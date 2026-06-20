Bintang Real Madrid, Arda Guler, bereaksi dengan marah atas tersingkirnya Turki dari Piala Dunia

Guler tampak sangat kecewa setelah peluit akhir dibunyikan. Pemain berusia 21 tahun ini, yang dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka dari generasi muda Turki bersama Kenan Yildiz, kesulitan menyembunyikan rasa frustrasinya saat tersingkirnya tim menjadi kenyataan. Saat berbicara kepada TRT Spor setelah kekalahan tersebut, Guler memberikan penilaian yang blak-blakan terhadap penampilan Turki dan meminta maaf kepada para pendukung.

"Kami malu. Kami meminta maaf kepada seluruh rakyat kami," kata Guler. "Kami bermain di klub-klub besar dan kami harus menunjukkan hal itu di lapangan. Kami tidak bisa mencetak gol dalam dua pertandingan. Sepanjang karier saya di tim nasional, saya akan melakukan segala yang saya bisa agar mereka melupakan turnamen ini. Kami meminta maaf kepada rakyat kami."