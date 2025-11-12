Getty
"Bisa Seperti Jadon Sancho!" - Chelsea Dapat Peringatan Keras Soal 'Cara Didik' Estevao
Peringaatan kepada 'Messinho'
Estevao, yang akrab disapa 'Messinho' di Brasil, telah muncul sebagai bintang Stamford Bridge. Sejak ditebus dari Palmeiras seharga £29 juta di musim panas, ia telah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan, dan gol pertamanya, yang merupakan gol kemenangan dramatis di masa injury time melawan Liverpool, langsung menjadikannya favorit para penggemar. Ia juga tampil mengesankan di Eropa, dengan penalti yang tenang dan terukur melawan Ajax di Liga Champions dan satu gol dalam hasil imbang 2-2 yang menegangkan di kandang Qarabag. Enzo Maresca telah mempercayainya bahkan di momen-momen penting, dan perannya telah berkembang dari pemain super-sub menjadi salah satu pemain kunci dalam formasi penyerangan.
Barnes belum terkesan dengan Estevao
Mantan pemain internasional Inggris John Barnes telah memberikan peringatan keras kepada mereka yang telah menyebut Estevao sebagai calon bintang berikutnya, dengan menegaskan bahwa pemain muda itu berisiko mengikuti jejak Sancho, yang bersinar cemerlang di awal sebelum meredup dengan cepat.
Berbicara kepada Video Gamer, Barnes berkata: "Estevao adalah pemain muda yang baru bergabung dengan tim dan sedang bermain bagus saat ini. Namun, saya ingat Jadon Sancho melakukan hal yang sama dan berdasarkan itu, saya cenderung mengesampingkan pendapat tentang pemain muda dan menunggu mereka berkembang. Kita belum bisa mulai menekannya."
"Sebenarnya, dia sudah bermain bagus dalam sepuluh pertandingan… dia belum melakukan apa pun! Dia punya banyak potensi, tetapi kita sudah melihatnya di Chelsea sebelumnya dan ada banyak contoh di mana hal itu tidak berhasil. Dia tidak akan menjadi starter setiap pekan karena mereka punya begitu banyak pemain dan tiba-tiba, jika dia bermain di bawah standar beberapa kali, kita bisa saja menganggapnya tidak penting setelah sepuluh pertandingan berikutnya. Dia punya potensi bagus, banyak kemampuan, dan dia bisa menjadi pemain yang sangat bagus, tapi saat ini dia belum berbuat apa-apa dan belum meraih apa-apa."
Keyakinan Maresca pada Estevao
Namun, Maresca sangat tidak setuju. Manajer asal Italia yakin Chelsea telah mendapatkan salah satu prospek paling berbakat di dunia sepakbola.
"Anda bisa melihat bakatnya," kata Maresca setelah kemenangan 3-0 Chelsea atas Wolves, di mana Estevao sekali lagi menarik perhatian. "Kami berusaha membantunya beradaptasi dan memberinya menit bermain yang tepat. Dia datang dari Brasil, dia butuh waktu untuk beradaptasi, tapi dia akan menjadi starter untuk kami di masa mendatang. Dia datang dari klub di mana dia tidak berlatih 100 persen sehingga kondisi fisiknya kurang baik. Perlahan, sekarang dia membaik. Dia tahu bahwa untuk bermain bersama kami, dia harus bagus dalam penguasaan bola dan tanpa bola. Jika tidak, dia tidak akan bermain. Kami sangat senang dengannya."
Maresca bahkan melangkah lebih jauh, membandingkan perkembangan Estevao dengan bintang Chelsea Cole Palmer. "Bagi saya, perkembangannya sangat, sangat mirip dengan Cole," ujarnya. "Saya pernah melatih Cole saat dia di usia Estevao di [Manchester] City U-23 dan mereka sangat mirip. Cole mulai bermain melebar karena ia membutuhkan sedikit lebih banyak fisik; sekarang ia bermain di posisi tengah. Dan Estevao, mereka cukup mirip, sekarang ia bermain melebar, tetapi di masa depan saya pikir ia lebih seperti pemain tengah."
"Saya merasa sangat beruntung menjadi manajernya karena ini menyenangkan, Anda bisa menikmatinya. Kami sudah berkali-kali mengatakan, saya pikir para penggemar pada akhirnya, mereka membayar tiket untuk melihat pemain seperti Cole, seperti Estevao, pemain seperti ini. Jadi, senang rasanya kami bisa memiliki pemain seperti Estevao, seperti Cole, seperti mereka."
Tantangan di depan Estevao
Estevao telah dipanggil ke skuad senior Brasil untuk pertandingan persahabatan melawan Senegal dan Tunisia. Sekembalinya ke London, jadwalnya pun tidak akan lebih mudah.
Chelsea akan menghadapi Burnley pada 22 November, sebelum pertandingan beruntun melawan Barcelona di Liga Champions dan Arsenal di Liga Primer.
