Pelatih kepala Tottenham, De Zerbi, menegaskan bahwa ia akan menghormati keputusan Romero untuk mencari tantangan baru. Sang manajer mengungkapkan adanya kesepakatan yang dibuat saat ia tiba di klub pada April.

"Pada awal masa saya, pada April, saya punya, saya tidak tahu, satu juta pertemuan individual," ujar De Zerbi, seperti dikutip Metro. "Dan [para pemain] memberi tahu saya apa ide mereka. Saya berkata: 'Ya, bantu saya untuk tetap bertahan, lalu saya bantu Anda pergi'. Jika Anda tidak membantu saya untuk tetap bertahan, Anda tetap tenggelam bersama saya!

"Tetapi Romero bersama saya luar biasa. Sangat top, dalam perilakunya, rasa hormatnya, ia menderita ketika tidak bermain pada laga terakhir. Tidak benar bahwa ia ingin pergi ke Argentina untuk mempersiapkan Piala Dunia mereka. Itu tidak benar."

Ia menambahkan: "Setelah semifinal [melawan Inggris] kami saling berkirim pesan, tetapi saya tidak pernah meneleponnya untuk meyakinkannya agar bertahan. Saya menghormati apa yang ia katakan kepada saya. Seperti untuk [Guglielmo] Vicario, seperti untuk setiap pemain. Romero sebagai pemain adalah salah satu bek tengah terbaik di dunia, tetapi pada akhirnya saya mengatakan saya ingin menghormati keinginan para pemain."