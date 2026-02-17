Getty Images
Bintang Inter Milan, Alessandro Bastoni, menyampaikan permohonan maaf setelah menerima ancaman kematian akibat pembelian kartu merah Juventus yang memicu kontroversi besar di Serie A
Bastoni menjadi sorotan dalam kontroversi Derby d'Italia.
Meskipun menang 3-2, suasana di sekitar tim Nerazzurri campur aduk akibat kartu merah kontroversial yang menjadi sorotan di media sosial. Kalulu dikeluarkan dari lapangan karena dua pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning, dengan kartu kuning kedua diberikan setelah Bastoni melakukan diving untuk mengantisipasi tantangan dari pemain Juventus, yang ternyata tidak terjadi.
Pemain Prancis itu terkejut dan dengan enggan meninggalkan lapangan. Bastoni sendiri sudah mendapat kartu kuning, dan jika wasit melihat aksi diving yang menipu itu, dia seharusnya mengusir pemain Inter tersebut. Yang memperburuk situasi adalah reaksi pemain Italia tersebut terhadap kartu merah. Bastoni secara terbuka merayakan keputusan tersebut, memicu kritik serius di media sosial dan media massa, dengan mata dunia tertuju pada divisi tersebut, khususnya standar wasit, yang telah menjadi topik yang semakin populer di kalangan penggemar musim ini.
Seorang pria dari Inter berbicara tentang insiden yang kontroversial.
Sejak pertandingan pada Sabtu, Bastoni tetap bungkam, tetapi pada Selasa sore, ia bergabung dengan manajernya, Cristian Chivu, dalam konferensi pers pra-pertandingan menjelang babak playoff Liga Champions melawan Bodo/Glimt pada Rabu. Kepada media, ia meminta maaf atas cara ia merayakan, tetapi tidak atas insiden itu sendiri.
Ia mengatakan: "Saya ingin datang ke sini karena banyak, sangat banyak hal yang terjadi setelah Sabtu, lebih dari yang saya bayangkan. Saya menunggu beberapa hari untuk meninjau apa yang terjadi.
"Yang saya rasakan adalah kontak dengan lengan saya, yang semakin jelas saat saya menonton ulang. Saya di sini untuk bertanggung jawab. Yang saya sesali adalah perilaku saya setelahnya. Seorang manusia berhak membuat kesalahan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengakuinya. Itulah mengapa saya di sini. Saya menyesal bereaksi seperti itu, dan saya harus mengakui kesalahan itu.
"Namun, karier dan karakter saya tidak seharusnya didefinisikan oleh insiden seperti ini. Saya tidak menyangka akan menimbulkan kegaduhan sebesar ini, saya melihat banyak hipokrisia, saya mendengar orang dalam mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan di surga maupun di bumi. Saya berterima kasih kepada mereka yang hanya menyebut saya 'bodoh' dan berhenti di situ."
Pemain internasional Italia mengungkap ancaman pembunuhan.
Bastoni kemudian mengungkapkan bahwa dia dan keluarganya - termasuk istrinya dan putrinya - telah menerima ancaman pembunuhan setelah insiden di Milan. Pemain berusia 26 tahun itu mengaku bahwa pelecehan online tersebut tidak terlalu memengaruhi dirinya, dan itulah mengapa dia tidak segera muncul untuk menjelaskan situasi tersebut.
Ia menambahkan: "Tidak, hal itu tidak terlalu memengaruhi saya. Kita sebagai manusia memang rentan. Sudah terbiasa dengan serangan media semacam ini, dan Presiden klub telah menjelaskan hal itu dengan benar.
"Saya mampu menangani situasi ini, saya lebih menyesal untuk istri dan putri saya yang menjadi sasaran ancaman pembunuhan. Saya juga menyesal untuk wasit, La Penna, untuk semua orang yang kurang terbiasa dengan paparan seperti itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Inter dan Bastoni berharap dapat melupakan masa lalu dan sepenuhnya fokus pada beberapa pekan krusial dalam kampanye Eropa mereka. Meskipun unggul delapan poin dari rival AC Milan di puncak klasemen Serie A, raksasa Italia ini finis di luar delapan besar Liga Champions, sehingga harus menghadapi babak playoff melawan Bodo/Glimt.
Mereka akan memainkan leg pertama di Norwegia pada Rabu, sebelum kembali ke Italia untuk leg kedua. Nerazzurri tidak akan meremehkan lawan mereka, yang berhasil meraih poin melawan Manchester City pada awal kampanye ini.
