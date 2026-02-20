Goal.com
Bisakah Lens benar-benar memenangkan Ligue 1? Bagaimana tim kejutan Prancis ini mampu bersaing dengan PSG dalam perebutan gelar juara?

Pada 8 Februari, Ousmane Dembele dengan bangga menyatakan Paris Saint-Germain telah kembali ke performa terbaik mereka yang pernah meraih treble. Tim asuhan Luis Enrique tidak tampil terlalu mengesankan pada paruh pertama musim 2025-26, sehingga mereka ingin memberikan peringatan kepada semua rival domestik dan Eropa mereka dalam La Classique - dan mereka mewujudkan tujuan tersebut dengan cara yang meyakinkan, menghancurkan Marseille dengan skor telak 5-0 di Parc des Princes.

"Ini adalah pertandingan spesial bagi semua warga Paris," kata Dembele dengan senyum lebar, "dan di paruh kedua musim ini, kami akan melakukan segala upaya untuk memenangkan segalanya."

Tujuan utama PSG, tentu saja, adalah mempertahankan gelar Liga Champions mereka - dan itu tentu saja tidak akan mudah. Namun, mempertahankan gelar Ligue 1 mereka pun tidak akan mudah. Meskipun awalnya diperkirakan PSG akan dengan mudah meraih gelar juara Prancis kelima berturut-turut, mereka kini berada dalam posisi yang sangat tidak familiar di peringkat kedua klasemen, dengan Lens secara mengejutkan memimpin dengan hanya 12 putaran tersisa.

Jadi, apa yang terjadi di Ligue 1? Apakah PSG dalam masalah? Dan bisakah Lens memanfaatkan situasi ini untuk merebut gelar juara kedua dalam sejarah mereka - dan yang pertama sejak 1998?

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LENSAFP

    Sebuah 'lensa yang berbeda'

    Luis Enrique menegaskan bahwa tidak ada masalah besar di Paris. "Yang berubah dibandingkan musim lalu adalah Lens," kata pelatih PSG itu. "Mereka berbeda. Sisanya seperti biasa."

    Dia mungkin hanya setengah benar. Lens memang berbeda, bahkan hampir tak dikenali, dibandingkan dengan tim yang gagal lolos ke Eropa kurang dari setahun yang lalu.

    Mereka sama sekali bukan tim yang buruk di bawah manajer sebelumnya, Will Still. Sebaliknya, finis di peringkat kedelapan terasa seperti penampilan yang solid untuk klub yang sedang menjual pemain. Jadi, ini lebih tentang Pierre Sage yang melampaui semua ekspektasi sejak menggantikan Still sebagai pelatih pada musim panas lalu.

    Harus diakui, penunjukan Sage oleh Lens terlihat cerdas, mengingat dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam situasi sulit di Lyon sebelum dipecat pada Januari tahun lalu. Namun, targetnya di awal musim adalah menghindari degradasi - dan klub sepenuhnya setuju dengan itu, karena fokus utama mereka adalah menyeimbangkan keuangan.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-NICEAFP

    'Posisi yang baik'

    Sage akhirnya dengan enggan mengakui bahwa ambisi timnya telah berubah setelah membawa Lens kembali ke puncak Ligue 1 dengan kemenangan telak 5-0 atas Paris FC di kandang lawan. Namun, ia menegaskan, " Gelaran juara bukan prioritas kami. Kami telah mencapai tujuan kami (menghindari degradasi), jadi sekarang kami akan fokus pada Liga Konferensi.

    "Liga Champions membutuhkan setidaknya tiga kemenangan, jika tidak lebih, jadi kami lebih memikirkan Olympique de Marseille atau Olympique Lyonnais daripada PSG."

    Namun, menariknya, para pemainnya telah mengadopsi perspektif yang sangat berbeda.

