Bintang Inter Milan, Alessandro Bastoni, menyampaikan permohonan maaf setelah menerima ancaman kematian akibat pembelian kartu merah Juventus yang memicu kontroversi besar di Serie A

Sejak pertandingan pada Sabtu, Bastoni tetap bungkam, tetapi pada Selasa sore, ia bergabung dengan manajernya, Cristian Chivu, dalam konferensi pers pra-pertandingan menjelang babak playoff Liga Champions melawan Bodo/Glimt pada Rabu. Kepada media, ia meminta maaf atas cara ia merayakan, tetapi tidak atas insiden itu sendiri.

Ia mengatakan: "Saya ingin datang ke sini karena banyak, sangat banyak hal yang terjadi setelah Sabtu, lebih dari yang saya bayangkan. Saya menunggu beberapa hari untuk meninjau apa yang terjadi.

"Yang saya rasakan adalah kontak dengan lengan saya, yang semakin jelas saat saya menonton ulang. Saya di sini untuk bertanggung jawab. Yang saya sesali adalah perilaku saya setelahnya. Seorang manusia berhak membuat kesalahan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengakuinya. Itulah mengapa saya di sini. Saya menyesal bereaksi seperti itu, dan saya harus mengakui kesalahan itu.

"Namun, karier dan karakter saya tidak seharusnya didefinisikan oleh insiden seperti ini. Saya tidak menyangka akan menimbulkan kegaduhan sebesar ini, saya melihat banyak hipokrisia, saya mendengar orang dalam mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan di surga maupun di bumi. Saya berterima kasih kepada mereka yang hanya menyebut saya 'bodoh' dan berhenti di situ."