Getty Images
"Luar Biasa, Unik!" - Bikin Tercengang, Bintang PSG Vitinha Harusnya Kejar Ballon D'Or Berikutnya, Sih!
Matuidi memuji penampilan 'luar biasa' Vitinha
Menyusul hat-trick menakjubkan dari Vitinha dalam kemenangan 5-3 di Liga Champions atas Tottenham pada Rabu malam, mantan gelandang PSG Matuidi memuji pemain internasional Portugal berusia 25 tahun itu. Berbicara kepada L'Équipe, Matuidi, yang pernah menjadi tokoh kunci di PSG dan juara Piala Dunia 2018 bersama Prancis, mengungkapkan kekagumannya pada level permainan Vitinha saat ini.
"Ini luar biasa, hampir unik," kata Matuidi. "Kita tidak menyadari betapa jarangnya seorang gelandang bisa mencetak hat-trick. Saya pikir penampilan ini mengatakan segalanya tentang permainannya dan apa yang telah dia capai. Dia bisa melakukan segalanya." Gol-gol Vitinha dicetak pada menit ke-45, 53, dan 76, yang terakhir berupa penalti, membantu PSG mengamankan kemenangan penting dalam pertandingan yang seru.
- Getty Images
Vitinha disebut sebagai 'gelandang terbaik di dunia'
Matuidi melangkah lebih jauh dalam pujiannya, menegaskan bahwa Vitinha kini telah mencapai puncak posisinya secara global. "Dia mungkin adalah gelandang terbaik di dunia saat ini," ujar Matuidi, memuji kecerdasan bermainnya, akurasi umpan, ketekunan, dan kemampuannya memberikan performa lengkap secara konsisten.
"Kecerdasannya di lapangan, kemampuannya menyerap informasi lebih cepat dari yang lain dan akurasinya dalam umpan akhir. Dan baru-baru ini, ada keragaman dalam tembakannya. Dia memiliki jangkauan yang sangat luas," tambahnya, sebelum membandingkannya dengan mantan rekan setimnya Thiago Motta. "Thiago memiliki kecerdasan bermain yang luar biasa. Vitinha memiliki kemampuan untuk selalu berada di tempat yang tepat. Perbedaannya terletak pada mobilitas. Vitinha adalah pemain yang berbeda dalam arti bahwa, untuk mengatur tempo, dia perlu selalu bergerak dan dekat dengan penyerang."
Potensi Ballon d'Or dan 'tanpa batas'
Level penampilan Vitinha telah membuat Matuidi membayangkan masa depan yang gemilang bagi sang gelandang, dengan mengatakan: "Rasanya seperti dia tidak akan pernah berhenti berkembang. Pada usia 25 tahun, dia belum mencapai puncaknya. Saya tidak melihat batasan untuknya. Dan dia mampu dan berpotensi seperti Luka Modric, melakukannya satu musim, memenangkan Ballon d'Or. Untuk seorang gelandang seperti dia, dia pasti akan lebih bergantung pada tim di sekitarnya daripada seorang penyerang, tetapi dia mampu melakukannya. Namun, saya tidak berpikir dia memikirkannya. Karena dari apa yang saya lihat, Vitinha memikirkan pertama-tama tentang tim, tentang kesuksesan kelompok. Tapi kualitasnya berbicara untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang membuatnya menjadi pemain yang unik.
"Dia tidak banyak bicara, dia pendiam di media sosial, tetapi di lapangan, dia membuat banyak kebisingan (tertawa). Dia mungkin gelandang terbaik di dunia saat ini. Bagaimanapun, jika ada amplop dengan beberapa nama di dalamnya, dia ada di sana."
- (C)Getty Images
PSG dalam performa bagus setelah kemenangan di Liga Champions
Aksi heroik Vitinha sangat penting bagi juara bertahan, yang saat ini duduk di posisi kedua dalam klasemen Liga Champions dengan 12 poin dari lima pertandingan, tiga poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal. Kemenangan atas Tottenham sangat signifikan dalam memperkuat posisi mereka di puncak klasemen dan, dengan tiga pertandingan tersisa di babak ini, menempatkan mereka di ambang mengamankan tempat di babak 16 besar tanpa harus melalui pertandingan play-off. Gol lainnya untuk PSG pada malam itu dicetak oleh Fabian Ruiz dan Willian Pacho, sementara Richarlison dan Randal Kolo Muani mencetak gol untuk Tottenham, dengan Lucas Hernandez menerima kartu merah untuk PSG pada waktu tambahan.
Vitinha, yang berbicara tentang kejutan setelah hat-trick pertama dalam karier profesionalnya, akan berharap untuk menginspirasi PSG meraih kemenangan lagi akhir pekan ini ketika mereka menghadapi rival berat Monaco pada hari Sabtu. Seminggu kemudian, mereka akan menjamu Rennes di ibu kota Prancis sebelum kembali ke aksi Liga Champions melawan Athletic Club.
Iklan