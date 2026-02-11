Getty Images Sport
Bintang Tottenham mengalami cedera ACL yang mengakhiri musim, menambah kesengsaraan bagi klub tersebut.
Odobert mengalami cedera ACL.
Tottenham khawatir bahwa gelandang Wilson Odobert akan absen hingga akhir musim ini akibat cedera lutut serius. Pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera saat bertanding melawan Newcastle dan telah menjalani tes yang menunjukkan robekan ligamen anterior cruciate (ACL) di lutut kirinya, menurut L'Equipe. Odobert kini tampaknya akan absen dalam waktu lama dan bahkan mungkin memerlukan operasi untuk cedera tersebut. Jika dia memang harus menjalani operasi, maka tidak ada kemungkinan sama sekali dia akan bermain lagi untuk Tottenham musim ini. Kabar ini akan menjadi pukulan besar bagi pemain muda tersebut, yang telah mencetak dua gol dan lima assist dalam 33 penampilannya untuk Spurs musim ini. Harapan Odobert untuk mendapatkan tempat di skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026 juga kini tampaknya telah pupus.
- Getty Images Sport
Krisis cedera Tottenham semakin parah.
Odobert kini akan bergabung dengan daftar cedera yang panjang di Tottenham. Spurs telah dilanda cedera sepanjang musim dan saat ini tanpa 11 pemain inti, termasuk Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison, James Maddison, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, dan Lucas Bergvall. Situasi ini membuat Frank harus berjuang dengan skuad yang sangat tipis sepanjang musim, yang menimbulkan kritik dari kapten Cristian Romero. Ia menyindir hierarki klub di media sosial, mengatakan: “Usaha yang luar biasa dari semua rekan setimku kemarin, mereka semua luar biasa. Aku ingin bisa membantu mereka meskipun tidak merasa baik, terutama karena kami hanya memiliki 11 pemain yang tersedia – tak terbayangkan tapi benar dan memalukan.”
Tottenham aktif di jendela transfer Januari, mendatangkan Conor Gallagher dari Atletico Madrid dan bek kiri muda berusia 19 tahun Souza dari Santos. Klub London Utara ini juga melepas Brennan Johnson, yang bergabung dengan Crystal Palace.
Tottenham disarankan untuk 'memainkan para pemain muda'.
Mantan bintang Tottenham, Tim Sherwood, mendesak Spurs untuk memainkan pemain muda klub tersebut hingga akhir musim. Ia mengatakan kepada Casinostugan: "Yang saya harapkan adalah klub-klub seperti Tottenham yang kini tidak punya banyak hal untuk diperjuangkan di Premier League memanggil kembali pemain pinjaman mereka dan memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk bermain. Mereka sudah tersingkir dari FA Cup. Mereka juga tersingkir dari Carabao Cup. Ini adalah Liga Champions atau gagal. Jika mereka mendapatkan kembali pemain terbaik mereka seperti Dejan Kulusevski, ya mereka bisa memenangkan Liga Champions, tetapi Anda tidak akan pergi ke luar sana dan merekrut siapa pun sekarang untuk membuat perbedaan di Liga Champions. Berikan kesempatan kepada para pemain muda.
"Tottenham dengan krisis cedera yang mereka alami dan posisi mereka saat ini, saya tidak punya simpati karena kalian punya pemain dan kalian mengirim mereka pergi. Ambil contoh Ashley Phillips. Untuk apa mereka membelinya? Mengapa mereka membawanya dari Blackburn? Saya tahu dia mungkin untuk masa depan, tapi kapan Anda akan mengetahui tentang para pemain muda ini? Pemain-pemain siap bermain di tim utama semakin awal setiap hari, jadi berikan mereka kesempatan.
"Mikey Moore sudah setengah musim di Rangers. Dia masuk-keluar. Bawa dia kembali. Dia mungkin akan lebih cocok di Premier League karena tempo permainannya sedikit lebih lambat daripada di Skotlandia. Orang-orang mungkin terkejut dengan itu, tapi itu benar. Letakkan dia di antara pemain-pemain yang lebih baik, dan para penggemar juga akan menyukainya, daripada mengirimkan pemain-pemain ini dan tetap kalah. Saya pikir para penggemar juga akan setuju dengan itu. Dengan cara ini, kita sebenarnya mendapatkan sesuatu dari musim ini daripada hanya membuang-buang waktu."
- Getty Images Sport
Spurs mencari manajer baru sebelum menghadapi Arsenal.
Tottenham akan mulai mencari manajer baru untuk menggantikan Frank sebelum kembali beraksi melawan Arsenal di Premier League pada Minggu, 22 Februari.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan