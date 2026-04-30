Bintang Lionesses, Leah Williamson, menandatangani kontrak baru dengan Arsenal
Sepanjang hidup di London Utara
Bek berusia 29 tahun ini telah membela klub selama 20 tahun, meniti karier dari tim junior hingga menjadi sosok yang secara de facto mewakili tim wanita dan bagian penting dari barisan pertahanan mereka. Sejak debutnya, Williamson telah mencatatkan 282 penampilan untuk klub dan menyumbang 17 gol. Keputusannya untuk tetap bertahan memastikan bahwa klub ini mempertahankan salah satu pemimpinnya yang paling berpengalaman, dengan bek tengah tersebut saat ini menjabat sebagai wakil kapten di bawah Kim Little. Setelah bergabung sejak kecil, perjalanannya berlanjut di satu-satunya klub yang pernah ia anggap sebagai rumah. Klub ini mengungkapkan kegembiraannya atas berita tersebut dalam sebuah pernyataan resmi, dengan mengatakan: "Semua orang di klub menantikan kepemimpinan dan penampilan Leah yang berkelanjutan di sini, di Arsenal."
Mengatasi rasa frustrasi akibat cedera
Kabar perpanjangan kontrak ini muncul di akhir musim yang penuh tantangan bagi pemain internasional Inggris tersebut. Musim Williamson sangat terganggu oleh cedera setelah ia absen di paruh pertama musim akibat masalah lutut yang dialaminya saat Euro 2025. Akibatnya, ia hanya mampu tampil dalam 10 pertandingan di semua kompetisi sejauh musim ini.
Terlepas dari kemunduran tersebut, ia telah kembali bugar pada waktu yang tepat bagi tim asuhan Jonas Eidevall. Bek ini memainkan 90 menit pertamanya di Liga Super Wanita pada bulan Januari dan baru-baru ini menjadi starter dalam kemenangan Arsenal 2-1 atas Lyon pada leg pertama semifinal Liga Champions. Ia kemudian mencetak gol sebagai pemain pengganti dalam kemenangan telak 7-0 atas Leicester City pada hari Selasa.
Karier yang penuh prestasi terus berlanjut
Rak trofi Williamson mencerminkan perannya yang penting bagi proyek Arsenal selama 12 tahun terakhir. Selama masa jabatannya, ia telah meraih satu gelar Liga Super Wanita, empat Piala Liga, dua Piala FA, dan satu Piala Champions Wanita FIFA. Yang paling menonjol, ia mengangkat trofi Liga Champions bersama Kim Little musim lalu.
Kesuksesannya tidak terbatas di kancah domestik, karena ia telah menjadi ikon nasional bersama tim Lionesses. Williamson memimpin tim Inggris meraih gelar Kejuaraan Eropa berturut-turut pada tahun 2022 dan 2025. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 67 pertandingan untuk negaranya, mencetak lima gol, dan tetap menjadi pemimpin utama tim nasional saat dalam kondisi fit.
Menjaga masa depan inti tim Arsenal
Kabar perpanjangan kontrak Williamson merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang dijalankan oleh petinggi Arsenal untuk mempertahankan inti skuad mereka. Pada hari Selasa, klub juga memperpanjang kontrak bek Steph Catley, guna memastikan stabilitas di lini belakang. Hal ini menyusul perpanjangan kontrak yang baru-baru ini dilakukan terhadap beberapa pemain senior kunci lainnya di ruang ganti. Striker Stina Blackstenius memperpanjang kontraknya pekan lalu, sementara kapten klub Kim Little juga telah menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun.