Go Ahead Eagles
Blunder Kiper & Dean James Bikin Go Ahead Eagles Dibekap Nice
Kesalahan De Busser dan James membuat Nice sukses membuka skor
Peluang Go Ahead Eagles untuk berlaga di play-off 16 Besar Liga Europa 2025/26 makin menipis setelah dikalahkan tuan rumah Nice 3-1 di Stadion Allianz Riviera, Jumat (23/1) dini hari WIB.
Dean James diturunkan sebagai starter, dan hanya tampil selama 78 menit yang selanjutnya digantikan Aske Adelgaard. Namun James membuat blunder yan mengakibatkan Nice membuka keunggulan pada menit kesepuluh.
Kiper Jari De Busser memberikan umpan sulit kepada James di dalam kotak penalti, dan sentuhan bek timnas Indonesia itu juga tidak terlalu bagus, sehingga bola direbut Tom Louchet, dan kemudian memberikan asis kepada Charles Vanhoutte.
Tendangan Tiago Gouveia dari jarak sekitar 20 meter membawa Nice menggandakan keunggulan pada menit ke-41 sebelum akhirnya dia mencetak brace untuk memperbesar selisih gol di menit ke-59. Go Ahead Eagles hanya bisa memperkecil kekalahan melalui Finn Stokkers pada menit ke-68.
Kemenangan pertama Nice di Liga Europa sejak 2023
Kekalahan itu membuat Go Ahead Eagles berada di ujung tanduk untuk lolos ke play-off 16 Besar. Mereka kini menduduki peringkat ke-30 dengan enam poin, berselisih dua angka dari Celtic yang menempati posisi akhir play-off 16 Besar bukan unggulan. Di lain sisi, walau sudah tersingkir di fase grup, Nice bisa tersenyum lebar. Sebab, ini menjadi kemenangan pertama mereka di Liga Europa sejak terakhir kali pada 16 Maret 2023.
Menjalani duel hidup-mati di laga pamungkas
James bersama Go Ahead Eagles akan menjalani laga penentuan di partai pamungkas fase grup untuk lolos ke play-off 16 Besar, meski peluangnya sangat tipis. Kowet akan menjamu Braga di De Adelaarshorst, Jumat (30/1) dini hari WIB. Kemenangan merupakan kewajiban bagi Go Ahead Eagles sekaligus mengharapkan tim-tim yang berada di atasnya menelan kekalahan. Namun itu tidak mudah, karena Braga yang berada di posisi lima klasemen berusahan mengamankan tempat mereka untuk lolos otomatis ke 16 Besar.
Susunan pemain
Nice: Dup; Abdi, Mantsounga, Bah, Oppong; Abdul Samed, Vanhoutte; Gouveia, Louchet, Cho; Kevin Carlos.
Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Kramer, Meulensteen, James; Twigt, Linthorst, Breum; Sivertsen, Edvardsen, Suray.
