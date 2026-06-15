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England World Cup 2026 Community Training SessionGetty Images Sport

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Bintang Inggris mengejutkan Bellingham dengan pernyataan yang mengejutkan

World Cup
J. Bellingham
England
J. Henderson
Inggris

Jordan Henderson, bintang tim nasional Inggris, membela rekan senegaranya Jude Bellingham, menjelang dimulainya perjalanan "The Three Lions" di Piala Dunia 2026.

Bellingham, gelandang andalan Real Madrid, baru-baru ini mendapat kritikan karena penampilannya bersama timnas Inggris, dan sebelumnya ia pernah menyatakan bahwa dirinya telah menjadi "kambing hitam" di dalam timnas Inggris.

Namun, Henderson, yang berbicara dari markas latihan timnas Inggris di Kansas City, mendukung pemain berusia 22 tahun itu, menegaskan bahwa ia mampu memberikan dampak besar di turnamen tersebut.

"Saya ingat enam tahun lalu, saat dia menjalani debut internasionalnya, dan perkembangan yang dia capai sebagai pemain dan sebagai pribadi sejak saat itu sungguh luar biasa," kata Henderson dalam pernyataan yang disiarkan oleh BBC.

Dia menambahkan, "Saya sudah punya firasat bagus sejak pertama kali melihatnya bermain dan berlatih, serta dari cara dia bersikap. Apa yang telah dia capai hingga saat ini di usianya yang masih muda sungguh luar biasa, dan saya rasa semua orang lupa betapa mudanya dia, bahkan saya pun terkadang lupa."

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    Apa yang ditulis tentang Jude Bellingham itu tidak benar

    "Jujur saja, saya tidak bisa cukup memujinya," lanjut Henderson. "Saya tahu banyak yang ditulis tentang dirinya di media, dan terkadang saya merasa sulit membacanya, karena saya sangat memahami betapa besar pengaruhnya di dalam tim ini, dan saya tahu betapa dia adalah rekan setim yang luar biasa di luar lapangan."

    Dia menekankan, "Bellingham memiliki pengalaman di turnamen besar, dan dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami di turnamen ini."

    Meskipun Bellingham adalah salah satu pemain termuda di skuad Inggris, ia termasuk yang paling berpengalaman, setelah tampil dalam 48 pertandingan internasional, dan diperkirakan akan berpartisipasi dalam turnamen besar ketiga dalam kariernya.

    Henderson mengatakan, "Jika Anda bertanya kepada pemain mana pun di grup ini, mereka akan mengatakan betapa hebatnya dia sebagai rekan setim, dan betapa baiknya dia berlatih."

    Dia menambahkan, "Saya benar-benar yakin bahwa banyak hal yang dipublikasikan media dan ditulis tentang Bellingham tidak sepenuhnya benar, bahkan sebagian besar di antaranya sama sekali tidak benar."

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