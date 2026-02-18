Bintang Real Madrid, Vinicius Junior, mengeluarkan pernyataan yang menuduh Gianluca Prestianni sebagai "pengecut" atas ucapan rasis, sementara Kylian Mbappe mendesak agar winger Benfica tersebut dikenai larangan seumur hidup dari Liga Champions

Rekan setim Real Madrid, Kylian Mbappe, berbicara tentang situasi tersebut setelah pertandingan dan mendesak agar Prestianni dilarang bermain di Liga Champions. Ia mengatakan kepada Teledeporte: “Prestianni dengan jelas memanggil Vini Jr sebagai monyet, hal itu terjadi lima kali. Saya melihatnya. UEFA memiliki kamera terbaik, sekarang kita tunggu. Ini tidak dapat diterima. Dia bukan tipe manusia yang saya kenal. Benfica adalah klub besar, tidak ada masalah dengan mereka, tapi Prestianni tidak boleh bermain di Liga Champions lagi."

Manajer Blancos, Alvaro Arbeloa, juga mengatakan harus ada “toleransi nol” terhadap pelecehan rasial. Ia mengatakan kepada wartawan: “Wasit mengatakan kepada saya bahwa dia tidak mendengar apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi seperti ini. Apa pun yang diputuskan Vini Jr., kami akan mendukungnya. Jelas, kami mendukungnya dan tidak bisa mentolerir perilaku seperti ini, terutama di lapangan sepak bola. Apa pun yang diputuskan Vini Jr., kami akan mendukungnya. Saya tidak melihat perayaan Vini Jr., tapi saya melihat gol fantastisnya. Ketika Mourinho mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dikatakan pemainnya, dia akan menjadi yang pertama mengatakan dia tidak akan mengizinkannya. Toleransi nol untuk ini, dan kami sangat puas dengan penampilan tim. Semua pemain bermain dengan sangat solid, dan inilah Real Madrid yang ingin kami lihat.

"Hal yang menyedihkan adalah ini bukan kali pertama. Dia bukan hanya pemain yang spektakuler, tapi juga orang yang hebat dan disukai oleh semua orang. Begitu Anda bertemu dengannya, Anda segera menyadari betapa baiknya dia dan berapa kali dia harus berjuang melawan situasi seperti ini. Dia selalu menjadi pejuang, dia akan selalu begitu, dan kami akan selalu berada di sisinya."