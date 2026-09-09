Boban: "Inter, ada yang kurang. Mourinho tersesat dalam permainan defensif"

Zvonimir Boban, mantan gelandang Milan dan tim nasional Kroasia, serta mantan petinggi Milan dan presiden Dinamo Zagreb saat ini, mengomentari di Sky Sport kekalahan Inter di markas Real Madrid pada laga pertama fase liga Champions League. Berikut pernyataannya, seperti dikutip dari FcInter1908.





"Kesan yang diberikan Inter di pentas Eropa adalah ada sesuatu yang kurang untuk bisa bersaing dengan klub-klub terbesar. Malam ini juga terlihat, menghadapi Real yang aneh dan tidak terorganisasi dengan keseimbangan yang minim tetapi punya banyak kualitas di lini depan, pada akhirnya mereka memenangkan pertandingan setelah memiliki banyak peluang. Inter juga punya peluang-peluang itu dan saya kira di sisi lain Inter bisa menganggap penampilan melawan Real sebagai bukti kepribadian, juga kekuatan tertentu dari tim yang datang ke Bernabeu dan mendominasi pada babak pertama. Di babak kedua tidak, dan Real bisa saja menjauh. Pada babak pertama Inter benar-benar meladeni permainan: tetapi dibutuhkan presisi. Itulah yang di level tertinggi membuat perbedaan. Inter tidak cukup presisi. Real pada akhirnya menang bukan tanpa alasan, tetapi hasil imbang akan lebih adil".



