Bintang Manchester City, Rodri, didakwa atas komentarnya yang dianggap 'tidak adil' terhadap wasit, sementara pemenang Ballon d'Or menghadapi ancaman larangan bermain

Menurut BBC Sport, Rodri telah didakwa oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah komentarnya tentang wasit setelah pertandingan imbang City melawan Spurs. Pemain internasional Spanyol itu merasa sangat marah karena gol pertama Dominic Solanke diizinkan tetap berlaku, meskipun dia tampaknya menendang bagian belakang kaki Marc Guehi.

Rodri mengklaim bahwa keputusan tersebut "tidak adil" setelah pertandingan, mengatakan: "Saya tahu kami menang terlalu banyak dan orang-orang tidak ingin kami menang, tetapi wasit harus netral.

"Ini tidak adil karena kami bekerja sangat keras. Ketika semuanya selesai, Anda merasa frustrasi."

Solanke kemudian mencetak gol kedua yang brilian dengan tendangan scorpion, dan Rodri merasa gol pertamanya menjadi titik balik.

Dia menambahkan: "Itu adalah gol pertama yang mereka cetak, mungkin [jika] mereka tidak mencetak gol ini, kami akan memenangkan pertandingan."

Dia juga menuduh ada pola keputusan yang buruk.

"Ini satu pertandingan, lalu pertandingan lain, dan lagi - dan itu tidak mungkin," tambah Rodri.

"Jujur, saya tidak pernah berbicara tentang wasit, saya sangat menghormati pekerjaan mereka. Tapi mereka harus memperhatikan hal-hal ini.

"Dia (Solanke) menendang kaki, sangat jelas... Ini sudah dua, tiga pertandingan berturut-turut dan saya tidak tahu mengapa."