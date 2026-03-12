Bologna-Roma 1-1, skor akhir

Bologna-Roma 1-1
Pencetak gol: Bernardeschi (B) 5’ babak kedua, Pellegrini (R) 26’ babak kedua
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario (Zortea 39’ babak kedua), Casale (Vitik 39’ babak kedua), Lucumi, Miranda (Lykogiannis 34’ babak kedua); Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro (Dallinga 34’ babak kedua), Rowe (Cambiaghi 26’ babak kedua). Pelatih: Italiano
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik (Hermoso 21’ st), Ndicka, Ghilardi; Rensch (Tsimikas 13’ st), El Aynaoui (Pellegrini 21’ st), Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza (Vaz 1’ st), Malen. Pelatih: Gasperini
Wasit: Jablonski
Kartu kuning: Miranda (B) 14' babak pertama, Wesley (R) 15' babak pertama, Joao Mario (B) 2' babak kedua, Casale (B) 12' babak kedua, Cristante (R) 22' babak kedua
Waktu tambahan: 1’ plus 4’