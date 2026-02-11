Bintang Tottenham mengalami cedera ACL yang mengakhiri musim, menambah kesengsaraan bagi klub tersebut.

Mantan bintang Tottenham, Tim Sherwood, mendesak Spurs untuk memainkan pemain muda klub tersebut hingga akhir musim. Ia mengatakan kepada Casinostugan: "Yang saya harapkan adalah klub-klub seperti Tottenham yang kini tidak punya banyak hal untuk diperjuangkan di Premier League memanggil kembali pemain pinjaman mereka dan memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk bermain. Mereka sudah tersingkir dari FA Cup. Mereka juga tersingkir dari Carabao Cup. Ini adalah Liga Champions atau gagal. Jika mereka mendapatkan kembali pemain terbaik mereka seperti Dejan Kulusevski, ya mereka bisa memenangkan Liga Champions, tetapi Anda tidak akan pergi ke luar sana dan merekrut siapa pun sekarang untuk membuat perbedaan di Liga Champions. Berikan kesempatan kepada para pemain muda.

"Tottenham dengan krisis cedera yang mereka alami dan posisi mereka saat ini, saya tidak punya simpati karena kalian punya pemain dan kalian mengirim mereka pergi. Ambil contoh Ashley Phillips. Untuk apa mereka membelinya? Mengapa mereka membawanya dari Blackburn? Saya tahu dia mungkin untuk masa depan, tapi kapan Anda akan mengetahui tentang para pemain muda ini? Pemain-pemain siap bermain di tim utama semakin awal setiap hari, jadi berikan mereka kesempatan.

"Mikey Moore sudah setengah musim di Rangers. Dia masuk-keluar. Bawa dia kembali. Dia mungkin akan lebih cocok di Premier League karena tempo permainannya sedikit lebih lambat daripada di Skotlandia. Orang-orang mungkin terkejut dengan itu, tapi itu benar. Letakkan dia di antara pemain-pemain yang lebih baik, dan para penggemar juga akan menyukainya, daripada mengirimkan pemain-pemain ini dan tetap kalah. Saya pikir para penggemar juga akan setuju dengan itu. Dengan cara ini, kita sebenarnya mendapatkan sesuatu dari musim ini daripada hanya membuang-buang waktu."