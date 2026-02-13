Getty Images Sport
Bintang Manchester City, Rodri, didakwa atas komentarnya yang dianggap 'tidak adil' terhadap wasit, sementara pemenang Ballon d'Or menghadapi ancaman larangan bermain
Rodri didakwa atas kritik terhadap wasit.
Menurut BBC Sport, Rodri telah didakwa oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah komentarnya tentang wasit setelah pertandingan imbang City melawan Spurs. Pemain internasional Spanyol itu merasa sangat marah karena gol pertama Dominic Solanke diizinkan tetap berlaku, meskipun dia tampaknya menendang bagian belakang kaki Marc Guehi.
Rodri mengklaim bahwa keputusan tersebut "tidak adil" setelah pertandingan, mengatakan: "Saya tahu kami menang terlalu banyak dan orang-orang tidak ingin kami menang, tetapi wasit harus netral.
"Ini tidak adil karena kami bekerja sangat keras. Ketika semuanya selesai, Anda merasa frustrasi."
Solanke kemudian mencetak gol kedua yang brilian dengan tendangan scorpion, dan Rodri merasa gol pertamanya menjadi titik balik.
Dia menambahkan: "Itu adalah gol pertama yang mereka cetak, mungkin [jika] mereka tidak mencetak gol ini, kami akan memenangkan pertandingan."
Dia juga menuduh ada pola keputusan yang buruk.
"Ini satu pertandingan, lalu pertandingan lain, dan lagi - dan itu tidak mungkin," tambah Rodri.
"Jujur, saya tidak pernah berbicara tentang wasit, saya sangat menghormati pekerjaan mereka. Tapi mereka harus memperhatikan hal-hal ini.
"Dia (Solanke) menendang kaki, sangat jelas... Ini sudah dua, tiga pertandingan berturut-turut dan saya tidak tahu mengapa."
FA menindak tegas
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menyatakan bahwa Rodri telah "bertindak tidak pantas selama wawancara media pasca pertandingan dengan membuat komentar yang menyiratkan bias dan/atau mempertanyakan integritas wasit pertandingan." Ia memiliki waktu hingga 18 Februari untuk menanggapi.
Ada kemungkinan dia bisa dilarang bertanding, yang akan menjadi pukulan besar bagi harapan City untuk meraih gelar. Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, pernah dihukum larangan bertanding dua pertandingan setelah menuduh wasit Paul Tierney memiliki "sesuatu terhadap" timnya.
Rodri didukung oleh manajer Manchester City, Guardiola.
Pep Guardiola tidak terlalu keras mengkritik wasit, tetapi dia tetap bingung dengan keputusan untuk mengesahkan gol Solanke.
Dia mengatakan: "Jika seorang bek tengah melakukan itu kepada seorang penyerang, itu adalah penalti, kan?"
Dia juga seolah-olah menyarankan bahwa wasit membantu Spurs dengan keputusannya, menambahkan: "Tidak ada yang mengubah pendapat yang saya miliki di masa lalu.
"Kami lebih suka tidak ada transisi itu, tetapi saya tidak keberatan dengan masalah emosional terkait gol yang diberikan wasit kepada Spurs.
"Setelah itu, momentum sulit dikendalikan. Pertandingan dimainkan dengan baik.
"Melawan United, saya bisa mengatakan banyak hal [tentang cara kami bermain]. Hari ini, secara umum, permainan berjalan dengan sangat baik."
Guardiola tentang kondisi fisik Haaland dan tantangan melawan Arsenal
City akan menghadapi Salford City dalam laga menarik Piala FA akhir pekan ini sebelum kembali ke persaingan gelar Liga Premier melawan Newcastle United akhir pekan depan. Saat ini, mereka hanya tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Arsenal, setelah mengalahkan Fulham 3-0 pada pertengahan pekan.
Guardiola juga memberikan update mengenai kondisi fisik striker Erling Haaland, setelah ia diganti pada babak pertama.
Dia menambahkan: “Masalah kecil. Dia tidak merasa nyaman. Alasannya? Banyak pertandingan. Saya tidak berbicara dengan dokter, jadi saya tidak tahu persis apa yang dia alami.
“Dia mengatakan dia tidak merasa nyaman, dan dengan skor 3-0, serta pertandingan melawan Omar dan yang akan datang, itu adalah keputusan yang masuk akal.”
Tentang persaingan gelar, dia mengatakan: “Kami tidak tertinggal sembilan poin sebelum Anfield, kami tidak tertinggal tiga poin sebelum Brentford vs Arsenal, setelah itu kita lihat.
"Saya selalu mengatakan fokusnya adalah tumbuh, tumbuh, tumbuh. Itu tentang bagaimana kita bisa lebih konsisten selama 90 menit, bagaimana kita bisa lebih baik, dan para pemain merasa bahwa mereka melakukan apa yang kita inginkan.
"'Kita bisa melakukannya dalam hal mentalitas dan pola permainan secara defensif dan ofensif. Kita sedang melakukannya."
