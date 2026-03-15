"Bodoh dan terlalu bersemangat": Stefan Effenberg menegur seorang pemain FC Bayern

Jackson, yang dipilih untuk menggantikan penyerang andalan Harry Kane yang sedang cedera di lini depan Bayern, justru merugikan timnya di BayArena pada menit ke-42: Di tengah lapangan, ia menendang kaki lawan, Martin Terrier, dengan langkah panjang dan keras, sehingga mendapat kartu kuning dari wasit Christian Dingert (45). Setelah intervensi VAR, ia meninjau kembali adegan tersebut di monitor dan langsung mengusir pemain asal Senegal itu ke ruang ganti.

Effenberg mengkritik keputusan Dingert serta aksi Jackson dalam program 'Doppelpass' di Sport1: "Dia memiliki pandangan yang jelas dan saya mengharapkan wasit top untuk tidak menilai insiden tersebut dengan kartu kuning, melainkan langsung dengan kartu merah. Tapi pertanyaan yang muncul di sini: Mengapa Jackson bertindak begitu bodoh dan terlalu bersemangat di lingkaran tengah? Jika saya adalah pelatih, saya pasti akan sangat kesal."

Performa Jackson belakangan ini sedang menanjak. Jadi, dia tidak menambah poin positif dalam duel melawan Werkself; sebaliknya, dia kemungkinan akan absen dalam beberapa pertandingan Bundesliga karena skorsing.