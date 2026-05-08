Bintang Inter, Lautaro Martinez, memberikan tanggapan tegas terkait spekulasi transfer

Martinez kembali menegaskan komitmennya kepada Inter di tengah spekulasi yang terus beredar mengenai masa depannya. Penyerang asal Argentina ini sering dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub besar Eropa, namun ia menegaskan tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan juara bertahan Serie A tersebut.

Berbagai laporan telah berulang kali mengaitkan sang penyerang dengan klub-klub seperti Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Manchester United. Meskipun rumor terus beredar di berbagai jendela transfer, Martinez tetap menolak gagasan untuk meninggalkan Milan. Pemain berusia 28 tahun ini tetap menjadi sosok sentral dalam proyek Inter saat ini dan telah berkembang menjadi pemimpin di lapangan sebagai kapten klub.