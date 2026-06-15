Bintang Sunderland Habib Diarra Tegaskan Senegal 'Tak Gentar' Hadapi Prancis di Piala Dunia 2026

Diarra sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 bersama Senegal setelah mendapatkan tempat di skuad untuk turnamen di Amerika Utara. Gelandang Sunderland tersebut termasuk di antara 12 pemain Black Cats yang terpilih untuk kompetisi tersebut, menggarisbawahi representasi internasional klub yang kuat.

Bagi Diarra, panggilan ini merupakan pencapaian pribadi yang besar. Setelah menjadi figur penting di Sunderland saat mereka berhasil lolos ke kompetisi Eropa musim depan, ia kini bertujuan untuk mentransfer performa tersebut ke panggung internasional saat Senegal menargetkan perjalanan panjang di turnamen tersebut.