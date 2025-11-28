"Luar Biasa, Unik!" - Bikin Tercengang, Bintang PSG Vitinha Harusnya Kejar Ballon D'Or Berikutnya, Sih!

Level penampilan Vitinha telah membuat Matuidi membayangkan masa depan yang gemilang bagi sang gelandang, dengan mengatakan: "Rasanya seperti dia tidak akan pernah berhenti berkembang. Pada usia 25 tahun, dia belum mencapai puncaknya. Saya tidak melihat batasan untuknya. Dan dia mampu dan berpotensi seperti Luka Modric, melakukannya satu musim, memenangkan Ballon d'Or. Untuk seorang gelandang seperti dia, dia pasti akan lebih bergantung pada tim di sekitarnya daripada seorang penyerang, tetapi dia mampu melakukannya. Namun, saya tidak berpikir dia memikirkannya. Karena dari apa yang saya lihat, Vitinha memikirkan pertama-tama tentang tim, tentang kesuksesan kelompok. Tapi kualitasnya berbicara untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang membuatnya menjadi pemain yang unik.

"Dia tidak banyak bicara, dia pendiam di media sosial, tetapi di lapangan, dia membuat banyak kebisingan (tertawa). Dia mungkin gelandang terbaik di dunia saat ini. Bagaimanapun, jika ada amplop dengan beberapa nama di dalamnya, dia ada di sana."