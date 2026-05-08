Goal.com
Live
Lautaro Martinez InterGetty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Bintang Inter, Lautaro Martinez, memberikan tanggapan tegas terkait spekulasi transfer

L. Martinez
Transfers
Inter
Serie A

Kapten Inter, Lautaro Martinez, dengan tegas membantah segala spekulasi mengenai kepindahannya dari San Siro, dan menegaskan bahwa ia tidak berniat menanggapi minat dari klub-klub besar Eropa. Meskipun namanya terus dikaitkan dengan klub-klub seperti Barcelona, Manchester United, dan Arsenal, penyerang asal Argentina ini tetap berkomitmen penuh pada proyek di Milan.

  • Martinez membantah rumor transfer yang beredar

    Martinez kembali menegaskan komitmennya kepada Inter di tengah spekulasi yang terus beredar mengenai masa depannya. Penyerang asal Argentina ini sering dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub besar Eropa, namun ia menegaskan tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan juara bertahan Serie A tersebut.

    Berbagai laporan telah berulang kali mengaitkan sang penyerang dengan klub-klub seperti Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Manchester United. Meskipun rumor terus beredar di berbagai jendela transfer, Martinez tetap menolak gagasan untuk meninggalkan Milan. Pemain berusia 28 tahun ini tetap menjadi sosok sentral dalam proyek Inter saat ini dan telah berkembang menjadi pemimpin di lapangan sebagai kapten klub.

    • Iklan
  • Lautaro Martinez InterGetty Images

    Penyerang menjelaskan kesetiaannya terhadap proyek Inter

    Dalam wawancara dengan Cronache di Spogliatoio, Martinez menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk pindah ke klub lain meskipun ada beberapa klub yang dikabarkan tertarik merekrutnya.

    "Tidak, karena saya setia pada proyek Inter, saya merasa betah di sini," akunya. "Keluarga saya bahagia, kami memiliki restoran di kota ini dan kami mencintai Milan. Sejak hari pertama, semua orang memperlakukan saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Saya telah mencapai begitu banyak target pribadi dan tim di sini."

  • Kesuksesan di lapangan semakin memperkuat tekadnya

    Nerazzurri telah memastikan gelar liga lainnya dan masih berpeluang meraih trofi di Coppa Italia. Secara individu, sang penyerang juga sedang memburu gelar Capocannoniere sebagai pencetak gol terbanyak liga. Penampilannya telah memperkuat statusnya sebagai salah satu penyerang paling konsisten di sepak bola Eropa.

    Sejak bergabung dari Racing Club pada 2018, Martinez telah berkembang menjadi sosok kunci dalam tim Inter modern. Ia telah mencetak 173 gol dalam 372 penampilan kompetitif untuk klub, yang menegaskan betapa pentingnya perannya bagi tim.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Kapten Inter diprediksi akan tetap menjadi sosok kunci dalam masa depan klub

    Berkat peran kepemimpinannya dan performa mencetak golnya, Martinez tetap menjadi pilar utama dalam rencana jangka panjang Inter. Pihak manajemen klub dilaporkan menganggap pemain asal Argentina itu tak tergantikan dalam upaya mereka untuk mempertahankan kesuksesan di kancah domestik. Telah menetap baik secara profesional maupun pribadi di Milan, penyerang ini tampaknya bertekad untuk melanjutkan kariernya di Giuseppe Meazza dalam waktu dekat, meskipun terus mendapat minat dari klub-klub besar Eropa.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Inter crest
Inter
INT