Bintang Tottenham yang 'gila' menjadi sasaran empuk bagi lawan-lawan, seperti yang dijelaskan oleh mantan striker Spurs mengenai alasan utama kesulitan tim lamanya
Romero mengkritik kebijakan transfer dan diusir dari lapangan di Old Trafford.
Romero, yang mengenakan ban kapten untuk Spurs, telah menjadi sorotan negatif lebih banyak lagi musim ini. Ia secara terbuka mengkritik kebijakan perekrutan tim setelah hasil imbang 2-2 melawan Manchester City, di mana ia tetap bermain meskipun merasa tidak sehat. Setelah pertandingan tersebut, ia menulis di media sosial: “Saya ingin tersedia untuk membantu mereka meskipun saya tidak merasa sehat, terutama karena kami hanya memiliki 11 pemain yang tersedia – tak terbayangkan tapi benar dan memalukan.”
Dalam pertandingan berikutnya Tottenham, Romero mendapat kartu merah dalam laga melawan Manchester United di Old Trafford. Pengusiran itu terbukti mahal karena Spurs kalah 2-0. Pelatih Denmark Thomas Frank hanya bertahan satu pertandingan lagi – kekalahan dari Newcastle – sebelum dipecat dari jabatannya.
Spurs, yang kini dipimpin oleh manajer interim Igor Tudor, telah merosot ke peringkat ke-16 di klasemen Premier League – hanya lima poin di atas zona degradasi. Pertanyaan muncul apakah mereka akan terseret ke dalam pertarungan untuk bertahan.
Zamora menjelaskan mengapa kapten Spurs telah menjadi 'sasaran empuk'.
Mantan striker Tottenham, Zamora - yang berbicara melalui BestBettingSites.co.uk, situs terbaik untuk kasino online - mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengapa Spurs mengalami kesulitan besar: “Bagi saya, saya masih melihat pertahanan mereka, dan itu mungkin cara saya melihat mereka selama empat atau lima tahun terakhir. Saya tidak pernah melihat bek tengah atau barisan belakang empat orang dan berpikir ‘kalian adalah unit yang terorganisir’.
“Romero gila. Setiap minggu saya pikir Anda bisa mendapatkan penalti darinya, atau selalu ada peluang untuk membuatnya marah dan dikeluarkan. Bagi saya sebagai penyerang, itu akan menjadi target mudah setiap minggu - serang dia, dia akan membalas dan keluar, tinggal 10 orang.
“Mereka tidak terlihat cukup solid dan kamu perlu membangun fondasi dari situ. Banyak yang dibicarakan tentang tim Arsenal yang kebobolan gol, dan tim Chelsea - [John] Terry, [Ricardo] Carvalho, [William] Gallas, itu adalah barisan belakang yang bagus dan kamu perlu membangun dari aspek pertahanan, lalu maju dan memiliki beberapa pemain yang bisa menciptakan peluang dan mencetak gol.”
Tottenham diperintahkan untuk mencabut tugas kapten dari Romero.
Zamora bukanlah satu-satunya pengamat yang menemukan kelemahan serius dalam permainan Romero, dengan mantan manajer Premier League Sam Allardyce berpendapat bahwa pemenang Piala Dunia tersebut seharusnya tidak lagi diberi tugas kepemimpinan.
Mantan manajer Inggris Allardyce mengatakan: “Cristian Romero adalah salah satu pemain tipikal yang tidak pernah belajar. Dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi begitu banyak kelemahan yang belum dia perbaiki. Dia masih membuat kesalahan yang sama seperti saat pertama kali bergabung dengan Tottenham
“Either dia dicopot dari jabatan kapten, atau seseorang mengatakan padanya, ‘tetap berdiri, saya tidak ingin kamu terjatuh saat melakukan tekel lagi’, dan jika dia terus melakukannya, maka keluarkan dia dari tim.
“Dia membuat manajernya mendapat reputasi buruk karena tidak bisa mengendalikannya. Jika kamu seorang bek tengah, prioritas utama kamu adalah menjadi bek, bukan seberapa baik kamu menguasai bola – itu hanya bonus tambahan.”
Jadwal pertandingan Tottenham 2025-26: Pertandingan derby melawan Arsenal pada pertandingan pertama Tudor.
Zamora telah memperingatkan Spurs bahwa mereka kemungkinan hanya bisa "berada di bawah radar selama dua tahun" sebelum mereka tidak lagi dianggap sebagai bagian dari 'Big Six' legendaris Liga Premier. Mereka finis di peringkat ke-17 musim lalu, meskipun berhasil memenangkan Liga Europa di bawah asuhan Ange Postecoglou.
Musim ini kembali menjadi perjuangan berat, dan situasinya tidak akan menjadi lebih mudah karena pertandingan pertama Tudor sebagai pelatih akan menjadi derby London Utara melawan rival abadi Arsenal pada Minggu.
