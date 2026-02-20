Bisakah Lens benar-benar memenangkan Ligue 1? Bagaimana tim kejutan Prancis ini mampu bersaing dengan PSG dalam perebutan gelar juara?

"Ini adalah pertandingan spesial bagi semua warga Paris," kata Dembele dengan senyum lebar, "dan di paruh kedua musim ini, kami akan melakukan segala upaya untuk memenangkan segalanya."

Tujuan utama PSG, tentu saja, adalah mempertahankan gelar Liga Champions mereka - dan itu tentu saja tidak akan mudah. Namun, mempertahankan gelar Ligue 1 mereka pun tidak akan mudah. Meskipun awalnya diperkirakan PSG akan dengan mudah meraih gelar juara Prancis kelima berturut-turut, mereka kini berada dalam posisi yang sangat tidak familiar di peringkat kedua klasemen, dengan Lens secara mengejutkan memimpin dengan hanya 12 putaran tersisa.

Jadi, apa yang terjadi di Ligue 1? Apakah PSG dalam masalah? Dan bisakah Lens memanfaatkan situasi ini untuk merebut gelar juara kedua dalam sejarah mereka - dan yang pertama sejak 1998?