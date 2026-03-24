Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie A

Bologna, Orsolini di persimpangan jalan: perpanjangan kontrak atau Arab Saudi

Penandatanganan pemain sayap tersebut belum juga terwujud.

Riccardo Orsolini kini berada di persimpangan jalan: di satu sisi ada godaan dari Arab Saudi, di sisi lain ada perpanjangan kontrak dengan Bologna yang akan berakhir pada Juni 2027.


La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa klub Rossoblù telah menyiapkan kontrak hingga 2029 (ditambah opsi perpanjangan hingga 2030) untuk menjadikannya ikon tim sejak kedatangannya pada Januari 2018. Namun, sang pemain belum menandatangani perpanjangan kontrak tersebut dan Arab Saudi tampaknya kembali mendekatinya seperti pada Juni lalu, ketika mereka menawarinya gaji yang sangat besar.


Sementara itu, setelah kegagalan penalti melawan Lazio, di Casteldebole muncul spanduk dari para pendukung: "Cinta kami tidak akan berubah karena satu tendangan penalti".


  • Pada Juni 2025, Arab Saudi mengajukan tawaran: gaji bersih sebesar 10 juta euro per tahun untuknya, serta sekitar 25 juta euro untuk Bologna: itu adalah Al-Qadsiah, klub tempat Retegui bermain.


    Kini Arab Saudi kembali menghubungi: bukan dengan tawaran konkret, melainkan dengan pendekatan baru. Mungkin tawaran lain juga akan muncul, mungkin dari Italia atau Spanyol.

