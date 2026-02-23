Getty Images Sport
Bintang Manchester City berisiko absen dalam laga penentuan gelar melawan Arsenal akibat ancaman larangan bermain dua pertandingan
Persaingan perebutan gelar Premier League semakin memanas.
Perburuan gelar Premier League semakin memanas dengan Arsenal dan Manchester City bersaing ketat untuk posisi teratas. Tim asuhan Pep Guardiola memberikan tekanan besar pada Arsenal pada Sabtu lalu dengan mengalahkan Newcastle, sehingga selisih poin kini hanya dua poin. Namun, tim asuhan Mikel Arteta membalas dengan mengalahkan Spurs 4-1 dalam derby London Utara, mengembalikan ambisi gelar mereka ke jalur yang benar.
Manajer City, Pep Guardiola, memprediksi akan ada lebih banyak kejutan dalam persaingan gelar juara sebelum musim berakhir. Ia mengatakan: "Banyak hal akan terjadi. Saya merasa kami tidak akan memenangkan semua pertandingan kami. Arsenal, saya tidak tahu.
"Tapi saya punya perasaan ini, karena ada pertandingan FA Cup, Liga Champions, lalu akan ada masalah. Banyak, banyak pertandingan. Cedera akan datang. Cara terbaik adalah rileks sekarang dan fokus pada Leeds, lalu kita lihat. Itu akan tergantung pada level kita, harus lebih baik, lebih baik, lebih baik.
"Kita punya banyak pemain baru, itulah mengapa mereka harus mengalami hal ini. Saya sudah bilang, lupakan saja. Kita harus memperbaiki diri, itu belum cukup. Untuk bersaing memenangkan Premier League, kita harus ada di sana. Kita sudah membuktikan diri untuk memenangkan tiga poin, tapi kita harus lebih baik lagi untuk memiliki kesempatan melakukannya.
"Saya bilang kepada para pemain, 'minumlah banyak caipirinha dan daiquiri dalam tiga hari ini, nikmati hidup'. Dan setelah itu, lakukan tiga sesi latihan yang benar dan pergi ke Leeds. Itu cara yang benar. Saya tahu seberapa sulitnya itu. Jika tidak berjalan baik, kita terus berusaha, jangan menyerah. Sepuluh atau sebelas pertandingan adalah banyak di Premier League."
Bernardo berisiko dikenai sanksi skorsing.
Manchester City berisiko kehilangan Bernardo Silva dalam laga melawan Arsenal karena ia terancam mendapat hukuman larangan bermain dua pertandingan. Pemain internasional Portugal tersebut telah menerima delapan kartu kuning di Premier League musim ini, dan dua kartu kuning lagi akan mengakibatkan larangan bermain.
Silva merupakan pemain kunci bagi Pep Guardiola dan telah tampil dalam semua 27 pertandingan Premier League musim ini, dengan 23 kali sebagai starter. Ia juga salah satu pemain paling berprestasi di skuad City, dengan enam gelar Premier League, dua Piala FA, empat Piala Liga, dan Liga Champions selama berseragam klub.
Dia juga mendapat pujian besar dari manajernya musim ini. Guardiola mengatakan pada November lalu: "Dia tidak mencetak banyak gol atau terlibat dalam semua assist. Dia tidak pernah melakukannya, tetapi dia memberi kami dan dirinya sendiri sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik, dan banyak hal yang sangat berharga bagi kami. Dia benar-benar salah satu pemain terbaik yang pernah saya latih dalam karier saya."
Guardiola 'tidur lebih nyenyak' saat Bernardo bermain.
Bintang Manchester City juga menghadapi masa depan yang tidak pasti karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Namun, Guardiola telah menegaskan bahwa ia ingin pemain berusia 31 tahun itu tetap bertahan. Ia mengatakan kepada wartawan: "Saya sangat ingin Man City, dan juga untuk diri saya sendiri, agar Bernardo tetap bertahan selamanya. Tapi kami telah banyak berbicara dengan Bernie, dan Bernie harus memutuskan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Dan apapun yang terjadi musim ini, musim depan, atau dalam 10 tahun ke depan, dia akan tetap menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki klub ini dalam sejarah panjangnya.
"Saya tidur lebih nyenyak ketika memutuskan untuk memainkan Bernardo dalam tim, saya pergi tidur dan tidur lebih nyenyak. Saya harus menjaga kesehatan saya, dan tentu saja, dia adalah tipe pemain yang berbeda. Dia adalah seorang pesaing. Dia masih memiliki api dalam matanya. Dia tidak pernah mencari alasan. Tidak pernah. Dan itulah mengapa dia adalah pemain yang istimewa, sangat istimewa, cara dia bersaing dalam setiap pertandingan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bernardo telah mencatatkan penampilan dalam tiga pertandingan Premier League terakhirnya dan ingin menghindari memperpanjang rekor tersebut pada Sabtu ini saat Manchester City melanjutkan perjuangan mereka untuk gelar juara saat bertandang ke Leeds United.
