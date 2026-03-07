Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, terlihat mesra dengan aktris Spanyol Ester Exposito di Paris saat rumor asmara semakin menguat

Alasan utama kehadiran Exposito di Kota Cahaya adalah undangannya ke Le Grand Diner du Louvre. Acara gala eksklusif ini, yang dihadiri oleh lebih dari 300 tamu VIP internasional, dianggap sebagai salah satu acara paling prestisius dalam kalender Paris Fashion Week. Sepertinya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeimbangkan komitmen profesionalnya dengan waktu pribadi yang dihabiskan bersama bintang Madrid.

Meskipun bukti terus bermunculan, baik pemain sepak bola internasional Prancis maupun aktris Spanyol belum secara resmi mengonfirmasi status hubungan mereka. Meskipun tidak ada pernyataan resmi, penampakan yang konsisten dan sifat foto-foto tersebut menyiratkan adanya hubungan antara keduanya. Dalam hal ini, pertemuan berulang di berbagai ibu kota Eropa menunjukkan bahwa pertemuan-pertemuan ini jauh lebih dari sekadar kebetulan.