Nama bintang Portugal Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan utama, namun kali ini jauh dari lapangan sepak bola, setelah sejumlah laporan Eropa memicu kontroversi luas terkait pesta pernikahannya yang dinanti-nantikan dengan sang kekasih Georgina Rodriguez, di tengah bocornya undangan yang diklaim khusus untuk acara tersebut, di samping perbincangan mengenai daftar tamu yang mencakup bintang-bintang paling terkenal di dunia, dengan Lionel Messi berada di barisan terdepan.
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Bocoran daftar tamu undangan pernikahan Ronaldo: Apakah Messi akan hadir?
- LaPresse
Undangan yang Bocor: Pernikahan Belum Dipastikan
Menurut situs GiveMeSport, dalam beberapa hari terakhir beredar sebuah foto undangan yang disebut-sebut merupakan undangan pernikahan Ronaldo dan Georgina, yang menetapkan waktu acara pada 1 Agustus di dalam istana "Quinta da Regaleira" di kota Sintra, Portugal, dengan mengharuskan para tamu mengenakan busana berwarna hitam.
Namun, dengan cepat muncul sejumlah laporan yang membantah digelarnya pernikahan pada tanggal tersebut. Media-media Spanyol pun mendukung bantahan ini, terlebih setelah istana tersebut tetap menerima pengunjung seperti biasa, hal yang memunculkan keraguan atas keabsahan undangan yang bocor itu.
- Getty Images Sport
Daftar bintang dunia: Bagaimana posisi Messi?
Meski terjadi perdebatan seputar waktu pesta tersebut, laporan-laporan menegaskan bahwa Ronaldo berencana menggelar pesta besar dengan kehadiran sejumlah besar selebritas olahraga dan seni, di mana daftar yang beredar mencakup nama-nama seperti Rio Ferdinand, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior, di samping Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, dan Travis Scott.
Laporan lain juga mengisyaratkan bahwa Lionel Messi akan termasuk di antara para tamu undangan, dalam langkah yang bisa kembali mempertemukan dua legenda sepak bola tersebut dalam sebuah acara sosial, jauh dari persaingan bersejarah yang mempertemukan keduanya di dalam lapangan.
Di mana acara akan digelar?
Menurut laporan tersebut, opsi yang paling memungkinkan saat ini adalah menggelar pernikahan di Pulau Madeira, kampung halaman Ronaldo, alih-alih di Sintra. Acara dikaji untuk diselenggarakan di dalam Katedral Funchal, yang kemudian dilanjutkan dengan resepsi khusus di salah satu resor terdekat.
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Meski penyelenggaraan pernikahan pada tanggal yang beredar melalui undangan yang bocor itu telah dibantah, semua indikasi menegaskan bahwa acara tersebut hanya soal waktu, sehingga menyisakan pertanyaan paling menarik: apakah kita benar-benar akan melihat Messi dan Ronaldo dalam satu foto di luar lapangan hijau?
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