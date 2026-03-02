Getty Images Sport
Bintang Real Madrid akan absen dalam laga krusial La Liga karena kunjungan ke dokter gigi, menjadi pukulan baru bagi tim Alvaro Arbeloa yang berusaha mengejar ketertinggalan dari Barcelona
Absen tak terduga menghantam lini tengah Madrid
Madrid mengalami kendala tak terduga menjelang laga krusial La Liga melawan Getafe, setelah gelandang Prancis Camavinga secara resmi dinyatakan absen dari pertandingan tersebut. Di pekan di mana setiap poin krusial bagi tim Arbeloa dalam perburuan gelar juara melawan Barcelona, kehilangan salah satu aset paling serbaguna mereka adalah pukulan telak. Kehadiran Camavinga dipastikan absen pada Senin pagi, memaksa perubahan mendadak pada rencana taktis yang disiapkan di Valdebebas.
Alasan di balik pencoretan mantan pemain Rennes ini tentu saja tidak konvensional di dunia olahraga elit. Jurnalis Manu Sainz dari surat kabar Spanyol AS melaporkan perkembangan yang tidak biasa ini. Pada Senin malam, Arbeloa tidak dapat mengandalkan pemain Prancis tersebut karena masalah gigi mendadak. Gelandang tersebut harus mengunjungi dokter gigi secara mendesak pada Sabtu lalu, membuatnya menjadi keraguan besar untuk bergabung dengan tim Jose Bordalas.
Arbeloa terpaksa melakukan perubahan taktis mendadak.
Meskipun awalnya ada harapan bahwa pemain berusia 23 tahun itu dapat mengatasi rasa sakitnya atau bahwa prosedur gigi akan segera pulih, kenyataannya berbeda. Pada Senin pagi, ia akhirnya dikeluarkan dari rencana dan tidak masuk dalam daftar skuad resmi Madrid untuk pertandingan tersebut. Penarikan terakhir ini meninggalkan kekosongan besar di lini tengah yang harus diisi oleh Arbeloa dengan opsi yang tersisa.
Berita ini menjadi kekecewaan bagi Real Madrid yang baru-baru ini menghadapi situasi cedera yang digambarkan sebagai "kabur" di ruang perawatan mereka. Dengan taruhannya terus meningkat dalam kompetisi domestik, kehilangan pemain yang memberikan cakupan intensitas tinggi jauh dari ideal. Namun, kekosongan mendadak yang ditinggalkan oleh absennya pemain Prancis ini membuka peluang besar bagi mereka yang berada di pinggiran starting eleven untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Kesempatan muncul bagi Brahim dan Cestero
Seperti yang ditekankan dalam laporan asli oleh AS, kesialan seseorang bisa menjadi peluang bagi orang lain, dengan menyoroti kesempatan bagi Brahim Diaz atau Cestero. Arbeloa telah berusaha memberikan lebih banyak waktu bermain bagi Brahim selama beberapa waktu, terutama dengan menempatkannya di lini tengah dalam peran yang mirip dengan Jude Bellingham. Kemampuan mantan pemain pinjaman AC Milan ini dalam mengendalikan bola saat menyerang bisa menjadi kunci untuk menembus pertahanan Getafe yang terkenal sulit ditembus.
Selain itu, kedalaman skuad akan diuji saat Arbeloa menatap generasi muda talenta yang dikembangkan di akademi. Absennya Camavinga secara eksponensial meningkatkan opsi bagi Thiago Pitarch, yang tampil dalam kemenangan terbaru melawan Benfica. Arbeloa telah memberikan tanda-tanda jelas ingin lebih serius mengandalkan Pitarch, seperti yang dilakukannya dalam leg kedua melawan Benfica bersama Cesar Palacios, menandai titik balik potensial dalam integrasi pemain muda.
Susunan pemain yang diprediksi untuk pertandingan besar di ibu kota
Dengan daftar skuad kini sudah dipublikasikan dan gelandang andalan absen, staf pelatih harus bertindak cepat. Meskipun masalah gigi yang mendadak menjadi hambatan yang aneh, ekspektasi tinggi di Santiago Bernabeu tetap tidak berubah. Real Madrid menyadari bahwa hasil kurang dari tiga poin akan menjadi pukulan berat bagi ambisi gelar domestik mereka. Saat mereka bersiap menjamu Getafe, tim yang dikenal membuat lawan kesulitan, pasukan Arbeloa harus membuktikan ketahanan mereka. Semua mata kini tertuju pada lapangan Bernabeu untuk melihat apakah gangguan mendadak ini mengganggu momentum mereka.
