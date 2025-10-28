AFP
Bintang Real Madrid Vinicius Junior Murka Gara-Gara Ditarik Keluar Ketika El Clasico Kontra Barcelona, Toni Kroos Beri Nasihat 'Penting'
Vinicius mendominasi Barcelona sebelum digantikan
Vinicius Jr. mengobrak-abrik pertahanan Barcelona,
terutama bek kanan Jules Kounde, dalam penampilan yang mungkin paling memukau dari pemain Brasil tersebut sejauh ini di bawah asuhan Xabi Alonso. Penyrang Real Madrid tersebut termotivasi untuk membuktikan diri menyusul komentar kontroversial Lamine Yamal sebelum laga, karena ia memainkan peran penting dalam membantu timnya mengakhiri rentetan kekalahan melawan rival berat mereka, meskipun tidak mencetak gol maupun assist.
Dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi baik sebelum kick-off maupun setelah peluit akhir pertandingan, reaksi Vinicius setelah digantikan pada menit ke-72 tampaknya telah merusak suasana di ruang ganti di tengah perayaan kemenangan yang meriah.
Alonso memutuskan untuk menarik keluar Vini Jr. dan menggantinya dengan Rodrygo pada menit ke-72, dengan kedudukan 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Namun, mantan pemain Flamengo itu tidak senang sama sekali dan mengamuk, mengucapkan kata-kata "Saya akan meninggalkan tim ini" sebelum langsung menuju lorong pemain. Tak lama kemudian, ia tertangkap kamera sedang duduk di bangku cadangan Madrid, sebelum terlibat dalam pertengkaran verbal dengan Yamal ketika ketegangan meningkat di antara kedua rival tersebut setelah pertandingan berakhir.
Kroos memahami reaksi Vinicius tapi juga memberikan nasihat
Berbicara di podcastnya Einfach mal Luppen, Kroos membela Vinicius dan berkata: "Ketika Anda memainkan pertandingan yang luar biasa, terutama dalam pertandingan seperti ini, Anda tidak senang. Saya juga tidak pernah suka diganti. Tapi sejujurnya, saya tidak pernah langsung pergi ke ruang ganti setelahnya. Anda selalu bisa menilai dari luar, tetapi saya ingin mengingat bahwa, pada kenyataannya tidak seorang pun, kecuali mereka yang ada di sana, di El Clasico dan di depan 80 ribu penonton dengan skor 2-1, tahu bahwa seseorang menginginkan sesuatu selain pergi. Tidak ada yang bisa menilai atau membayangkan emosi itu. Atau seringkali, kebanyakan dari mereka yang menilai itu tidak dapat menempatkan diri mereka di posisinya."
"Dalam terang hari yang dingin dan dengan sedikit jarak, dia mungkin akan berpikir: 'Yah, saya bisa menahan amarah sedikit lebih lama.' Dia bisa menyimpan amarahnya untuk dirinya sendiri sedikit lebih lama. Saya mengerti kemarahannya, tetapi seperti yang bisa Anda lihat di gambar, itu tidak tersampaikan dengan cara yang ideal. Meski begitu, saya ingin menekankan bahwa berada di sana dalam pertandingan seperti itu adalah situasi yang luar biasa secara emosional. Saya sudah mengalaminya berkali-kali, jadi kita tidak harus selalu menganggap semuanya terlalu serius. Pelatih biasanya juga tidak melakukan itu. Terutama mereka yang pernah menjadi pemain."
Madrid tidak akan memberikan sanksi kepada Vini Jr.
Sebuah laporan dari media Spanyol AS mengungkapkan bahwa Madrid "marah" kepada Vinicius, menyebut kemarahannya setelah pergantian pemain tidak dapat dibenarkan. Klub tidak akan menjatuhkan denda, sanksi,atau tindakan disipliner apa pun kepada pemain berusia 25 tahun tersebut. Meskipun kabar dari kantor Madrid menyatakan bahwa tidak ada yang menduga ia akan digantikan, mereka sepenuhnya mendukung Alonso dan akan menunjukkan dukungan penuh terhadap keputusan apa pun yang diambilnya di lapangan. Laporan tersebut lebih lanjut menambahkan bahwa klub tidak akan campur tangan dalam masalah ini, melainkan membiarkan Alonso menangani situasi tersebut. Madrid akan mendukung keputusan pelatih kepala mereka.
"Karakter Vini? Ada kepribadian yang berbeda di setiap ruang ganti. Saat ini kami akan menikmati kemenangan ini, lalu kami akan berdiskusi, tentu saja," ujar Alonso setelah kemenangan El Clasico, mengisyaratkan bahwa ia pasti akan berunding dengan pemain internasional Brasil tersebut.
Real Madrid menghadapi jadwal yang menantang
Dengan momentum yang menguntungkan Los Blancos, mereka selanjutnya akan menghadapi Valencia di Santiago Bernabeu, Minggu (2/11) dini hari WIB. Menurut laporan, tiket pertandingan telah terjual habis. Tetapi, setelah pertandingan itu, pasukan Alonso akan memainkan lima pertandingan tandang berturut-turut, termasuk laga tandang ke Liverpool dan Olympiakos di Liga Champions.
