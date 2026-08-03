Menurut situs GiveMeSport, dalam beberapa hari terakhir beredar sebuah foto undangan yang disebut-sebut merupakan undangan pernikahan Ronaldo dan Georgina, yang menetapkan waktu acara pada 1 Agustus di dalam istana "Quinta da Regaleira" di kota Sintra, Portugal, dengan mengharuskan para tamu mengenakan busana berwarna hitam.

Namun, dengan cepat muncul sejumlah laporan yang membantah digelarnya pernikahan pada tanggal tersebut. Media-media Spanyol pun mendukung bantahan ini, terlebih setelah istana tersebut tetap menerima pengunjung seperti biasa, hal yang memunculkan keraguan atas keabsahan undangan yang bocor itu.