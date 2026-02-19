Bintang Tottenham yang 'gila' menjadi sasaran empuk bagi lawan-lawan, seperti yang dijelaskan oleh mantan striker Spurs mengenai alasan utama kesulitan tim lamanya

Romero, yang mengenakan ban kapten untuk Spurs, telah menjadi sorotan negatif lebih banyak lagi musim ini. Ia secara terbuka mengkritik kebijakan perekrutan tim setelah hasil imbang 2-2 melawan Manchester City, di mana ia tetap bermain meskipun merasa tidak sehat. Setelah pertandingan tersebut, ia menulis di media sosial: “Saya ingin tersedia untuk membantu mereka meskipun saya tidak merasa sehat, terutama karena kami hanya memiliki 11 pemain yang tersedia – tak terbayangkan tapi benar dan memalukan.”

Dalam pertandingan berikutnya Tottenham, Romero mendapat kartu merah dalam laga melawan Manchester United di Old Trafford. Pengusiran itu terbukti mahal karena Spurs kalah 2-0. Pelatih Denmark Thomas Frank hanya bertahan satu pertandingan lagi – kekalahan dari Newcastle – sebelum dipecat dari jabatannya.

Spurs, yang kini dipimpin oleh manajer interim Igor Tudor, telah merosot ke peringkat ke-16 di klasemen Premier League – hanya lima poin di atas zona degradasi. Pertanyaan muncul apakah mereka akan terseret ke dalam pertarungan untuk bertahan.