Diterjemahkan oleh
Bisakah Arsenal meraih quadruple?! Tim asuhan Mikel Arteta memiliki 'lebih dari sekadar Premier League di tangki' saat The Gunners Invincible menolak pertukaran trofi
Perburuan trofi Arsenal: Liga Premier, Piala Carabao, Piala FA, dan Liga Champions
Meskipun mengalami beberapa kendala belakangan ini, Arsenal tetap memimpin klasemen Premier League dengan selisih lima poin, dengan sembilan pertandingan tersisa. Mereka juga lolos ke final Carabao Cup, babak kelima FA Cup, dan babak 16 besar Liga Champions - di mana mereka akan menghadapi Bayer Leverkusen.
Hanya dua tim Inggris - rival Manchester United dan City - yang pernah meraih Treble selama era Premier League. Arsenal berada dalam posisi untuk melampaui prestasi tersebut dan menyapu bersih semua gelar, sekaligus mencatat sejarah baru.
Tidak ada indikasi bahwa The Gunners akan memprioritaskan satu kompetisi di atas yang lain, dengan rencana untuk tetap kompetitif di semua front. Aliadiere - yang membantu Arsenal meraih gelar liga terakhir mereka pada musim 2003-04 - yakin perayaan meriah akan meletus di utara London.
Apakah Arsenal akan rela menyerahkan tiga trofi demi kemenangan pasti di Liga Premier?
Ketika ditanya apakah Arsenal akan rela menyerahkan tiga trofi demi mengakhiri penantian 22 tahun mereka untuk gelar Premier League, Aliadiere - yang berbicara bekerja sama dengan betting zonder cruks - mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang sulit! Saya mungkin tidak akan melakukannya. Saya yakin kami memiliki skuad yang mampu memenangkan lebih dari sekadar Premier League.
“Saya benar-benar yakin kami akan memenangkan Premier League dan merasa kami juga memiliki satu atau dua trofi lainnya. Saya mungkin tidak akan menerima pertukaran itu. Saya benar-benar percaya pada skuad, manajer, staf, dan semua orang di klub. Saya yakin kami memiliki lebih dari sekadar Premier League di dalam tim.”
Di dalam kamp: Bagaimana Arsenal menanggapi tawaran empat kali lipat
William Saliba adalah salah satu pemain kunci dalam skuad Arsenal yang menargetkan banyak gelar musim ini. Bek internasional Prancis ini dengan tegas mengatakan kepada wartawan saat ditanya apakah tim Mikel Arteta mampu mempertahankan performa untuk meraih gelar di dalam dan luar negeri: “Ya, tentu saja, kami ingin memenangkan setiap kompetisi. Kami memiliki skuad untuk itu, kami memiliki pelatih untuk itu. Jadi, ya, kami harus terus berjuang dan tentu saja fokus pada setiap kompetisi.
“Ya, tentu saja, kami memiliki skuad yang bagus musim ini. Kami memiliki banyak pemain bagus. Setiap pemain yang tidak menjadi starter juga bisa menjadi starter. Mereka memiliki level untuk menjadi starter dalam pertandingan. Jadi, ya, semua orang siap, semua orang siap untuk mengambil alih saat kami membutuhkannya.”
Sementara para pemain yang turun ke lapangan senang mengungkapkan ambisi besar, Arteta berusaha menenangkan ekspektasi di Emirates. Dia mengatakan tentang upaya meraih quadruple rekor: “Apakah itu pernah dilakukan? Itulah seberapa sulitnya. Mari kita hadapi pertandingan demi pertandingan, mari kita berusaha untuk mendapatkan hak untuk terus berada di sana hingga tahap akhir setiap kompetisi, dan kemudian kita akan lihat apa yang terjadi.
“[Saya tidak terlalu fokus pada] hasilnya. Saya lebih fokus pada apa yang harus kita lakukan untuk terus berjalan dengan cara dan arah yang kita tempuh sebagai tim, dan dari sana, tentu saja, berusaha untuk memperbaikinya.”
Jadwal pertandingan Arsenal musim 2025-26: Pertandingan liga dan piala semakin dekat.
Seorang mantan pemain Arsenal, Bacary Sagna, yakin bahwa Arsenal dapat meraih kejayaan Eropa untuk pertama kalinya pada tahun 2026. Ia telah berbicara kepada GOAL tentang menaklukkan sepak bola Eropa: “Saya pikir, ya, mereka memiliki peluang untuk memenangkan Liga Champions. Mereka hampir berhasil tahun lalu dalam hal performa dan persaingan. Saya pikir mereka memiliki peluang musim ini, pertama-tama untuk lolos. Mereka sudah melakukannya. Mungkin hal itu akan mengurangi tekanan pada mereka dan mereka dapat melakukan rotasi lebih banyak serta memberi istirahat pada beberapa pemain.
“Mereka telah tampil luar biasa di Liga Champions dan kini bisa lebih sering melakukan rotasi. Ini saat yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan diri sebagai calon penantang di Liga Champions.”
Arsenal memiliki pertandingan Premier League melawan Brighton dan laga Piala FA melawan tim League One Mansfield sebelum fokus kembali ke urusan Liga Champions dan leg pertama babak 16 besar melawan Leverkusen pada 11 Maret. Mereka akan bertanding di Wembley melawan Manchester City dalam final Carabao Cup pada 22 Maret.
