Bisakah Lens benar-benar memenangkan Ligue 1? Bagaimana tim kejutan Prancis ini mampu bersaing dengan PSG dalam perebutan gelar juara?

Sage jelas berusaha meredam pembicaraan tentang kemenangan gelar, dengan menyoroti bahwa PSG, seperti yang mereka buktikan musim lalu, adalah "tim yang luar biasa" yang mampu mengalahkan semua lawan mereka antara sekarang dan akhir musim. "Begitu PSG mempercepat laju mereka di fase akhir, mungkin kita tidak akan melihat mereka lagi," kata pelatih Lens.
Sage juga berargumen bahwa tim Luis Enrique hanya bisa dikalahkan jika "mereka bukan PSG". Namun, itulah masalahnya: di luar Le Classique, PSG belum benar-benar tampil seperti biasanya dalam sebagian besar musim ini.
Tentu saja ada beberapa alasan untuk itu, terutama kelelahan dan cedera akibat berkompetisi di banyak front sepanjang 2025. Namun, Dembele secara mengejutkan mengaku hanya seminggu setelah memuji kembalinya performa PSG bahwa masalah utama adalah beberapa rekan setimnya tidak lagi bermain dengan sikap altruis yang sama.
"Musim lalu, kami mengutamakan klub sebelum memikirkan diri sendiri, dan saya pikir kita perlu kembali ke sana," peringatan pemenang Ballon d'Or setelah kekalahan mengejutkan di Rennes pekan lalu. "Kita sudah memasuki paruh kedua musim, dan yang harus diutamakan adalah Paris Saint-Germain, bukan pemain individu, karena jika kita bermain sendiri di lapangan, itu tidak akan berhasil. Kita tidak akan memenangkan gelar yang kita inginkan."
Ada, setidaknya, secercah harapan bagi Lens, meskipun Sage tetap realistis dengan argumen bahwa timnya harus mengalahkan juara di laga head-to-head April untuk memiliki peluang menggulingkan mereka.
"Saya belum pernah mengalahkan PSG sebelumnya," kata pria berusia 46 tahun itu, "tapi jika itu bisa terjadi pada 12 April, itu tidak akan buruk!" Memang, jika Lens menang dalam pertarungan tersebut di Stade Bollaert-Delelis, bahkan Sage mungkin mulai memikirkan gelar juara.