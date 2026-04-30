Bintang Lionesses, Leah Williamson, menandatangani kontrak baru dengan Arsenal

Kabar perpanjangan kontrak ini muncul di akhir musim yang penuh tantangan bagi pemain internasional Inggris tersebut. Musim Williamson sangat terganggu oleh cedera setelah ia absen di paruh pertama musim akibat masalah lutut yang dialaminya saat Euro 2025. Akibatnya, ia hanya mampu tampil dalam 10 pertandingan di semua kompetisi sejauh musim ini.

Terlepas dari kemunduran tersebut, ia telah kembali bugar pada waktu yang tepat bagi tim asuhan Jonas Eidevall. Bek ini memainkan 90 menit pertamanya di Liga Super Wanita pada bulan Januari dan baru-baru ini menjadi starter dalam kemenangan Arsenal 2-1 atas Lyon pada leg pertama semifinal Liga Champions. Ia kemudian mencetak gol sebagai pemain pengganti dalam kemenangan telak 7-0 atas Leicester City pada hari Selasa.