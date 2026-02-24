"Bodoh sekali!" - Chelsea melakukan "kesalahan besar" dengan memecat Enzo Maresca, karena ada "sesuatu yang tidak beres" di bawah kepemimpinan Liam Rosenior, tegas Jon Obi Mikel

Keputusan Maresca untuk hengkang mengejutkan banyak pihak, setelah masa jabatannya yang singkat namun gemilang membawa trofi dan reputasi Eropa kembali ke West London. Namun, keretakan komunikasi dengan dewan klub akhirnya berujung pada pemecatannya.

Pelatih asal Italia ini menikmati periode yang sukses di kursi kepelatihan, meraih gelar Conference League dan Club World Cup, sambil memastikan The Blues tetap berada di jalur yang tepat untuk kualifikasi Liga Champions. Namun, periode buruk dengan hanya satu kemenangan dalam tujuh pertandingan Premier League terakhirnya menjadi pemicu bagi dewan klub untuk mengambil keputusan.

Liam Rosenior segera ditunjuk sebagai penggantinya, dan meskipun mantan manajer Strasbourg tersebut awalnya berhasil meningkatkan hasil pertandingan, kekalahan terbaru melawan Leeds dan Burnley telah membuat ikon klub seperti Mikel mempertanyakan apakah jalur yang benar sedang diikuti di Stamford Bridge.