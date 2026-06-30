Bologna, kemajuan bagi pemain berbakat asal Serbia, Ugresic

Bologna terus bergerak aktif di bursa transfer, tidak hanya bertujuan untuk memperkuat skuad dalam waktu dekat, tetapi juga berinvestasi pada pemain muda yang sangat menjanjikan. Salah satu pemain yang paling diminati adalah Ognjen Ugresic, gelandang asal Serbia kelahiran 2006 yang saat ini berstatus milik Partizan Beograd, dan dianggap sebagai salah satu talenta yang sedang naik daun di dunia sepak bola Balkan.





Hari ini terjadi kontak baru antara klub Rossoblù dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi, seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio. Dialog terus berlanjut secara konsisten dan, menurut informasi yang beredar, optimisme semakin meningkat mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan dalam beberapa minggu ke depan. Bologna sedang mempercepat prosesnya untuk mencoba mengungguli pesaing dan mendapatkan pemain muda berbakat yang dapat menjadi fondasi masa depan tim.



