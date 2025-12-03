AFP
Bintang Manchester City Erling Haaland Pecahkan Rekor Alan Shearer! Cetak Gol Ke-100 Hanya Dalam 111 Pertandingan
Haaland cetak gol ke-100 di Liga Primer melawan Fulham
Haaland memasuki pertandingan dengan gagal mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya musim ini setelah tidak mencatatkan namanya di papan skor melawan Newcastle dan Leeds United, setelah juga tidak mencetak gol sebagai pemain pengganti di Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Namun, setelah peluang emasnya membentur tiang gawang di awal pertandingan, ia mengakhiri paceklik golnya dengan mencetak gol pada menit ke-17 di Craven Cottage untuk kembali menorehkan sejarah Liga Primer.
Haaland menjadi pemain ke-35 yang mencetak 100 gol di Liga Primer
Haaland menyambar umpan tarik dari Jeremy Doku dengan kaki kiri andalannya untuk memecah kebuntuan melawan Fulham, mencetak gol ketujuh kalinya dalam tujuh pertandingan melawan The Cottagers. Ia menjadi pemain ke-35 yang mencapai 100 gol di Liga Primer. Mengingat usianya yang baru 25 tahun dan kontraknya bersama City hingga 2034, ia berpeluang untuk bergabung dengan Wayne Rooney, Harry Kane, dan Alan Shearer sebagai pemain-pemain yang telah mencetak 200 gol atau lebih di Liga Primer.
"Senang bergabung dengan klub 100"
Malam itu tak terlupakan bagi Haaland dan City, bukan hanya karena golnya yang ke-100. City unggul 5-1 di awal babak kedua berkat dua gol Phil Foden, satu gol Tijjani Reijnders, dan satu gol bunuh diri Sander Berge, tetapi kemudian kebobolan tiga gol yang menciptakan akhir pertandingan yang menegangkan. Mereka akhirnya berhasil meraih tiga poin penuh.
"Ini luar biasa dan saya sangat bangga. Ini hal yang luar biasa, klub 100 gol adalah tempat yang menyenangkan dan saya bahagia," ujar Haaland kepada Sky Sports. "Saya tahu itu, itulah yang saya coba lakukan. Saya mencoba membantu tim mencetak gol, itulah tugas saya. Setiap pertandingan berbeda, Anda tidak boleh memikirkan pertandingan yang sudah berlalu, Anda harus fokus pada apa yang akan terjadi."
"Kenyataannya adalah kami kalah melawan Newcastle dan Leverkusen, tetapi sekarang kami menang dua kali berturut-turut dan kami harus terus berjuang. Saya pikir jika Anda duduk di rumah sekarang, Anda menikmati pertandingan itu. Itu pertandingan yang gila, sembilan gol itu banyak. Pada akhirnya, kami menang dan kami senang, tetapi ini bukan kemenangan terbaik."
Shearer yakin Haaland akan memecahkan rekor sepanjang masa Liga Primer
Haaland menulis sejarah Liga Primer dengan mencetak 36 gol di musim pertamanya bersama City, mengalahkan rekor Alan Shearer dan Andy Cole yang mencetak 34 gol dalam satu musim yang bertahan selama 28 tahun. Dan dia pasrah dengan kenyataan bahwa pemain Norwegia itu pada akhirnya akan melampauinya sebagai pencetak gol terbanyak liga.
"Ya, Haaland adalah penyerang tengah yang sempurna. Rekornya fenomenal, hasratnya untuk mencetak gol sangat fantastis. Saya menyukainya," ujar Shearer, yang mencetak 260 gol Liga Primer, kepada The Sun. "Dia cepat, kuat, lincah, dia bereaksi lebih cepat daripada kebanyakan pemain di sekitar kotak penalti, yang mana itu mengesankan, dan kemampuannya memasukkan bola ke gawang juga luar biasa."
"Haaland pasti bisa memecahkan rekor gol Liga Primer saya. Tidak diragukan lagi, jika dia bermain tujuh atau delapan tahun lagi, bahkan mungkin kurang, dia akan memiliki peluang besar untuk memecahkannya. Tapi ada banyak kemungkinan dan hal-hal berbeda yang bisa terjadi."
Ditanya tentang memecahkan rekor sepanjang masa Shearer, Haaland berkata: "Saya tahu tentang itu, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya."
