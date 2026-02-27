Getty
Diterjemahkan oleh
Bintang USMNT Brenden Aaronson diprediksi akan memicu transfer dengan nilai fantastis dari Leeds pada musim panas ini - jika ia mampu menampilkan performa klubnya di Piala Dunia
Aaronson pulih dari awal tes untuk bermain di Leeds.
Aaronson mengalami ujian berat di sepak bola Inggris saat menyelesaikan transfer senilai £25 juta ($34 juta) dari Red Bull Salzburg pada 2022. Ia hanya mencetak satu gol dalam musim debutnya yang berakhir dengan degradasi dari Premier League.
Masa pinjaman di Union Berlin membawa frustrasi tambahan, namun Aaronson bersinar di Championship bersama Leeds saat membantu mereka meraih 100 poin dan gelar juara divisi kedua pada musim 2024-25. Di tengah pertanyaan apakah ia cocok untuk bermain di level teratas, pemain berusia 25 tahun ini telah mencetak empat gol musim ini dan menjadi sosok yang dinamis dalam skuad Daniel Farke yang agresif.
- Getty Images
Apakah Aaronson memiliki masa depan jangka panjang di Leeds?
Ketika ditanya apakah Aaronson, yang terus menjadi bahan pembicaraan tentang kemungkinan hengkang, kini bisa memiliki masa depan jangka panjang di Leeds, Sharpe - yang berbicara bekerja sama dengan BetBrain - mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak melihat alasan mengapa tidak. Saya pikir kadang-kadang masa-masa sulit membentuk karakter seseorang. Saya pikir dia telah melewati masa-masa sulit itu dan hal itu mungkin telah membuatnya menjadi pemain yang lebih baik dan orang yang lebih baik. Leeds United membutuhkan semua pemain berbakat yang bisa mereka pertahankan saat ini.
“Daniel Farke melakukan pekerjaan yang fantastis setelah apa yang kita dengar hampir dipecat dalam beberapa pertandingan. Dia telah membalikkan musim ini - tidak hanya dia, tetapi juga kelompok pemain yang dia miliki. Mereka mulai percaya pada diri mereka sendiri, mereka bekerja sangat keras - untuknya dan para penggemar - dan tampaknya mereka akan mempertahankan diri di Premier League. Saya pikir Aaronson adalah salah satu pemain yang harus mereka pertahankan.”
Aaronson mendekati 12 bulan terakhir kontraknya.
Aaronson sedang mendekati tahun terakhir kontraknya di Leeds. Dia akan menjadi sorotan global saat mewakili Amerika Serikat di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri. Ketika ditanya apakah Leeds mungkin tergoda untuk menjualnya, Sharpe menambahkan: “Saya pikir mereka mungkin membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik. Jika dia tampil bagus di Piala Dunia dan ditawari uang yang fantastis untuknya, dan mereka bisa menggunakan uang itu untuk membeli dua atau tiga pemain, maka itu tentu saja opsi yang perlu dipertimbangkan.
“Di sisi lain, Anda tidak boleh kehilangan pemain terbaik Anda. Itu tergantung pada rencana Daniel Farke dan apa yang dia siapkan untuk musim panas dan jendela transfer. Ini adalah keseimbangan bagi setiap tim. Anda ingin mempertahankan pemain terbaik Anda, tetapi Anda juga membutuhkan kedalaman skuad untuk musim yang panjang dan berat.”
- Getty
Ambisi Piala Dunia bersama Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT)
Mantan bintang timnas AS, kiper Brad Friedel, sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL tentang tantangan yang dihadapi Aaronson saat mendekati 12 bulan terakhir kontraknya di West Yorkshire: “Dia sudah menguasai cara bermain di Premier League, itu pasti. Saya tidak berpikir ini hanya periode terbaiknya di Leeds, saya pikir ini adalah periode terbaik dalam kariernya sepanjang masa. Dia melakukannya pada waktu yang tepat dengan Piala Dunia yang akan datang!
“Biasanya, jika Anda memiliki pemain yang bermain seperti dia, Anda tidak ingin pemain tersebut memiliki sisa kontrak kurang dari 18/24 bulan. Tapi jika Anda adalah pemain dan agennya, Anda mungkin ingin melihat bagaimana Piala Dunia berjalan dan bagaimana performa Anda di sana.
“Banyak klub sebenarnya tidak lagi menandatangani pemain berdasarkan Piala Dunia. Dulu mereka sering melakukannya, tapi itu bisa menjadi hal yang berbahaya karena terkadang pemain bisa tampil luar biasa dalam empat hingga delapan pertandingan dan terlihat seperti pemain yang berbeda dari apa yang sebenarnya mereka tunjukkan dalam musim sembilan bulan.”
Aaronson telah tampil konsisten belakangan ini, dengan rencana untuk mempertahankan standar tersebut hingga akhir musim - memungkinkan tempatnya dalam rencana Piala Dunia Mauricio Pochettino untuk aman. Jika dia terus tampil impresif, maka diharapkan Leeds akan membuka pembicaraan perpanjangan kontrak pada suatu saat.
Iklan