Bisakah Arsenal meraih quadruple?! Tim asuhan Mikel Arteta memiliki 'lebih dari sekadar Premier League di tangki' saat The Gunners Invincible menolak pertukaran trofi

William Saliba adalah salah satu pemain kunci dalam skuad Arsenal yang menargetkan banyak gelar musim ini. Bek internasional Prancis ini dengan tegas mengatakan kepada wartawan saat ditanya apakah tim Mikel Arteta mampu mempertahankan performa untuk meraih gelar di dalam dan luar negeri: “Ya, tentu saja, kami ingin memenangkan setiap kompetisi. Kami memiliki skuad untuk itu, kami memiliki pelatih untuk itu. Jadi, ya, kami harus terus berjuang dan tentu saja fokus pada setiap kompetisi.

“Ya, tentu saja, kami memiliki skuad yang bagus musim ini. Kami memiliki banyak pemain bagus. Setiap pemain yang tidak menjadi starter juga bisa menjadi starter. Mereka memiliki level untuk menjadi starter dalam pertandingan. Jadi, ya, semua orang siap, semua orang siap untuk mengambil alih saat kami membutuhkannya.”

Sementara para pemain yang turun ke lapangan senang mengungkapkan ambisi besar, Arteta berusaha menenangkan ekspektasi di Emirates. Dia mengatakan tentang upaya meraih quadruple rekor: “Apakah itu pernah dilakukan? Itulah seberapa sulitnya. Mari kita hadapi pertandingan demi pertandingan, mari kita berusaha untuk mendapatkan hak untuk terus berada di sana hingga tahap akhir setiap kompetisi, dan kemudian kita akan lihat apa yang terjadi.

“[Saya tidak terlalu fokus pada] hasilnya. Saya lebih fokus pada apa yang harus kita lakukan untuk terus berjalan dengan cara dan arah yang kita tempuh sebagai tim, dan dari sana, tentu saja, berusaha untuk memperbaikinya.”