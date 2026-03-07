Getty/ GOAL
Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, terlihat mesra dengan aktris Spanyol Ester Exposito di Paris saat rumor asmara semakin menguat
Pertemuan di Paris untuk bintang Madrid?
Sementara rekan setimnya di Real Madrid berjuang untuk meraih poin di La Liga, Mbappe dilaporkan terlihat menikmati pemandangan Paris bersama bintang layar Spanyol, Ester. Pemain internasional Prancis ini saat ini sedang pulih dari cedera lutut yang kompleks, namun aktivitasnya di luar lapangan telah menjadi perbincangan hangat di Madrid dan ibu kota mode.
Media sosial ramai setelah munculnya gambar dari akun AQABABE, yang tampaknya menunjukkan keduanya bermesraan. Meskipun kualitas video yang buram, penampakan tersebut menambah bobot signifikan pada spekulasi yang sedang berlangsung mengenai status hubungan mereka.
Rumor asmara mencapai puncaknya
Ini tampaknya bukan sekadar pertemuan singkat antara atlet dan bintang 'Elite'. Laporan menunjukkan bahwa keduanya juga terlihat bersama pada 25 Februari di Madrid. Pada malam itu, mereka dilaporkan bertemu untuk minum-minum di bar atap Hotel Pullman. Penampakan mereka terus berlanjut di Paris, di mana foto-foto lain muncul menunjukkan pasangan potensial tersebut di sebuah restoran dengan pemandangan menakjubkan Menara Eiffel. Exposito, yang memiliki jutaan pengikut di media sosial, membagikan sekilas momen malam itu di profil Instagram-nya, meskipun ia dengan hati-hati memotong gambar sehingga wajah temannya tetap tersembunyi dari 2,4 juta pengikutnya.
Pertemuan Paris Fashion Week
Alasan utama kehadiran Exposito di Kota Cahaya adalah undangannya ke Le Grand Diner du Louvre. Acara gala eksklusif ini, yang dihadiri oleh lebih dari 300 tamu VIP internasional, dianggap sebagai salah satu acara paling prestisius dalam kalender Paris Fashion Week. Sepertinya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeimbangkan komitmen profesionalnya dengan waktu pribadi yang dihabiskan bersama bintang Madrid.
Meskipun bukti terus bermunculan, baik pemain sepak bola internasional Prancis maupun aktris Spanyol belum secara resmi mengonfirmasi status hubungan mereka. Meskipun tidak ada pernyataan resmi, penampakan yang konsisten dan sifat foto-foto tersebut menyiratkan adanya hubungan antara keduanya. Dalam hal ini, pertemuan berulang di berbagai ibu kota Eropa menunjukkan bahwa pertemuan-pertemuan ini jauh lebih dari sekadar kebetulan.
Lomba kebugaran menjelang pertandingan penting
Meskipun kehidupan pribadinya menjadi sorotan, fokus Mbappe tetap pada pemulihan dari cedera dan kembali ke kondisi fisik optimal saat Madrid memasuki fase krusial musim ini. Juara Piala Dunia tersebut dilaporkan menargetkan kembalinya ke lapangan saat Los Blancos menghadapi Manchester City dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada 17 Maret.
