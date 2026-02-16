Getty
Bintang Inter dituduh sebagai 'penipu' setelah ketua Serie A terpaksa meminta maaf atas kartu merah Juventus yang 'jelas salah'
Kalulu mendapat dua kartu kuning dalam pertandingan melawan Inter.
Permohonan maaf itu tidak akan berarti banyak dalam skema besar, karena Juventus sudah kehilangan poin berharga. Mereka merasa kesal saat peluit akhir berbunyi di Milan.
Bek internasional Prancis Kalulu, yang dikabarkan menarik minat transfer dari Premier League, dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-42. Ia mendapat kartu kuning kedua setelah diduga menarik kaus bintang Inter Bastoni - yang telah terjatuh ke tanah dan meminta peringatan.
Ulangan tayangan menunjukkan bahwa Kalulu tidak melakukan kontak, tetapi VAR tidak dapat campur tangan dalam pemberian kartu kuning - artinya keputusan tersebut tetap berlaku. Untuk menambah luka, Juve harus melihat Inter mencetak gol penentu di menit ke-90.
Pejabat Juventus marah kepada wasit pertandingan.
Pelatih kepala Juventus Luciano Spalletti dan direktur sepak bola Giorgio Chiellini menemui wasit Federico La Penna pada babak pertama untuk mengungkapkan kekecewaan mereka. Mantan pemain internasional Italia Chiellini mengatakan kepada media setelahnya: “Apa yang terjadi tidak dapat diterima. Kami berada di sini, bukan Luciano Spalletti, karena alasan ini.”
Direktur Eksekutif Damien Comolli melanjutkan, sambil menolak membiarkan Bianconeri menderita dalam diam: “Ini adalah ketidakadilan total. Juve kehilangan tiga poin. Tapi sepak bola Italia kehilangan lebih banyak lagi. Pesan pertama untuk para penggemar kami - saya minta maaf atas apa yang mereka lihat. Kami tidak bisa bertarung, menang, atau bermain dalam kondisi seperti ini. Pesan kedua untuk Juve - kami bersatu melawan ketidakadilan dan kami tidak akan menyerah.”
Bintang-bintang Serie A dituduh mencoba 'menipu' wasit.
Penunjuk wasit Serie A, Gianluca Rocchi, telah menanggapi insiden tersebut. Ia mengakui bahwa keputusan besar yang diambil salah, sambil mengungkapkan penyesalannya karena VAR tidak dapat campur tangan, namun juga menyoroti mereka yang berusaha "menipu" petugas pertandingan.
Rocchi mengatakan kepada Ansa: "Kami sangat kecewa, baik dengan keputusan La Penna yang jelas salah, maupun dengan fakta bahwa VAR tidak dapat digunakan untuk memperbaikinya.
“La Penna merasa sangat menyesal dan kami bersimpati padanya, tetapi saya harus jujur: dia bukan satu-satunya yang salah, karena ada simulasi yang jelas. Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian insiden di liga di mana mereka mencoba segala cara untuk menipu kami.”
Rocchi menegaskan bahwa pejabat Serie A “mampu bertanggung jawab” atas kesalahan mereka, karena mereka mengakui kadang-kadang membuat keputusan yang salah, tetapi ia mengkritik pelatih-pelatih terkemuka yang kurang mendukung. Ia menambahkan: “Mereka tidak pernah membantu kami, tetapi justru membuat segalanya menjadi sulit bagi kami.”
Dia melanjutkan dengan menuding pemain yang melanggar aturan: “Saya percaya bahwa seseorang harus memeriksa hati nuraninya. Untuk jelas, saya merujuk pada mereka yang keluar ke lapangan dan berperilaku dengan cara tertentu.”
Inter unggul jauh di puncak klasemen Serie A.
Kemenangan Inter atas Juventus telah membuat mereka unggul delapan poin dari rival abadi mereka, AC Milan, di puncak klasemen Serie A. Pertandingan mereka melawan Bianconeri imbang 1-1 saat Kalulu diusir dari lapangan, dengan pertandingan masih terbuka lebar.
Juve berjuang keras untuk menyamakan kedudukan melalui Manuel Locatelli pada menit ke-83, namun menderita kekalahan di menit-menit akhir akibat gol Piotr Zielinski. Tim asuhan Spalletti tetap berada di posisi kelima klasemen, tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen Inter. Mereka dapat memainkan Kalulu dalam leg pertama babak playoff fase knockout Liga Champions melawan raksasa Turki Galatasaray pada Selasa, tetapi akan tanpa dirinya - karena menjalani hukuman - saat menjamu Como asuhan Cesc Fabregas pada Sabtu.
