Bintang USMNT Weston McKennie akhirnya akan menandatangani kontrak baru dengan Juventus dan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Allianz Stadium

Mantan bintang timnas AS, Brad Friedel, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah McKennie bisa menjadi bintang di tim papan atas Premier League - setelah sebelumnya mengalami masa pinjaman yang sulit di Leeds: “Dia seharusnya bergabung dengan klub yang luar biasa. Dia suka bermain keras di dalam dan di luar lapangan, tentu saja. Tapi dia adalah talenta, dia benar-benar talenta. Saya tidak berpikir Premier League melihatnya karena waktunya di Leeds tidak terlalu bagus, tapi saya tidak berpikir orang harus menilai dia hanya berdasarkan itu karena dia memiliki banyak talenta.”

Legenda Amerika Serikat lainnya, Tab Ramos, menambahkan kepada GOAL saat membahas topik yang sama: “Weston McKennie adalah pemain yang bisa bermain di mana saja - di posisi mana pun di lapangan. Lihat apa yang dia lakukan untuk Juventus dalam beberapa bulan terakhir, mereka menempatkannya di mana-mana - dari bek kanan hingga gelandang tengah, gelandang serang. Dia selalu berakhir di kotak penalti dan selalu berbahaya. Dia selalu membuat perbedaan. Jujur saja, pemulihan Juventus sebagian besar bergantung pada Weston McKennie, dia begitu bagus untuk mereka.

“Apakah saya ingin melihatnya pindah ke EPL? Juventus adalah salah satu klub besar di dunia. Saya benar-benar yakin Weston McKennie bisa membuat tim mana pun menjadi lebih baik. Secara pribadi, saya ingin melihatnya kembali ke EPL dan bermain untuk klub yang sedang berjuang untuk gelar.”