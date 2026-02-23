Bintang Ted Lasso dipecat dari jabatan pelatih kepala Liga Nasional setelah hanya delapan bulan

Ketua klub Rory Fitzgerald mengatakan dalam pernyataan yang mengonfirmasi kepergian Cox: “Dengan masih banyaknya pertandingan yang harus dimainkan musim ini, perasaan bersama kami adalah bahwa energi baru dan dorongan segar sangat diperlukan untuk kembali fokus pada tantangan liga dan piala yang ada di depan kami.

“Seperti tim lainnya, kami juga menghadapi tantangan cedera sepanjang musim, tetapi kami yakin skuad kami dapat kembali ke performa awal musim yang tidak hanya akan memastikan status kami di Liga Nasional tetapi juga memberi kami peluang besar untuk mencapai Wembley. Atas nama dewan direksi, saya ingin mengucapkan selamat dan semoga sukses untuk karier kepelatihan Sam di sepak bola.”

Pernyataan resmi dari klub berbunyi: “Dewan Direksi Wealdstone FC telah secara bulat menyetujui keputusan untuk memberhentikan Sam Cox dari posisi manajer pada siang ini.

“Perubahan ini juga melihat analis Liam Badcock bergabung dengan Sam dalam meninggalkan klub dengan segera.

“Wealdstone FC mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Sam dan Liam atas dedikasi dan kontribusi mereka kepada The Stones. Pelatih Tim Utama Danny Payne, bersama tim manajemen lainnya, akan memimpin urusan tim untuk pertandingan kandang melawan Brackley Town pada Selasa ini.”