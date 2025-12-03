Bintang Manchester City Erling Haaland Pecahkan Rekor Alan Shearer! Cetak Gol Ke-100 Hanya Dalam 111 Pertandingan

Malam itu tak terlupakan bagi Haaland dan City, bukan hanya karena golnya yang ke-100. City unggul 5-1 di awal babak kedua berkat dua gol Phil Foden, satu gol Tijjani Reijnders, dan satu gol bunuh diri Sander Berge, tetapi kemudian kebobolan tiga gol yang menciptakan akhir pertandingan yang menegangkan. Mereka akhirnya berhasil meraih tiga poin penuh.

"Ini luar biasa dan saya sangat bangga. Ini hal yang luar biasa, klub 100 gol adalah tempat yang menyenangkan dan saya bahagia," ujar Haaland kepada Sky Sports. "Saya tahu itu, itulah yang saya coba lakukan. Saya mencoba membantu tim mencetak gol, itulah tugas saya. Setiap pertandingan berbeda, Anda tidak boleh memikirkan pertandingan yang sudah berlalu, Anda harus fokus pada apa yang akan terjadi."

"Kenyataannya adalah kami kalah melawan Newcastle dan Leverkusen, tetapi sekarang kami menang dua kali berturut-turut dan kami harus terus berjuang. Saya pikir jika Anda duduk di rumah sekarang, Anda menikmati pertandingan itu. Itu pertandingan yang gila, sembilan gol itu banyak. Pada akhirnya, kami menang dan kami senang, tetapi ini bukan kemenangan terbaik."