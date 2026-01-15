"Blunder Transfer!" - Manuel Ugarte Disebut Tak Layak Main Buat Manchester United

Sementara Butt percaya Ugarte tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan United, Ferdinand mendesak Carrick untuk menemukan cara untuk meningkatkan performanya yang "mengecewakan".

Mantan bek United yang ikonik itu mengatakan di Rio Ferdinand Presents: "Sejujurnya, saya kecewa dengan Ugarte. Dia adalah salah satu pemain yang ketika datang semua orang mengatakan dia memiliki stamina, dia bisa melakukan tekel, dia bisa bergerak. Deskripsi yang saya dapatkan adalah dia tipe pemain yang tepat yang kami butuhkan. Itu belum terwujud, belum muncul ke permukaan. Saya belum melihat pemain yang dibicarakan semua orang sebelumnya dalam hal mampu berhadapan dengan orang lain dengan cepat dan melakukan tekel."

"Itu seharusnya menjadi bagian besar dari permainannya, menjadi agresif. Dia belum menunjukkan performa yang membuat saya berpikir 'pemain ini bisa menjadi salah satu gelandang andalan atau pengatur permainan yang benar-benar akan menggerakkan lini tengah'. Dia belum mendekati itu sama sekali."

Ferdinand menambahkan: "Bisakah Michael Carrick mendapatkan lebih banyak darinya? Itu akan menjadi tantangan besar bagi Michael Carrick: Bisakah dia mendapatkan lebih banyak dari para pemain ini secara individu untuk membuat tim lebih baik? Dia harus meningkatkan kedua hal itu, tim yang lebih baik dan para pemain individu bermain di level tinggi dan mendapatkan lebih banyak dari mereka."