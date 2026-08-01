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Bintang Tottenham Cristian Romero siap pindah ke Inter setelah Roberto De Zerbi menyetujui kepergiannya
Spurs sepakat soal biaya transfer untuk kapten Romero
Tottenham telah menyepakati kesepakatan senilai €40 juta (£34 juta) untuk menjual bek Romero ke Inter, menurut ESPN. Bek internasional Argentina berusia 28 tahun itu telah menghabiskan lima musim bersama Tottenham. Ia ditunjuk sebagai kapten klub oleh mantan manajer Thomas Frank setahun lalu setelah kepergian Son Heung-min. Romero secara pribadi menyatakan keinginan untuk meninggalkan London utara pada musim panas ini, dan kesepakatan verbal antara Tottenham dan Inter kini telah tercapai.
- Getty
De Zerbi penuhi janji kepada bek
Pelatih kepala Tottenham, De Zerbi, menegaskan bahwa ia akan menghormati keputusan Romero untuk mencari tantangan baru. Sang manajer mengungkapkan adanya kesepakatan yang dibuat saat ia tiba di klub pada April.
"Pada awal masa saya, pada April, saya punya, saya tidak tahu, satu juta pertemuan individual," ujar De Zerbi, seperti dikutip Metro. "Dan [para pemain] memberi tahu saya apa ide mereka. Saya berkata: 'Ya, bantu saya untuk tetap bertahan, lalu saya bantu Anda pergi'. Jika Anda tidak membantu saya untuk tetap bertahan, Anda tetap tenggelam bersama saya!
"Tetapi Romero bersama saya luar biasa. Sangat top, dalam perilakunya, rasa hormatnya, ia menderita ketika tidak bermain pada laga terakhir. Tidak benar bahwa ia ingin pergi ke Argentina untuk mempersiapkan Piala Dunia mereka. Itu tidak benar."
Ia menambahkan: "Setelah semifinal [melawan Inggris] kami saling berkirim pesan, tetapi saya tidak pernah meneleponnya untuk meyakinkannya agar bertahan. Saya menghormati apa yang ia katakan kepada saya. Seperti untuk [Guglielmo] Vicario, seperti untuk setiap pemain. Romero sebagai pemain adalah salah satu bek tengah terbaik di dunia, tetapi pada akhirnya saya mengatakan saya ingin menghormati keinginan para pemain."
Perombakan lini belakang sedang berlangsung di London
Sebelum Inter muncul sebagai pihak terdepan, Romero sempat menarik minat transfer dari raksasa Spanyol Barcelona dan Atletico Madrid. Namun, kepindahan ke La Liga gagal terwujud. Spurs sudah memperkuat opsi lini belakang De Zerbi menjelang kepergian Romero. Klub itu menuntaskan transfer musim panas untuk bek tengah Jan Paul van Hecke dan Marcos Senesi.
- Getty Images
Persyaratan pribadi yang tersisa sebelum kesepakatan rampung
Meskipun Tottenham Hotspur dan Inter telah mencapai kesepakatan verbal mengenai biaya transfer, Romero masih belum menyelesaikan persyaratan pribadi dengan klub Italia tersebut. Negosiasi antara Inter dan perwakilan sang bek masih berlangsung untuk menuntaskan rincian transfer yang tersisa. Jika rampung, kepindahan ini akan mengakhiri masa tinggal Romero selama lima tahun di Tottenham, sementara tim asuhan De Zerbi melanjutkan persiapan mereka pada musim panas ini.
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