Bintang USWNT, Catarina Macario, dilaporkan menolak tawaran kontrak baru dari Chelsea setelah ditolak di UWCL di tengah minat transfer global
Apa yang terjadi?
Bintang USWNT dilaporkan telah menolak tawaran baru dari Chelsea, yang semakin mendekatkannya pada kemungkinan hengkang. Macario awalnya bergabung dengan klub tersebut pada 2023 setelah meninggalkan Lyon dengan status bebas transfer, dengan kontrak aslinya yang akan berakhir pada musim panas ini.
Keputusan untuk tidak menandatangani tawaran kontrak terbaru ini pasti akan membuat klub-klub di seluruh dunia waspada. Macario telah dikaitkan erat dengan kepindahan ke NWSL, di mana ia belum pernah bermain setelah memilih untuk memulai karirnya di Eropa. Klub-klub di Eropa juga pasti tertarik, karena Macario telah membuktikan dirinya di level tertinggi olahraga ini di wilayah tersebut.
Namun, ia tidak akan dapat membuktikannya dalam waktu dekat. Macario baru-baru ini tidak masuk dalam skuad Chelsea untuk babak gugur Liga Champions, yang semakin memperkuat spekulasi bahwa ia akan hengkang.
Berita tentang penolakan Macario terhadap tawaran Chelsea pertama kali dilaporkan oleh The Guardian.
Masa Macario di Chelsea
Macario telah meraih banyak kesuksesan sejak bergabung dengan Chelsea, memenangkan empat trofi, termasuk dua gelar Liga Super Wanita. Selain itu, ia juga membantu The Blues meraih Piala FA dan Piala Liga, membantu Chelsea meraih treble pada musim 2024-25.
Selama musim 2024-25, Macario menjadi pencetak gol ketiga terbanyak Chelsea dengan 11 gol, finis di belakang Guro Reiten (12) dan Aggie Beever-Jones (13) dalam daftar pencetak gol klub. Lebih penting lagi, musim 2025-26 melihat Macario bermain dalam 32 pertandingan, seolah-olah telah mengatasi daftar cedera yang dialaminya. Ia hanya bermain 16 pertandingan pada musim sebelumnya setelah pulih dari cedera ACL yang dialaminya saat bermain di Lyon.
Musim ini, Macario telah bermain dalam 12 pertandingan untuk The Blues. Ia belum mencetak gol di liga, tetapi telah memberikan dua assist dalam sembilan pertandingan. Namun, ia telah mencetak dua gol dalam tiga penampilan di Liga Champions.
Sudut pandang Tim Nasional Wanita AS
Setelah absen sepanjang tahun 2023 dan sebagian besar tahun 2024 karena masalah cedera, Macario mengukuhkan posisinya di timnas AS (USWNT) pada tahun 2025, memimpin tim dalam jumlah gol dengan delapan gol dalam 10 pertandingan yang dimainkan. Bermain dalam peran yang lebih maju akibat absennya unit Triple Espresso yang terkenal dari tim, Macario muncul sebagai figur utama serangan USWNT, memperkuat klaimnya untuk tempat di tim menuju Piala Dunia mendatang.
Kebangkitan Macario terjadi di bawah asuhan manajer tim nasional Emma Hayes, pelatih yang sama yang membawanya ke Chelsea sebelum bergabung untuk memimpin USWNT menuju Olimpiade 2024.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Saat ini berada di peringkat ketiga di WSL, Chelsea akan menghadapi Tottenham pada Minggu dalam pertandingan liga berikutnya. Selain Liga Champions, The Blues juga masih berpartisipasi dalam Piala FA dan Piala Liga, dengan klub akan bertanding di final Piala Liga pada 15 Maret melawan Manchester United.
