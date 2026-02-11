Getty Images
Bintang muda Manchester United, JJ Gabriel, angkat bicara setelah mendapat kartu merah langsung dalam pertandingan perempat final Piala.
Bintang muda Manchester United diusir dari lapangan
Manchester United U-18 menang 4-3 pada Selasa dalam laga perempat final Piala Premier League U18 melawan West Brom, namun pertandingan tersebut sedikit terganggu oleh kartu merah yang diterima Gabriel. Pemain berusia 15 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di akademi klub dan telah berlatih bersama tim utama musim ini. Dia juga telah bermain di Old Trafford dalam kampanye ini dan tampak nyaman di stadion legendaris tersebut, mencetak gol penentu kemenangan dalam pertandingan Piala FA U-18 melawan Peterborough. Namun, dia kini menjadi sorotan karena alasan yang salah setelah diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan West Brom. Kartu merah tersebut juga berpotensi mengakibatkan larangan bermain tiga pertandingan bagi Gabriel, artinya dia mungkin akan absen untuk sementara waktu.
Gabriel marah atas keputusan tersebut.
Gabriel marah besar atas keputusan tersebut di media sosial. Dia mengunggah video insiden tersebut di Instagram Stories dengan caption: "Bagaimana bisa ini kuning, apalagi merah, bagaimana?"
Manchester United diperkirakan akan mengajukan banding atas kartu merah.
Manchester United diperkirakan akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, menurut BBC Sport. Pemain berusia 15 tahun tersebut saat ini menghadapi larangan bertanding selama tiga pertandingan, yang akan membuatnya absen dalam pertandingan Manchester United melawan Oxford United pada 18 Februari di putaran kelima FA Youth Cup, serta pertandingan Premier League U-18 melawan Manchester City dan Wolves untuk tim Darren Fletcher.
Gabriel 'memiliki masa depan yang cerah'
Gabriel mungkin baru berusia 15 tahun, tetapi dia sudah membuat heboh di level junior Manchester United dan mendapat pujian. Mantan manajer Ruben Amorim juga memanggil pemain muda itu untuk berlatih bersama tim utama dan berbagi pandangannya tentang wonderkid tersebut. "Seperti semua orang, saya tahu dia adalah pemain yang sangat berbakat," katanya. "Kami berusaha memilih pemain untuk latihan yang memiliki talenta, bukan hanya agar saya bisa melihatnya untuk besok, tapi agar mereka merasakan apa artinya berada di tim utama, kesulitan bermain melawan bek-bek kami, kesulitan dan kecepatan latihan kami. Jika kami bisa menggunakan setiap latihan yang kami miliki untuk menunjukkan kepada anak-anak apa yang perlu mereka lakukan untuk berada di sini, itu penting, bukan hanya untuk JJ tapi untuk semua orang."
Legenda klub Wayne Rooney juga memberikan pendapatnya setelah melihat Gabriel bermain bersama putra sulungnya, Kai. Dia mengatakan di The Wayne Rooney Show: "Ada seorang pemuda di Manchester United yang suaranya sangat mirip. JJ Gabriel, dan saya pikir dia memiliki jutaan pengikut dan dia berada di tim yang sama dengan anak saya. Jadi, saya telah melihatnya tumbuh dan berkembang, dan dia adalah pemain yang fantastis. Dia memiliki masa depan yang sangat cerah."
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Gabriel kini harus menunggu dengan cemas untuk melihat apakah Manchester United dapat berhasil mengajukan banding atas kartu merah yang diterimanya. Jika tidak, ia akan terpaksa menonton timnya dari pinggir lapangan selama beberapa minggu ke depan.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan