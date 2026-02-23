Getty Images
Diterjemahkan oleh
Bintang Ted Lasso dipecat dari jabatan pelatih kepala Liga Nasional setelah hanya delapan bulan
Lulusan akademi Spurs dipecat oleh tim Liga Nasional.
Dengan pertandingan-pertandingan krusial yang akan datang di kompetisi liga dan piala, keputusan telah diambil untuk memberhentikan Cox dari jabatannya dan mencari inspirasi dari suara baru di bangku cadangan. Rekor buruk dengan hanya satu kemenangan dari 13 pertandingan terakhir klub di National League telah menyebabkan pemecatan di London Barat.
Cox, yang merupakan lulusan akademi Tottenham dan sebagian besar karirnya dihabiskan di divisi non-liga, pernah bermain untuk Wealdstone antara tahun 2016 dan 2018. Kembalinya ke lingkungan yang familiar tidak berjalan sesuai rencana.
Mengapa Wealdstone memutuskan untuk berpisah dengan pelatih kepala Cox
Ketua klub Rory Fitzgerald mengatakan dalam pernyataan yang mengonfirmasi kepergian Cox: “Dengan masih banyaknya pertandingan yang harus dimainkan musim ini, perasaan bersama kami adalah bahwa energi baru dan dorongan segar sangat diperlukan untuk kembali fokus pada tantangan liga dan piala yang ada di depan kami.
“Seperti tim lainnya, kami juga menghadapi tantangan cedera sepanjang musim, tetapi kami yakin skuad kami dapat kembali ke performa awal musim yang tidak hanya akan memastikan status kami di Liga Nasional tetapi juga memberi kami peluang besar untuk mencapai Wembley. Atas nama dewan direksi, saya ingin mengucapkan selamat dan semoga sukses untuk karier kepelatihan Sam di sepak bola.”
Pernyataan resmi dari klub berbunyi: “Dewan Direksi Wealdstone FC telah secara bulat menyetujui keputusan untuk memberhentikan Sam Cox dari posisi manajer pada siang ini.
“Perubahan ini juga melihat analis Liam Badcock bergabung dengan Sam dalam meninggalkan klub dengan segera.
“Wealdstone FC mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Sam dan Liam atas dedikasi dan kontribusi mereka kepada The Stones. Pelatih Tim Utama Danny Payne, bersama tim manajemen lainnya, akan memimpin urusan tim untuk pertandingan kandang melawan Brackley Town pada Selasa ini.”
Cox melihat jadwalnya sudah kosong menjelang kembalinya Ted Lasso.
Wealdstone, yang telah melaju ke putaran keenam FA Trophy, saat ini berada di peringkat ke-17 di klasemen National League - enam poin di atas zona degradasi. Mereka memiliki keunggulan pertandingan yang belum dimainkan dibandingkan dengan rival terdekatnya dan akan menghadapi Brackley Town, Braintree, dan Morecambe dalam tiga pertandingan berikutnya - dengan tim-tim tersebut berada tepat di atas atau di bawah mereka di klasemen.
Cox telah melihat jadwalnya kosong sementara penggemar di seluruh dunia dengan antusias menanti kembalinya Ted Lasso ke layanan streaming global. Musim ke-4 acara tersebut sedang dalam produksi, dengan alur cerita yang diambil ke arah yang berbeda.
- Apple TV
Ted Lasso Musim 4: Karakter dan alur cerita baru yang dijanjikan
Nick Mohammed, yang memerankan Nathan Shelley, seorang kit man yang menjadi pelatih, telah berbagi dengan Collider tentang apa yang bisa diharapkan dari episode berikutnya petualangan AFC Richmond: “Saya pikir rahasia ini memang harus dijaga. Lihat, saya tahu ini tentang sekelompok karakter yang sama sekali berbeda. Saya bahkan tidak bisa membicarakannya tanpa membocorkan apa pun! Kita harus lihat. Kita harus lihat siapa yang muncul di mana dan kapan. Tapi saya tahu mereka sedang syuting sekarang, dan saya sudah bergaul dengan mereka semua. Mereka semua baik-baik saja, jadi kita lihat apa yang terjadi.”
Dia sebelumnya mengatakan tentang kembalinya Ted Lasso, dengan musim ketiga berakhir pada Mei 2023: “Alur cerita di Musim 3 menunjukkan adanya rasa akhir yang nyata. Ted pulang ke rumah, kan? Tapi ada cukup banyak hal yang disiapkan yang menunjukkan adanya jalan untuk kembalinya serial ini. Kami tidak tahu secara pasti, dan semuanya tergantung pada Jason apakah dia ingin melanjutkan.”
Aktor Hollywood Jason Sudeikis, yang memerankan karakter utama dan juga penulis serial ini, telah memutuskan bahwa masih ada cerita yang perlu diceritakan. Belum ada pengumuman resmi mengenai kapan Ted Lasso Musim 4 akan dirilis.
