Bintang Inter dituduh sebagai 'penipu' setelah ketua Serie A terpaksa meminta maaf atas kartu merah Juventus yang 'jelas salah'

Penunjuk wasit Serie A, Gianluca Rocchi, telah menanggapi insiden tersebut. Ia mengakui bahwa keputusan besar yang diambil salah, sambil mengungkapkan penyesalannya karena VAR tidak dapat campur tangan, namun juga menyoroti mereka yang berusaha "menipu" petugas pertandingan.

Rocchi mengatakan kepada Ansa: "Kami sangat kecewa, baik dengan keputusan La Penna yang jelas salah, maupun dengan fakta bahwa VAR tidak dapat digunakan untuk memperbaikinya.

“La Penna merasa sangat menyesal dan kami bersimpati padanya, tetapi saya harus jujur: dia bukan satu-satunya yang salah, karena ada simulasi yang jelas. Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian insiden di liga di mana mereka mencoba segala cara untuk menipu kami.”

Rocchi menegaskan bahwa pejabat Serie A “mampu bertanggung jawab” atas kesalahan mereka, karena mereka mengakui kadang-kadang membuat keputusan yang salah, tetapi ia mengkritik pelatih-pelatih terkemuka yang kurang mendukung. Ia menambahkan: “Mereka tidak pernah membantu kami, tetapi justru membuat segalanya menjadi sulit bagi kami.”

Dia melanjutkan dengan menuding pemain yang melanggar aturan: “Saya percaya bahwa seseorang harus memeriksa hati nuraninya. Untuk jelas, saya merujuk pada mereka yang keluar ke lapangan dan berperilaku dengan cara tertentu.”