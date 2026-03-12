Goal.com
Live
Bologna Roma Europa LeagueGetty Images

Diterjemahkan oleh

Bologna-Roma 1-1, skor akhir

Laporan pertandingan leg pertama derby Italia di Liga Europa.

Bologna-Roma 1-1

Pencetak gol: Bernardeschi (B) 5’ babak kedua, Pellegrini (R) 26’ babak kedua

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario (Zortea 39’ babak kedua), Casale (Vitik 39’ babak kedua), Lucumi, Miranda (Lykogiannis 34’ babak kedua); Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro (Dallinga 34’ babak kedua), Rowe (Cambiaghi 26’ babak kedua). Pelatih: Italiano

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik (Hermoso 21’ st), Ndicka, Ghilardi; Rensch (Tsimikas 13’ st), El Aynaoui (Pellegrini 21’ st), Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza (Vaz 1’ st), Malen. Pelatih: Gasperini

Wasit: Jablonski

Kartu kuning: Miranda (B) 14' babak pertama, Wesley (R) 15' babak pertama, Joao Mario (B) 2' babak kedua, Casale (B) 12' babak kedua, Cristante (R) 22' babak kedua

Waktu tambahan: 1’ plus 4’

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM
0