Bintang Manchester United dijatuhi hukuman larangan mengemudi selama enam bulan dan didenda setelah melaju dengan kecepatan mengerikan di kawasan perumahan
Yoro dikenai larangan mengemudi.
Yoro telah dilarang mengemudi selama enam bulan dan didenda £666 setelah tertangkap melanggar batas kecepatan. Pemuda berusia 22 tahun ini juga harus membayar £120 untuk biaya pengadilan dan £266 sebagai denda tambahan untuk korban. Yoro tidak hadir di pengadilan, namun pengacaranya, Lisa Nevitt, menjelaskan bahwa bintang Manchester United tersebut sedang "terburu-buru mengantar seorang teman ke stasiun kereta api" dan juga menyampaikan permohonan maaf atas nama sang bek.
Nevitt menambahkan: "Dia tidak terancam larangan mengemudi karena akumulasi poin, tetapi memahami bahwa karena kecepatan yang terlibat, sangat mungkin pengadilan akan menjatuhkan larangan mengemudi daripada poin denda. Klien kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi karena dia terburu-buru mengantar seorang teman ke stasiun kereta api.
"Klien kami juga menyatakan bahwa dia yakin tempat di mana pelanggaran kecepatan terjadi adalah di titik di mana jalan cukup lebar dan tidak ada kemungkinan kontak dengan pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki."
Manchester United mengalahkan Madrid untuk mendapatkan Yoro.
Yoro menandatangani kontrak dengan Manchester United pada tahun 2024 dengan nilai £52 juta ($68 juta) setelah The Red Devils berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Real Madrid termasuk di antara klub yang dikaitkan dengan sang bek, namun ia memilih Old Trafford sebagai destinasi akhirnya.
The Red Devils mengalami masa sulit sejak kedatangan Yoro, dengan Ruben Amorim dipecat setelah 14 bulan memimpin pada Januari, namun ia menegaskan tidak menyesali keputusannya bergabung dengan klub Premier League tersebut.
"Bahkan dengan musim lalu, saya tidak pernah merasa menyesal," katanya. "Saya tahu Manchester United, saya tahu kadang-kadang Anda bisa mengalami musim yang buruk. Tapi klub ini adalah klub top, Anda tidak boleh ragu tentang hal itu. Saya tahu proyek ini sebelum datang. Tentu saja, saya tidak mengharapkan finis di posisi ke-15 pada tahun pertama - ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi.
"Tapi hari ini pilihan saya adalah Manchester [United] dan saya benar-benar bahagia dengan ini. Saya tahu beberapa orang membicarakan hal ini tahun lalu karena hasilnya. Saya bisa mengerti mereka, tapi jujur, ini pilihan saya dan karier saya. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya hanya akan menjadi lebih baik di masa depan."
Yoro diramalkan akan sukses di Manchester United.
Yoro diprediksi akan menjadi pemain kunci bagi United. Mantan pemain Manchester United, Phil Jones, mengatakan kepada situs resmi klub: "Saya pikir dia benar-benar sangat bagus. Saya suka karakteristiknya sebagai pemain, sebagai bek tengah, terutama di sisi kanan formasi tiga bek.
"Saya pikir dia memiliki kecepatan dan kekuatan fisik, yang menurut saya sangat penting bagi seorang bek tengah di Premier League saat ini. Secara teknis, dia sangat baik dalam menguasai bola. Dalam membangun serangan, dia sangat baik dan dapat diandalkan. Dia membaca permainan dengan sangat baik. Dia kuat di kedua kotak penalti. Jadi, ya, dia akan menjadi pemain penting bagi Manchester United untuk banyak tahun ke depan."
Yoro dipanggil kembali setelah cedera Martinez.
Yoro kembali masuk dalam starting XI Manchester United pada Senin melawan Everton, sementara Lisandro Martinez absen dari pertandingan tersebut karena cedera. Pemain Argentina tersebut mengalami cedera ringan pada betis dan juga diperkirakan akan absen dalam pertandingan United berikutnya melawan Crystal Palace di Premier League, artinya Yoro kemungkinan besar akan tetap berada di barisan belakang saat menjamu The Eagles.
