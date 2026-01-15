Getty Images Sport
"Blunder Transfer!" - Manuel Ugarte Disebut Tak Layak Main Buat Manchester United
Ugarte masih berjuang di tengah kesulitannya di Man United
Ugarte kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di United musim ini, hanya tampil sebagai starter dalam tujuh pertandingan di Liga Primer, dan belum mampu memenuhi ekspektasi harga transfernya sebesar £50 juta sejak pindah dari PSG pada musim panas 2024. Ugarte pernah bermain untuk Sporting CP saat Ruben Amorim menjadi manajer, tetapi keduanya gagal mengulangi kesuksesan tersebut di Manchester. Kini, dengan Michael Carrick sebagai manajer interim di Old Trafford, Butt, dan mantan bek United Rio Ferdinand, sama-sama mengkritik penampilan Ugarte.
Ugarte sendiri mengatakan pada bulan September lalu bahwa ia sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya, dan mengatakan kepada wartawan: "Kami belum memulai musim dengan baik. Level permainan saya juga tidak maksimal, kita harus realistis dan jujur."
"Tapi saya sangat percaya diri, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelatih. Saya bekerja dengan baik dan saya sangat bersemangat dan ingin mendapatkan tempat di tim inti.”
Komentar tajam Butt
Legenda United Butt mengatakan kepada podcast The Good, The Bad & The Football: "Ugarte tidak layak bermain di Manchester United. Tidak akan pernah dalam sejuta tahun ia menjadi gelandang Man United."
"Itu hanya satu contoh dari perekrutan dan bagaimana mereka terus melakukan kesalahan. Mereka terus melakukan kesalahan sepanjang waktu dengan pemain yang mereka datangkan dan itu adalah fakta."
Laporan menunjukkan bahwa Ugarte bisa meninggalkan klub bulan ini, dengan raksasa Turki Galatasaray mempertimbangkan peminjaman yang bisa berujung pada transfer senilai €25 juta.
Ferdinand juga mengkritik
Sementara Butt percaya Ugarte tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan United, Ferdinand mendesak Carrick untuk menemukan cara untuk meningkatkan performanya yang "mengecewakan".
Mantan bek United yang ikonik itu mengatakan di Rio Ferdinand Presents: "Sejujurnya, saya kecewa dengan Ugarte. Dia adalah salah satu pemain yang ketika datang semua orang mengatakan dia memiliki stamina, dia bisa melakukan tekel, dia bisa bergerak. Deskripsi yang saya dapatkan adalah dia tipe pemain yang tepat yang kami butuhkan. Itu belum terwujud, belum muncul ke permukaan. Saya belum melihat pemain yang dibicarakan semua orang sebelumnya dalam hal mampu berhadapan dengan orang lain dengan cepat dan melakukan tekel."
"Itu seharusnya menjadi bagian besar dari permainannya, menjadi agresif. Dia belum menunjukkan performa yang membuat saya berpikir 'pemain ini bisa menjadi salah satu gelandang andalan atau pengatur permainan yang benar-benar akan menggerakkan lini tengah'. Dia belum mendekati itu sama sekali."
Ferdinand menambahkan: "Bisakah Michael Carrick mendapatkan lebih banyak darinya? Itu akan menjadi tantangan besar bagi Michael Carrick: Bisakah dia mendapatkan lebih banyak dari para pemain ini secara individu untuk membuat tim lebih baik? Dia harus meningkatkan kedua hal itu, tim yang lebih baik dan para pemain individu bermain di level tinggi dan mendapatkan lebih banyak dari mereka."
Apa selanjutnya?
United akan melakoni pertandingan berat melawan Manchester City pada lanjutan Liga Primer, Sabtu (17/1) malam WIB, sebelum mereka menghadapi pemimpin klasemen Arsenal. Setan Merah saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen, tetapi hanya terpaut tiga poin dari Liverpool di peringkat keempat.
