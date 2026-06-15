Bintang Inggris mengejutkan Bellingham dengan pernyataan yang mengejutkan

Jordan Henderson, bintang tim nasional Inggris, membela rekan senegaranya Jude Bellingham, menjelang dimulainya perjalanan "The Three Lions" di Piala Dunia 2026.

Bellingham, gelandang andalan Real Madrid, baru-baru ini mendapat kritikan karena penampilannya bersama timnas Inggris, dan sebelumnya ia pernah menyatakan bahwa dirinya telah menjadi "kambing hitam" di dalam timnas Inggris.

Namun, Henderson, yang berbicara dari markas latihan timnas Inggris di Kansas City, mendukung pemain berusia 22 tahun itu, menegaskan bahwa ia mampu memberikan dampak besar di turnamen tersebut.

"Saya ingat enam tahun lalu, saat dia menjalani debut internasionalnya, dan perkembangan yang dia capai sebagai pemain dan sebagai pribadi sejak saat itu sungguh luar biasa," kata Henderson dalam pernyataan yang disiarkan oleh BBC.

Dia menambahkan, "Saya sudah punya firasat bagus sejak pertama kali melihatnya bermain dan berlatih, serta dari cara dia bersikap. Apa yang telah dia capai hingga saat ini di usianya yang masih muda sungguh luar biasa, dan saya rasa semua orang lupa betapa mudanya dia, bahkan saya pun terkadang lupa."