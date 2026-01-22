Blunder Kiper & Dean James Bikin Go Ahead Eagles Dibekap Nice

Peluang Go Ahead Eagles untuk berlaga di play-off 16 Besar Liga Europa 2025/26 makin menipis setelah dikalahkan tuan rumah Nice 3-1 di Stadion Allianz Riviera, Jumat (23/1) dini hari WIB.

Dean James diturunkan sebagai starter, dan hanya tampil selama 78 menit yang selanjutnya digantikan Aske Adelgaard. Namun James membuat blunder yan mengakibatkan Nice membuka keunggulan pada menit kesepuluh.

Kiper Jari De Busser memberikan umpan sulit kepada James di dalam kotak penalti, dan sentuhan bek timnas Indonesia itu juga tidak terlalu bagus, sehingga bola direbut Tom Louchet, dan kemudian memberikan asis kepada Charles Vanhoutte.

Tendangan Tiago Gouveia dari jarak sekitar 20 meter membawa Nice menggandakan keunggulan pada menit ke-41 sebelum akhirnya dia mencetak brace untuk memperbesar selisih gol di menit ke-59. Go Ahead Eagles hanya bisa memperkecil kekalahan melalui Finn Stokkers pada menit ke-68.