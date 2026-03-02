Bintang Real Madrid akan absen dalam laga krusial La Liga karena kunjungan ke dokter gigi, menjadi pukulan baru bagi tim Alvaro Arbeloa yang berusaha mengejar ketertinggalan dari Barcelona

Madrid mengalami kendala tak terduga menjelang laga krusial La Liga melawan Getafe, setelah gelandang Prancis Camavinga secara resmi dinyatakan absen dari pertandingan tersebut. Di pekan di mana setiap poin krusial bagi tim Arbeloa dalam perburuan gelar juara melawan Barcelona, kehilangan salah satu aset paling serbaguna mereka adalah pukulan telak. Kehadiran Camavinga dipastikan absen pada Senin pagi, memaksa perubahan mendadak pada rencana taktis yang disiapkan di Valdebebas.

Alasan di balik pencoretan mantan pemain Rennes ini tentu saja tidak konvensional di dunia olahraga elit. Jurnalis Manu Sainz dari surat kabar Spanyol AS melaporkan perkembangan yang tidak biasa ini. Pada Senin malam, Arbeloa tidak dapat mengandalkan pemain Prancis tersebut karena masalah gigi mendadak. Gelandang tersebut harus mengunjungi dokter gigi secara mendesak pada Sabtu lalu, membuatnya menjadi keraguan besar untuk bergabung dengan tim Jose Bordalas.