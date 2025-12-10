Bojan Hodak Soroti Catatan Buruk Penalti Persib Bandung

Permasalahan penalti itu menjadi sorotan Hodak, meski dia memberikan pujian kepada tim besutannya, mengingat mereka memperoleh hasil tersebut di tengah jadwal padat.

“Di pertandingan kali ini tim kami bermain baik. Tapi, kami kembali tidak bisa menghasilkan gol dari titik penalti, tercatat sudah empat kali sejauh ini. Ini merupakan pertandingan kelima selama kurun waktu 20 hari. Kami melakukan beberapa perubahan,” tutur Hodak dilansir laman resmi klub.

“Saya merasa atmosfer pertandingan ini begitu fantastis. Raihan ini pun menjadi satu catatan bagus bagi persepakbolaan di Indonesia.”