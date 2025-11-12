"Bisa Seperti Jadon Sancho!" - Chelsea Dapat Peringatan Keras Soal 'Cara Didik' Estevao

Namun, Maresca sangat tidak setuju. Manajer asal Italia yakin Chelsea telah mendapatkan salah satu prospek paling berbakat di dunia sepakbola.

"Anda bisa melihat bakatnya," kata Maresca setelah kemenangan 3-0 Chelsea atas Wolves, di mana Estevao sekali lagi menarik perhatian. "Kami berusaha membantunya beradaptasi dan memberinya menit bermain yang tepat. Dia datang dari Brasil, dia butuh waktu untuk beradaptasi, tapi dia akan menjadi starter untuk kami di masa mendatang. Dia datang dari klub di mana dia tidak berlatih 100 persen sehingga kondisi fisiknya kurang baik. Perlahan, sekarang dia membaik. Dia tahu bahwa untuk bermain bersama kami, dia harus bagus dalam penguasaan bola dan tanpa bola. Jika tidak, dia tidak akan bermain. Kami sangat senang dengannya."

Maresca bahkan melangkah lebih jauh, membandingkan perkembangan Estevao dengan bintang Chelsea Cole Palmer. "Bagi saya, perkembangannya sangat, sangat mirip dengan Cole," ujarnya. "Saya pernah melatih Cole saat dia di usia Estevao di [Manchester] City U-23 dan mereka sangat mirip. Cole mulai bermain melebar karena ia membutuhkan sedikit lebih banyak fisik; sekarang ia bermain di posisi tengah. Dan Estevao, mereka cukup mirip, sekarang ia bermain melebar, tetapi di masa depan saya pikir ia lebih seperti pemain tengah."

"Saya merasa sangat beruntung menjadi manajernya karena ini menyenangkan, Anda bisa menikmatinya. Kami sudah berkali-kali mengatakan, saya pikir para penggemar pada akhirnya, mereka membayar tiket untuk melihat pemain seperti Cole, seperti Estevao, pemain seperti ini. Jadi, senang rasanya kami bisa memiliki pemain seperti Estevao, seperti Cole, seperti mereka."