    "Kami berada dalam posisi yang baik untuk bersaing memperebutkan gelar - kami tidak akan menyembunyikannya," kata mantan striker Crystal Palace, Odsonne Edouard. "Kami adalah pesaing. Kami akan berjuang hingga akhir."

    Tidak ada alasan nyata untuk meragukan bahwa Lens bisa menantang PSG hingga akhir, mengingat begitu banyak pemain mereka saat ini tampil di level yang sangat tinggi.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    'Lebih seimbang' meskipun penjualan pemain kunci

    Lens telah menjual sejumlah pemain berbakat sejak terakhir kali mereka bersaing untuk gelar juara pada musim 2022-23, saat mereka finis hanya satu poin di belakang PSG. Misalnya, baik Abdukodir Khusanov maupun Kevin Danso kini bermain di Premier League, masing-masing untuk Manchester City dan Tottenham.

    Setelah kehilangan tiga pemain kunci lainnya selama jendela transfer musim panas lalu - Neil El-Aynaoui (Roma), Andy Diouf (Inter), dan Facundo Medina (Marseille) - gelandang senior Adrien Thomasson tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan dari Lens yang telah banyak berubah menjelang musim ini.

    "Kami bertanya-tanya bagaimana tim ini akan tampil musim ini, dan apakah pemain yang menggantikan mereka yang pergi akan berada di level yang sama," ungkap pemain berusia 32 tahun itu dalam wawancara dengan getfootballnewsfrance.com. "Dan dalam hal ini, klub telah bekerja dengan baik karena kami memiliki tim yang kompetitif, yang menurut saya lebih baik dari musim lalu.

    "Kami lebih seimbang, menurut saya. Kami benar-benar memiliki profil pemain yang tidak kami miliki musim lalu, terutama di lini serang. Bagi saya, kami adalah tim yang lebih lengkap."

    Tidak ada keraguan tentang hal itu, dengan hampir semua pemain baru telah memberikan dampak besar dan instan di Stade Bollaert-Delelis.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LENSAFP

    Penawaran hebat dengan harga terjangkau

    Robin Risser, yang didatangkan dengan biaya €3 juta dari Strasbourg, sama sekali bukan target utama kiper Lens, mengingat ia belum pernah bermain di Ligue 1 sebelumnya. Namun, kiper timnas Prancis U-21 ini kini diyakini akan dipanggil ke tim senior oleh Didier Deschamps.

    Hal yang sama berlaku untuk bek sayap kiri Matthieu Udol (€3,5 juta), yang pada usia 29 tahun sedang bermain sepak bola terbaik dalam kariernya, sementara mantan penyerang Newcastle Florian Thauvin (€6 juta) telah kembali dipanggil ke skuad Prancis pada usia 33 tahun berkat kebangkitan luar biasanya di Lens.

    Deschamps tidak akan segera menghubungi Edouard (€3,7 juta), tetapi ia sedang menikmati kebangkitan kecilnya sendiri setelah mengalami masa pinjaman yang buruk di Leicester City musim lalu sebelum dilepas oleh Palace.

    Mamadou Sangare, sementara itu, dilaporkan menarik perhatian sejumlah tim Premier League, termasuk Manchester United dan Chelsea, berkat penampilannya yang dominan di lini tengah, dan dikabarkan bahwa Crystal Palace dan West Ham sedang memantau rekan setimnya yang juga didatangkan pada musim panas seharga €8 juta, Samso Baidoo, yang tampil brilian di lini belakang sejak kedatangannya dari Red Bull Salzburg.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-STRASBOURGAFP

    Mengembalikan kepercayaan diri Sarr

    Peningkatan luar biasa Lens tidak hanya berkat rekrutmen cerdas - meskipun transfer Januari mereka untuk Allan Saint-Maximin sudah terlihat seperti langkah jenius, dengan mantan winger Newcastle tersebut terlibat dalam tiga gol dalam dua penampilannya pertama di Ligue 1.

