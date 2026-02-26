Bintang Manchester City, Erling Haaland, menyebut striker legendaris Premier League Zlatan Ibrahimovic sebagai salah satu inspirasi masa kecilnya

Bagi Haaland, dorongan untuk tetap berada di puncak olahraga ini didorong oleh rasa syukur dan standar tinggi yang ditetapkan oleh lingkungannya saat ini. Bekerja di bawah asuhan Pep Guardiola jelas telah mengasah fokusnya, memastikan bahwa rasa puas diri tidak pernah muncul meskipun ia telah meraih kesuksesan individu yang besar. Ia memandang rutinitas hariannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai suatu kehormatan yang diidamkan oleh jutaan orang, dan menggunakan perspektif itu sebagai sumber motivasi utamanya.

"Motivasi harus selalu berasal dari diri sendiri," kata Haaland. "Bagaimana saya menghadapi setiap hari, bagaimana saya bangun dengan mindset yang benar, 'ini hari lain, saya bermain untuk Man City'. Saya sebenarnya sedang menjalani mimpi jutaan orang di dunia ini, jadi bagi saya itu sudah menjadi motivasi. Berdiri di sini membicarakan gol dan rekor saya adalah cara untuk memotivasi diri sendiri. Fakta bahwa orang-orang mengagumi saya juga merupakan motivasi itu sendiri, jadi bagi saya, ini tentang terus maju, tidak cedera, melakukan hal yang benar, berada di sekitar orang yang tepat, dan terus berlanjut. Ketika saya berbicara tentang orang-orang baik di sekitar saya, itu bukan hanya teman-teman saya tetapi juga orang-orang di klub. Saya beruntung berada di klub dengan begitu banyak orang baik, dan dengan Pep yang mendorong kami setiap hari. Saya beruntung telah bekerja dengan Pep selama tiga setengah tahun. Ini adalah waktu yang luar biasa, seperti yang kita semua tahu, dan tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kita tetap harus terus mendorong. Saya harus terus mendorong diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya untuk menjadi lebih baik."