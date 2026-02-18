Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Real Madrid, Vinicius Junior, mengeluarkan pernyataan yang menuduh Gianluca Prestianni sebagai "pengecut" atas ucapan rasis, sementara Kylian Mbappe mendesak agar winger Benfica tersebut dikenai larangan seumur hidup dari Liga Champions
Pertandingan Benfica vs Real Madrid ditunda karena tuduhan.
Real Madrid mengalahkan Benfica dengan skor 1-0 pada leg pertama babak playoff fase gugur Liga Champions, namun pertandingan tersebut tercoreng oleh tuduhan rasisme. Vinicius Jr mencetak gol kemenangan yang luar biasa, namun ia mendapat kartu kuning karena perayaannya. Pertengkaran antara Vinicius dan Prestianni kemudian terjadi, yang membuat bintang Real Madrid itu berlari ke wasit untuk melaporkan dugaan pelecehan rasial. Vinicius dan rekan-rekannya kemudian meninggalkan lapangan, setelah protokol rasisme FIFA diaktifkan, sebelum pertandingan dilanjutkan.
- (C)Getty Images
Vinicius mengeluarkan pernyataan
Vinicius mengeluarkan pernyataan mengenai insiden tersebut setelah pertandingan. Ia mengunggah di Instagram Stories: "Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaos mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Namun, mereka mendapat perlindungan dari orang lain yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka. Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol. Saya masih tidak mengerti mengapa. Di sisi lain, itu hanyalah protokol yang dieksekusi dengan buruk dan tidak memiliki tujuan. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar dan ketika headline seharusnya tentang Real Madrid, tapi ini perlu."
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) menunjukkan dukungan untuk Vinicius dengan pesan di media sosial: "CBF berdiri bersama Vinícius Júnior, korban tindakan rasisme lainnya pada Selasa ini, setelah mencetak gol untuk Real Madrid melawan Benfica di Lisbon. Rasisme adalah kejahatan. Itu tidak dapat diterima. Itu tidak boleh ada di sepak bola atau di mana pun. Ayo, kamu tidak sendirian. Sikapnya dalam bertindak atau mengikuti protokol adalah contoh keberanian dan martabat. Kami bangga padamu. Kami akan tetap teguh dalam perjuangan melawan segala bentuk diskriminasi. Kami ada di sampingmu. Selalu."
Prestianni membantah tuduhan tersebut.
Prestianni membantah tuduhan Vinicius dalam pernyataan media sosialnya, yang berbunyi: "Saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vini Jr, yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasialis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid."
Manajer Benfica, Jose Mourinho, mengatakan saat ditanya tentang insiden tersebut: "Saya ingin tetap netral. Saya tidak ingin mengatakan, 'Saya percaya Prestianni atau tidak percaya Vinicius', karena mereka menceritakan dua hal yang benar-benar berbeda."
Mbappe mendesak agar Prestianni dikenakan larangan seumur hidup dari Liga Champions UEFA.
Rekan setim Real Madrid, Kylian Mbappe, berbicara tentang situasi tersebut setelah pertandingan dan mendesak agar Prestianni dilarang bermain di Liga Champions. Ia mengatakan kepada Teledeporte: “Prestianni dengan jelas memanggil Vini Jr sebagai monyet, hal itu terjadi lima kali. Saya melihatnya. UEFA memiliki kamera terbaik, sekarang kita tunggu. Ini tidak dapat diterima. Dia bukan tipe manusia yang saya kenal. Benfica adalah klub besar, tidak ada masalah dengan mereka, tapi Prestianni tidak boleh bermain di Liga Champions lagi."
Manajer Blancos, Alvaro Arbeloa, juga mengatakan harus ada “toleransi nol” terhadap pelecehan rasial. Ia mengatakan kepada wartawan: “Wasit mengatakan kepada saya bahwa dia tidak mendengar apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi seperti ini. Apa pun yang diputuskan Vini Jr., kami akan mendukungnya. Jelas, kami mendukungnya dan tidak bisa mentolerir perilaku seperti ini, terutama di lapangan sepak bola. Apa pun yang diputuskan Vini Jr., kami akan mendukungnya. Saya tidak melihat perayaan Vini Jr., tapi saya melihat gol fantastisnya. Ketika Mourinho mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dikatakan pemainnya, dia akan menjadi yang pertama mengatakan dia tidak akan mengizinkannya. Toleransi nol untuk ini, dan kami sangat puas dengan penampilan tim. Semua pemain bermain dengan sangat solid, dan inilah Real Madrid yang ingin kami lihat.
"Hal yang menyedihkan adalah ini bukan kali pertama. Dia bukan hanya pemain yang spektakuler, tapi juga orang yang hebat dan disukai oleh semua orang. Begitu Anda bertemu dengannya, Anda segera menyadari betapa baiknya dia dan berapa kali dia harus berjuang melawan situasi seperti ini. Dia selalu menjadi pejuang, dia akan selalu begitu, dan kami akan selalu berada di sisinya."
- getty
'Sebuah aib bagi sepak bola'
Bek sayap Madrid, Trent Alexander-Arnold, juga angkat bicara mengenai insiden "mengerikan" tersebut. Mantan bintang Liverpool itu mengatakan: "Saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak karena kemungkinan ada penyelidikan yang sedang berlangsung… tapi menurut saya, apa yang terjadi malam ini adalah aib bagi sepak bola. Hal ini telah mengaburkan penampilan, terutama setelah gol yang luar biasa tadi. Vini telah mengalami hal ini beberapa kali sepanjang karirnya, dan untuk hal ini terjadi malam ini dan merusak malam kami adalah sebuah aib, sebuah aib bagi sepak bola. Tidak ada tempat untuk hal seperti ini di masyarakat. Ini menjijikkan."
UEFA diharapkan akan menyelidiki tuduhan tersebut setelah malam yang lagi-lagi memalukan bagi sepak bola. Kedua tim dijadwalkan bertemu lagi untuk leg kedua babak playoff mereka pada Rabu depan di Santiago Bernabeu.
Iklan