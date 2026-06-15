Sunderland
Bintang Sunderland Habib Diarra Tegaskan Senegal 'Tak Gentar' Hadapi Prancis di Piala Dunia 2026
Mimpi tampil di Piala Dunia
Diarra sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 bersama Senegal setelah mendapatkan tempat di skuad untuk turnamen di Amerika Utara. Gelandang Sunderland tersebut termasuk di antara 12 pemain Black Cats yang terpilih untuk kompetisi tersebut, menggarisbawahi representasi internasional klub yang kuat.
Bagi Diarra, panggilan ini merupakan pencapaian pribadi yang besar. Setelah menjadi figur penting di Sunderland saat mereka berhasil lolos ke kompetisi Eropa musim depan, ia kini bertujuan untuk mentransfer performa tersebut ke panggung internasional saat Senegal menargetkan perjalanan panjang di turnamen tersebut.
- Sunderland
Diarra bahas tekanan dan ekspektasi
Gelandang tersebut menggambarkan bermain di Piala Dunia untuk Senegal sebagai pemenuhan ambisi seumur hidup dan mengatakan ia bangga mewakili negaranya di panggung sepak bola terbesar.
Berbicara tentang pemilihan dirinya di Piala Dunia, Diarra berkata: “Ini adalah sumber kebanggaan, mimpi masa kecil untuk bermain di Piala Dunia bersama negara Anda, terutama bersama Senegal. Banyak orang Afrika berharap Senegal dapat tampil hebat. Kami tahu kami akan diawasi, tetapi kami harus tetap tenang dan fokus pada tujuan kami."
Percaya diri jelang hadapi Prancis
Salah satu pertandingan penting dalam jadwal babak penyisihan grup Senegal adalah pertandingan pembuka mereka melawan Prancis di New Jersey. Meskipun Prancis memiliki talenta elit di seluruh lapangan, Diarra percaya Senegal harus menghadapi pertandingan tersebut dengan percaya diri daripada takut.
"Prancis memiliki beberapa pemain hebat di setiap posisi, tetapi kami tidak boleh takut. Kami harus tetap jujur pada diri sendiri, bermain dengan percaya diri, dan tetap fokus sepanjang pertandingan," ucapnya.
"Tujuannya adalah untuk berprestasi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kami akan menjalani pertandingan satu per satu, dengan banyak fokus dan solidaritas. Tanpa tekanan."
- Sunderland
Kesempatan untuk menunjukkan kekuatan
Perjalanan Senegal di Piala Dunia dimulai dengan pertandingan penting melawan Prancis di New Jersey, Rabu (17/6) dini hari WIB. Pertandingan ini akan memberikan kesempatan langsung bagi Diarra dan rekan-rekan setimnya untuk menunjukkan apakah mereka dapat menerjemahkan kepercayaan diri mereka menjadi hasil positif melawan salah satu favorit turnamen.