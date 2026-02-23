Bintang Manchester City berisiko absen dalam laga penentuan gelar melawan Arsenal akibat ancaman larangan bermain dua pertandingan

Perburuan gelar Premier League semakin memanas dengan Arsenal dan Manchester City bersaing ketat untuk posisi teratas. Tim asuhan Pep Guardiola memberikan tekanan besar pada Arsenal pada Sabtu lalu dengan mengalahkan Newcastle, sehingga selisih poin kini hanya dua poin. Namun, tim asuhan Mikel Arteta membalas dengan mengalahkan Spurs 4-1 dalam derby London Utara, mengembalikan ambisi gelar mereka ke jalur yang benar.

Manajer City, Pep Guardiola, memprediksi akan ada lebih banyak kejutan dalam persaingan gelar juara sebelum musim berakhir. Ia mengatakan: "Banyak hal akan terjadi. Saya merasa kami tidak akan memenangkan semua pertandingan kami. Arsenal, saya tidak tahu.

"Tapi saya punya perasaan ini, karena ada pertandingan FA Cup, Liga Champions, lalu akan ada masalah. Banyak, banyak pertandingan. Cedera akan datang. Cara terbaik adalah rileks sekarang dan fokus pada Leeds, lalu kita lihat. Itu akan tergantung pada level kita, harus lebih baik, lebih baik, lebih baik.

"Kita punya banyak pemain baru, itulah mengapa mereka harus mengalami hal ini. Saya sudah bilang, lupakan saja. Kita harus memperbaiki diri, itu belum cukup. Untuk bersaing memenangkan Premier League, kita harus ada di sana. Kita sudah membuktikan diri untuk memenangkan tiga poin, tapi kita harus lebih baik lagi untuk memiliki kesempatan melakukannya.

"Saya bilang kepada para pemain, 'minumlah banyak caipirinha dan daiquiri dalam tiga hari ini, nikmati hidup'. Dan setelah itu, lakukan tiga sesi latihan yang benar dan pergi ke Leeds. Itu cara yang benar. Saya tahu seberapa sulitnya itu. Jika tidak berjalan baik, kita terus berusaha, jangan menyerah. Sepuluh atau sebelas pertandingan adalah banyak di Premier League."