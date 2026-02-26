Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Manchester City, Erling Haaland, menyebut striker legendaris Premier League Zlatan Ibrahimovic sebagai salah satu inspirasi masa kecilnya
Para legenda yang membangun monster
Haaland sering dianggap sebagai anomali biologis yang dirancang khusus untuk mencetak gol, namun ia dengan cepat mengakui bahwa gaya bermainnya merupakan hasil dari pengamatan yang cermat. Saat tumbuh dewasa, koneksi Skandinavia membuat Ibrahimovic menjadi acuan utama, namun Liga Premier memberikan nuansa taktis yang ia idamkan melalui studi tentang keefektifan Van Persie, dominasi kotak penalti Sergio Aguero, dan lari-lari luar biasa Jamie Vardy. Para legenda ini menjadi komponen kunci dalam pendidikan sepak bolanya selama masa pembentukannya di Bryne.
- Getty Images Sport
Haaland mengungkapkan favoritnya
Berbicara kepada TNT Sports, Haaland memberikan gambaran tentang pendidikan sepak bolanya: "Saya sering menonton Zlatan saat masih muda. Dia orang Swedia dan menyenangkan untuk ditonton. Tentu saja, [Sergio] Aguero juga sering saya tonton saat menonton banyak pertandingan City."
Penyerang Manchester City itu juga menjelaskan pengaruhnya di Premier League, mengatakan: "Ada juga Robin [van Persie] di Premier League. Dia juga kidal, dengan penyelesaian yang luar biasa. Saya ingat satu musim saat dia bermain untuk Arsenal dan mencetak sekitar 38 gol. Itu adalah musim yang luar biasa."
Dalam pengakuan yang mengejutkan tentang Jamie Vardy, dia menambahkan: "Bahkan Jamie Vardy... lari-larinya sungguh menakjubkan untuk ditonton. Saya sudah menonton banyak penyerang."
Logika mencetak gol Haaland yang sederhana
Sementara para penggemar dan pakar terkesima dengan statistiknya, Haaland tetap berpegang pada filosofi yang sederhana dan menyegarkan mengenai permainannya. Ia percaya bahwa memperumit peran seorang striker dapat merugikan, dan lebih memilih untuk fokus pada kesenangan dasar dalam bermain sepak bola. Ia menunjuk legenda Arsenal, Thierry Henry, sebagai sumber inspirasi lainnya, mengambil detail teknis spesifik dari repertoar sang pemain Prancis untuk menambah variasi dalam penyelesaiannya.
Menyikapi perkembangannya, Haaland mengatakan: "Cara mencetak gol kadang-kadang bisa, jangan salah paham, bisa 'mudah.' Cukup letakkan bola di belakang pertahanan, lari, dan cetak gol. Saat melihat gol yang saya cetak melawan Galatasaray, itu contoh sempurna dari hal ini. Tapi banyak hal bergantung pada diri saya sendiri. Saya telah menonton pemain lain, dan menonton gol-gol dari pemain seperti Thierry Henry. Anda mengambil hal-hal kecil dari beberapa gol yang dia cetak, serta dari banyak penyerang lain. Tapi kemudian Anda mengikuti jalan Anda sendiri, yang menurut saya adalah hal yang baik. Jika Anda muda dan ingin menjadi lebih baik... Saya selalu ingin menjadi lebih baik... tapi saya juga hanya ingin menikmati bermain sepak bola saat masih muda. Saya tidak berpikir, 'oh, saya harus berlatih keras, belajar melakukan ini atau itu'. Saya bermain sepak bola karena itu hal yang menyenangkan, dan ketika Anda melakukan hal yang menyenangkan, Anda ingin melakukannya lebih sering."
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Haaland?
Bagi Haaland, dorongan untuk tetap berada di puncak olahraga ini didorong oleh rasa syukur dan standar tinggi yang ditetapkan oleh lingkungannya saat ini. Bekerja di bawah asuhan Pep Guardiola jelas telah mengasah fokusnya, memastikan bahwa rasa puas diri tidak pernah muncul meskipun ia telah meraih kesuksesan individu yang besar. Ia memandang rutinitas hariannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai suatu kehormatan yang diidamkan oleh jutaan orang, dan menggunakan perspektif itu sebagai sumber motivasi utamanya.
"Motivasi harus selalu berasal dari diri sendiri," kata Haaland. "Bagaimana saya menghadapi setiap hari, bagaimana saya bangun dengan mindset yang benar, 'ini hari lain, saya bermain untuk Man City'. Saya sebenarnya sedang menjalani mimpi jutaan orang di dunia ini, jadi bagi saya itu sudah menjadi motivasi. Berdiri di sini membicarakan gol dan rekor saya adalah cara untuk memotivasi diri sendiri. Fakta bahwa orang-orang mengagumi saya juga merupakan motivasi itu sendiri, jadi bagi saya, ini tentang terus maju, tidak cedera, melakukan hal yang benar, berada di sekitar orang yang tepat, dan terus berlanjut. Ketika saya berbicara tentang orang-orang baik di sekitar saya, itu bukan hanya teman-teman saya tetapi juga orang-orang di klub. Saya beruntung berada di klub dengan begitu banyak orang baik, dan dengan Pep yang mendorong kami setiap hari. Saya beruntung telah bekerja dengan Pep selama tiga setengah tahun. Ini adalah waktu yang luar biasa, seperti yang kita semua tahu, dan tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kita tetap harus terus mendorong. Saya harus terus mendorong diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya untuk menjadi lebih baik."
Iklan