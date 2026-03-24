Bologna, Orsolini di persimpangan jalan: perpanjangan kontrak atau Arab Saudi

Riccardo Orsolini kini berada di persimpangan jalan: di satu sisi ada godaan dari Arab Saudi, di sisi lain ada perpanjangan kontrak dengan Bologna yang akan berakhir pada Juni 2027.





La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa klub Rossoblù telah menyiapkan kontrak hingga 2029 (ditambah opsi perpanjangan hingga 2030) untuk menjadikannya ikon tim sejak kedatangannya pada Januari 2018. Namun, sang pemain belum menandatangani perpanjangan kontrak tersebut dan Arab Saudi tampaknya kembali mendekatinya seperti pada Juni lalu, ketika mereka menawarinya gaji yang sangat besar.





Sementara itu, setelah kegagalan penalti melawan Lazio, di Casteldebole muncul spanduk dari para pendukung: "Cinta kami tidak akan berubah karena satu tendangan penalti".