    Sage juga telah membangkitkan semangat para pemain yang sudah ada di skuad, seperti Wesley Said yang berusia 30 tahun, yang mencetak 10 gol dari sisi kiri serangan tiga pilar pelatih. Dalam kasus Thomasson, memindahkan pemain Prancis itu ke peran playmaker yang lebih dalam membuahkan hasil, tetapi dalam hal Malang Sarr, hampir semuanya adalah pekerjaan mental.

    Lens bersedia menjual seorang bek yang jelas masih trauma akibat masa-masa sulitnya di Chelsea, tetapi meskipun ada tawaran dari Anderlecht, mereka mempertahankan Sarr atas permintaan Sage, yang dengan cepat menyimpulkan bahwa fisik, fleksibilitas, dan pengalaman level elit Sarr dapat membantunya menjadi figur kunci dalam barisan belakang tiga orangnya.

    Tindakan kepercayaan pelatih ini berperan penting dalam membantu Sarr memulihkan kepercayaan dirinya, dan ia menjadi elemen kunci dalam membuat Lens kebobolan gol paling sedikit di Ligue 1 musim ini (17). Ditambah fakta bahwa Lens belum pernah gagal mencetak gol dalam sebuah pertandingan sejak akhir Oktober, mudah dipahami mengapa banyak pihak yang terkait dengan klub mulai percaya.

    "Tim ini seperti buldoser: mereka bertahan sambil menyerang dan menekan lawan hingga membuat kesalahan," kata mantan presiden Gervais Martel, yang memimpin Lens meraih gelar juara pada 1998, dalam wawancara dengan L'Equipe. "Jadi, mengapa tidak bermimpi menjadi juara?!"

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    Apakah PSG masih PSG?!

    Sage jelas berusaha meredam pembicaraan tentang kemenangan gelar, dengan menyoroti bahwa PSG, seperti yang mereka buktikan musim lalu, adalah "tim yang luar biasa" yang mampu mengalahkan semua lawan mereka antara sekarang dan akhir musim. "Begitu PSG mempercepat laju mereka di fase akhir, mungkin kita tidak akan melihat mereka lagi," kata pelatih Lens.

    Sage juga berargumen bahwa tim Luis Enrique hanya bisa dikalahkan jika "mereka bukan PSG". Namun, itulah masalahnya: di luar Le Classique, PSG belum benar-benar tampil seperti biasanya dalam sebagian besar musim ini.

    Tentu saja ada beberapa alasan untuk itu, terutama kelelahan dan cedera akibat berkompetisi di banyak front sepanjang 2025. Namun, Dembele secara mengejutkan mengaku hanya seminggu setelah memuji kembalinya performa PSG bahwa masalah utama adalah beberapa rekan setimnya tidak lagi bermain dengan sikap altruis yang sama.

    "Musim lalu, kami mengutamakan klub sebelum memikirkan diri sendiri, dan saya pikir kita perlu kembali ke sana," peringatan pemenang Ballon d'Or setelah kekalahan mengejutkan di Rennes pekan lalu. "Kita sudah memasuki paruh kedua musim, dan yang harus diutamakan adalah Paris Saint-Germain, bukan pemain individu, karena jika kita bermain sendiri di lapangan, itu tidak akan berhasil. Kita tidak akan memenangkan gelar yang kita inginkan."

    Ada, setidaknya, secercah harapan bagi Lens, meskipun Sage tetap realistis dengan argumen bahwa timnya harus mengalahkan juara di laga head-to-head April untuk memiliki peluang menggulingkan mereka.

    "Saya belum pernah mengalahkan PSG sebelumnya," kata pria berusia 46 tahun itu, "tapi jika itu bisa terjadi pada 12 April, itu tidak akan buruk!" Memang, jika Lens menang dalam pertarungan tersebut di Stade Bollaert-Delelis, bahkan Sage mungkin mulai memikirkan gelar juara.

