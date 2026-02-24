Getty
Bintang USMNT Weston McKennie akhirnya akan menandatangani kontrak baru dengan Juventus dan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Allianz Stadium
McKennie menyetujui perpanjangan kontrak dengan Juventus hingga 2030.
Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa McKennie telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan Juventus hingga musim panas 2030. Kontrak sebelumnya akan berakhir pada akhir musim 2025-26. Spekulasi mengenai masa depannya telah beredar selama beberapa waktu.
Kondisi pribadi dilaporkan telah disepakati, dengan pengumuman resmi yang akan diumumkan setelah pertandingan Liga Champions Juventus melawan Galatasaray pada Rabu - dengan Bianconeri tertinggal 5-2 secara agregat dalam babak playoff fase knockout tersebut saat mereka bersiap menyambut lawan Turki ke Turin.
Bintang USMNT memanfaatkan kelincahan dan fleksibilitasnya dengan baik.
Diklaim bahwa McKennie "percaya pada proyek" yang sedang dibangun oleh Juventus dan tidak memiliki keinginan untuk mengambil tantangan baru. Ia telah menikmati peran penting di klub besar Serie A di bawah asuhan pelatih kepala Luciano Spalletti.
Kemampuan McKennie untuk bermain di berbagai posisi telah dimanfaatkan dengan baik, dengan pemain berusia 27 tahun ini mampu berpindah dengan lancar antara posisi pertahanan dan serangan. Ia telah bermain sebagai bek sayap, sayap, gelandang tengah, dan 'false nine' yang bermain lebih dalam musim ini.
Kualitas tersebut dikabarkan menarik perhatian klub-klub di seluruh dunia. Kembalinyaia ke tanah airnya di MLS sempat dibicarakan, sementara tim-tim di Spanyol dan Inggris dikabarkan tertarik padanya.
Pembicaraan transfer Liga Premier akan segera berakhir.
Mantan bintang timnas AS, Brad Friedel, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah McKennie bisa menjadi bintang di tim papan atas Premier League - setelah sebelumnya mengalami masa pinjaman yang sulit di Leeds: “Dia seharusnya bergabung dengan klub yang luar biasa. Dia suka bermain keras di dalam dan di luar lapangan, tentu saja. Tapi dia adalah talenta, dia benar-benar talenta. Saya tidak berpikir Premier League melihatnya karena waktunya di Leeds tidak terlalu bagus, tapi saya tidak berpikir orang harus menilai dia hanya berdasarkan itu karena dia memiliki banyak talenta.”
Legenda Amerika Serikat lainnya, Tab Ramos, menambahkan kepada GOAL saat membahas topik yang sama: “Weston McKennie adalah pemain yang bisa bermain di mana saja - di posisi mana pun di lapangan. Lihat apa yang dia lakukan untuk Juventus dalam beberapa bulan terakhir, mereka menempatkannya di mana-mana - dari bek kanan hingga gelandang tengah, gelandang serang. Dia selalu berakhir di kotak penalti dan selalu berbahaya. Dia selalu membuat perbedaan. Jujur saja, pemulihan Juventus sebagian besar bergantung pada Weston McKennie, dia begitu bagus untuk mereka.
“Apakah saya ingin melihatnya pindah ke EPL? Juventus adalah salah satu klub besar di dunia. Saya benar-benar yakin Weston McKennie bisa membuat tim mana pun menjadi lebih baik. Secara pribadi, saya ingin melihatnya kembali ke EPL dan bermain untuk klub yang sedang berjuang untuk gelar.”
Perjalanan menuju Piala Dunia: McKennie akan menjadi bagian dari rencana Pochettino
McKennie tampaknya akan mengejar lebih banyak trofi bersama Juventus, setelah sebelumnya membantu mereka meraih dua gelar Coppa Italia dan satu gelar Super Cup. Ia telah bergabung dengan Bianconeri sejak 2020, dengan total 217 penampilan selama periode tersebut.
Kontribusinya bagi tim diakui, dengan Gazzetta melaporkan bahwa McKennie akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Ia tidak akan disamakan dengan Kenan Yildiz dan Jonathan David di puncak skala gaji Juve, tetapi akan mendapatkan gaji sekitar €4 juta (£3 juta/$5 juta) per tahun, dengan angka tersebut akan meningkat setiap tahun.
Sambil berharap untuk mengakhiri musim 2025-26 dengan hasil positif di level klub, saat Juventus mengejar kualifikasi Liga Champions, McKennie juga menghitung hari menuju Piala Dunia di kandang bersama Amerika Serikat, di mana ia akan menjadi pemimpindi lapangan dalam rencana Mauricio Pochettino.
