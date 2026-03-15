Mantan kapten Bayern München, Stefan Effenberg (57), mengkritik tajam penyerang FCB Nicolas Jackson (24) terkait kartu merah yang diterimanya dalam laga puncak Bundesliga melawan Bayer Leverkusen (1-1). Selain itu, mantan pemain profesional tersebut menyatakan bahwa Presiden Kehormatan Uli Hoeneß (74) telah melampaui batas dengan kritiknya terhadap wasit setelah peluit akhir dibunyikan.
"Bodoh dan terlalu bersemangat": Stefan Effenberg menegur seorang pemain FC Bayern
Jackson, yang dipilih untuk menggantikan penyerang andalan Harry Kane yang sedang cedera di lini depan Bayern, justru merugikan timnya di BayArena pada menit ke-42: Di tengah lapangan, ia menendang kaki lawan, Martin Terrier, dengan langkah panjang dan keras, sehingga mendapat kartu kuning dari wasit Christian Dingert (45). Setelah intervensi VAR, ia meninjau kembali adegan tersebut di monitor dan langsung mengusir pemain asal Senegal itu ke ruang ganti.
Effenberg mengkritik keputusan Dingert serta aksi Jackson dalam program 'Doppelpass' di Sport1: "Dia memiliki pandangan yang jelas dan saya mengharapkan wasit top untuk tidak menilai insiden tersebut dengan kartu kuning, melainkan langsung dengan kartu merah. Tapi pertanyaan yang muncul di sini: Mengapa Jackson bertindak begitu bodoh dan terlalu bersemangat di lingkaran tengah? Jika saya adalah pelatih, saya pasti akan sangat kesal."
Performa Jackson belakangan ini sedang menanjak. Jadi, dia tidak menambah poin positif dalam duel melawan Werkself; sebaliknya, dia kemungkinan akan absen dalam beberapa pertandingan Bundesliga karena skorsing.
Effenberg tentang Hoeneß: "Uli agak berlebihan"
Namun, Dingert tidak hanya memicu kemarahan banyak penggemar dan pihak terkait karena penilaian awalnya terhadap insiden Jackson. Dua gol Bayern dianulir, ditambah lagi Luis Diaz—yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning—dikeluarkan dari lapangan dengan kartu kuning-merah karena dugaan diving. Keputusan yang kemudian diakui Dingert sebagai kesalahan dan ia pun mengakuinya.
Namun, saat itu wasit tersebut sudah lama menarik kemarahan bos Bayern, Uli Hoeneß. Ia meluapkan kemarahannya di koran Bild: "Ini adalah penampilan terburuk dari tim wasit yang pernah saya saksikan dalam pertandingan Bundesliga." Kata-kata yang menurut Effenberg terlalu berlebihan: "Uli sedikit berlebihan."
Secara umum, kemarahan pihak Bayern atas penampilan Dingert pada hari Minggu belum mereda. Juara berulang kali itu mengajukan banding terhadap skorsing otomatis Diaz selama satu pertandingan. Dan Herbert Hainer (71), pengganti Hoeneß sebagai presiden, mengeluh: "Biasanya saya tidak mengomentari wasit, tapi kali ini dia sedang mengalami hari yang buruk. Di Bayern, orang bilang soal hal seperti itu: 'Satz mit x, itu pasti nggak ada gunanya.'"
