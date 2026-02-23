Bintang Manchester United dijatuhi hukuman larangan mengemudi selama enam bulan dan didenda setelah melaju dengan kecepatan mengerikan di kawasan perumahan

Yoro menandatangani kontrak dengan Manchester United pada tahun 2024 dengan nilai £52 juta ($68 juta) setelah The Red Devils berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Real Madrid termasuk di antara klub yang dikaitkan dengan sang bek, namun ia memilih Old Trafford sebagai destinasi akhirnya.

The Red Devils mengalami masa sulit sejak kedatangan Yoro, dengan Ruben Amorim dipecat setelah 14 bulan memimpin pada Januari, namun ia menegaskan tidak menyesali keputusannya bergabung dengan klub Premier League tersebut.

"Bahkan dengan musim lalu, saya tidak pernah merasa menyesal," katanya. "Saya tahu Manchester United, saya tahu kadang-kadang Anda bisa mengalami musim yang buruk. Tapi klub ini adalah klub top, Anda tidak boleh ragu tentang hal itu. Saya tahu proyek ini sebelum datang. Tentu saja, saya tidak mengharapkan finis di posisi ke-15 pada tahun pertama - ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi.

"Tapi hari ini pilihan saya adalah Manchester [United] dan saya benar-benar bahagia dengan ini. Saya tahu beberapa orang membicarakan hal ini tahun lalu karena hasilnya. Saya bisa mengerti mereka, tapi jujur, ini pilihan saya dan karier saya. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya hanya akan menjadi lebih baik di masa depan."