Bintang USMNT Brenden Aaronson diprediksi akan memicu transfer dengan nilai fantastis dari Leeds pada musim panas ini - jika ia mampu menampilkan performa klubnya di Piala Dunia

Mantan bintang timnas AS, kiper Brad Friedel, sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL tentang tantangan yang dihadapi Aaronson saat mendekati 12 bulan terakhir kontraknya di West Yorkshire: “Dia sudah menguasai cara bermain di Premier League, itu pasti. Saya tidak berpikir ini hanya periode terbaiknya di Leeds, saya pikir ini adalah periode terbaik dalam kariernya sepanjang masa. Dia melakukannya pada waktu yang tepat dengan Piala Dunia yang akan datang!

“Biasanya, jika Anda memiliki pemain yang bermain seperti dia, Anda tidak ingin pemain tersebut memiliki sisa kontrak kurang dari 18/24 bulan. Tapi jika Anda adalah pemain dan agennya, Anda mungkin ingin melihat bagaimana Piala Dunia berjalan dan bagaimana performa Anda di sana.

“Banyak klub sebenarnya tidak lagi menandatangani pemain berdasarkan Piala Dunia. Dulu mereka sering melakukannya, tapi itu bisa menjadi hal yang berbahaya karena terkadang pemain bisa tampil luar biasa dalam empat hingga delapan pertandingan dan terlihat seperti pemain yang berbeda dari apa yang sebenarnya mereka tunjukkan dalam musim sembilan bulan.”

Aaronson telah tampil konsisten belakangan ini, dengan rencana untuk mempertahankan standar tersebut hingga akhir musim - memungkinkan tempatnya dalam rencana Piala Dunia Mauricio Pochettino untuk aman. Jika dia terus tampil impresif, maka diharapkan Leeds akan membuka pembicaraan perpanjangan kontrak pada suatu saat.