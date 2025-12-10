Persib Bandung
Bojan Hodak Soroti Catatan Buruk Penalti Persib Bandung
Kemenangan Persib ternoda kegagalan penalti
Persib Bandung sukses menutup Grup G dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (10/12) malam WIB. Persib sebetulnya mempunyai peluang mengungguli lawannya lewat gol cepat di menit kelima setelah wasit menunjuk titik putih, namun sepakan Uilliam Barros menghajar tiang. Ramon Tanque akhirnya tampil sebagai bintang lewat golnya menjelang babak pertama usai. Bojan Hodak mengungkapkan ketidakpuasan terhadap performa pemain, terutama dalam mengeksekusi penalti.
Persib tercatat empat kali tak berhasil menuntaskan penalti
Kegagalan Barros membuat Persib tercatat telah empat kali gagal menyelesaikan penalti dengan baik pada musim ini. Bahkan Persib pernah dua kali membuang peluang emas itu dalam duel melawan PSIM Yogyakarta di Super League pada akhir Agustus lalu, selain saat menghadapi Persita Tangerang. Torehan itu yang membuat Hodak merasa resah.
Hodak tetap merasa puas di tengah kegagalan penalti
Permasalahan penalti itu menjadi sorotan Hodak, meski dia memberikan pujian kepada tim besutannya, mengingat mereka memperoleh hasil tersebut di tengah jadwal padat.
“Di pertandingan kali ini tim kami bermain baik. Tapi, kami kembali tidak bisa menghasilkan gol dari titik penalti, tercatat sudah empat kali sejauh ini. Ini merupakan pertandingan kelima selama kurun waktu 20 hari. Kami melakukan beberapa perubahan,” tutur Hodak dilansir laman resmi klub.
“Saya merasa atmosfer pertandingan ini begitu fantastis. Raihan ini pun menjadi satu catatan bagus bagi persepakbolaan di Indonesia.”
Langsung fokus menghadapi lanjutan Super League
Hodak kini tidak mempunyai waktu banyak untuk mempersiapkan tim besutannya menjelang pertandingan Super League akhir pekan ini. Apalagi Maung Bandung harus menjalani laga tandang ke Stadion Kie Raha untuk menghadapi Malut United, Minggu (14/12) siang WIB.
