Bintang muda Manchester United, JJ Gabriel, angkat bicara setelah mendapat kartu merah langsung dalam pertandingan perempat final Piala.

Gabriel mungkin baru berusia 15 tahun, tetapi dia sudah membuat heboh di level junior Manchester United dan mendapat pujian. Mantan manajer Ruben Amorim juga memanggil pemain muda itu untuk berlatih bersama tim utama dan berbagi pandangannya tentang wonderkid tersebut. "Seperti semua orang, saya tahu dia adalah pemain yang sangat berbakat," katanya. "Kami berusaha memilih pemain untuk latihan yang memiliki talenta, bukan hanya agar saya bisa melihatnya untuk besok, tapi agar mereka merasakan apa artinya berada di tim utama, kesulitan bermain melawan bek-bek kami, kesulitan dan kecepatan latihan kami. Jika kami bisa menggunakan setiap latihan yang kami miliki untuk menunjukkan kepada anak-anak apa yang perlu mereka lakukan untuk berada di sini, itu penting, bukan hanya untuk JJ tapi untuk semua orang."

Legenda klub Wayne Rooney juga memberikan pendapatnya setelah melihat Gabriel bermain bersama putra sulungnya, Kai. Dia mengatakan di The Wayne Rooney Show: "Ada seorang pemuda di Manchester United yang suaranya sangat mirip. JJ Gabriel, dan saya pikir dia memiliki jutaan pengikut dan dia berada di tim yang sama dengan anak saya. Jadi, saya telah melihatnya tumbuh dan berkembang, dan dia adalah pemain yang fantastis. Dia memiliki masa depan yang sangat cerah."