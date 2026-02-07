Bintang USWNT, Catarina Macario, dilaporkan menolak tawaran kontrak baru dari Chelsea setelah ditolak di UWCL di tengah minat transfer global

Bintang USWNT dilaporkan telah menolak tawaran baru dari Chelsea, yang semakin mendekatkannya pada kemungkinan hengkang. Macario awalnya bergabung dengan klub tersebut pada 2023 setelah meninggalkan Lyon dengan status bebas transfer, dengan kontrak aslinya yang akan berakhir pada musim panas ini.

Keputusan untuk tidak menandatangani tawaran kontrak terbaru ini pasti akan membuat klub-klub di seluruh dunia waspada. Macario telah dikaitkan erat dengan kepindahan ke NWSL, di mana ia belum pernah bermain setelah memilih untuk memulai karirnya di Eropa. Klub-klub di Eropa juga pasti tertarik, karena Macario telah membuktikan dirinya di level tertinggi olahraga ini di wilayah tersebut.

Namun, ia tidak akan dapat membuktikannya dalam waktu dekat. Macario baru-baru ini tidak masuk dalam skuad Chelsea untuk babak gugur Liga Champions, yang semakin memperkuat spekulasi bahwa ia akan hengkang.

Berita tentang penolakan Macario terhadap tawaran Chelsea pertama kali dilaporkan oleh The Guardian.