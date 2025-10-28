Bintang Real Madrid Vinicius Junior Murka Gara-Gara Ditarik Keluar Ketika El Clasico Kontra Barcelona, Toni Kroos Beri Nasihat 'Penting'

Vinicius Jr. mengobrak-abrik pertahanan Barcelona, terutama bek kanan Jules Kounde, dalam penampilan yang mungkin paling memukau dari pemain Brasil tersebut sejauh ini di bawah asuhan Xabi Alonso. Penyrang Real Madrid tersebut termotivasi untuk membuktikan diri menyusul komentar kontroversial Lamine Yamal sebelum laga, karena ia memainkan peran penting dalam membantu timnya mengakhiri rentetan kekalahan melawan rival berat mereka, meskipun tidak mencetak gol maupun assist.

Dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi baik sebelum kick-off maupun setelah peluit akhir pertandingan, reaksi Vinicius setelah digantikan pada menit ke-72 tampaknya telah merusak suasana di ruang ganti di tengah perayaan kemenangan yang meriah.

Alonso memutuskan untuk menarik keluar Vini Jr. dan menggantinya dengan Rodrygo pada menit ke-72, dengan kedudukan 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Namun, mantan pemain Flamengo itu tidak senang sama sekali dan mengamuk, mengucapkan kata-kata "Saya akan meninggalkan tim ini" sebelum langsung menuju lorong pemain. Tak lama kemudian, ia tertangkap kamera sedang duduk di bangku cadangan Madrid, sebelum terlibat dalam pertengkaran verbal dengan Yamal ketika ketegangan meningkat di antara kedua rival tersebut setelah pertandingan berakhir.