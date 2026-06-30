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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bologna, kemajuan bagi pemain berbakat asal Serbia, Ugresic

Bologna
Transfers
O. Ugresic

Nama baru untuk pasar warga Bologna

Bologna terus bergerak aktif di bursa transfer, tidak hanya bertujuan untuk memperkuat skuad dalam waktu dekat, tetapi juga berinvestasi pada pemain muda yang sangat menjanjikan. Salah satu pemain yang paling diminati adalah Ognjen Ugresic, gelandang asal Serbia kelahiran 2006 yang saat ini berstatus milik Partizan Beograd, dan dianggap sebagai salah satu talenta yang sedang naik daun di dunia sepak bola Balkan.


Hari ini terjadi kontak baru antara klub Rossoblù dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi, seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio. Dialog terus berlanjut secara konsisten dan, menurut informasi yang beredar, optimisme semakin meningkat mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan dalam beberapa minggu ke depan. Bologna sedang mempercepat prosesnya untuk mencoba mengungguli pesaing dan mendapatkan pemain muda berbakat yang dapat menjadi fondasi masa depan tim.


  • Setelah menjalani musim yang sangat positif bersama Partizan, Ugresic telah menunjukkan kualitas teknis, kepribadian, dan konsistensi meskipun usianya masih muda. Di liga yang baru saja berakhir, ia mencatatkan 37 penampilan, dengan mencetak 6 gol dan 4 assist—angka-angka yang menegaskan kemampuannya untuk memberikan kontribusi baik dalam fase pembangunan serangan maupun di area pertahanan lawan.


    Pihak manajemen Bologna pun terus memantau perkembangan negosiasi ini dengan cermat, dengan tekad untuk menyelesaikan transfer ini dan menambah seorang gelandang dengan masa depan yang menjanjikan ke dalam skuad. Beberapa hari ke depan mungkin akan menjadi penentu untuk mengetahui apakah upaya Bologna ini akan membuahkan hasil.


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