalam pertandingan terakhir fase liga melawan Benfica dengan cara yang dramatis. Mereka akan menghadapi raksasa Portugal tersebut dalam babak playoff dengan tiket ke babak 16 besar dipertaruhkan.
Sejak kekalahan dari Benfica, Madrid telah meraih kemenangan melawan Rayo Vallecano dan Valencia untuk tetap berada di dekat pemimpin klasemen Barcelona. Pertandingan berikutnya adalah laga melawan Real Sociedad, yang baru-baru ini membangun rekor tak terkalahkan dalam 10 pertandingan berturut-turut.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan