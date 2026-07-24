Sebagian warga Argentina, termasuk Franco Colapinto, pembalap tim Alpine di Formula 1, masih sulit menerima kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol.

Surat kabar "Sport" memuat pernyataan Franco Colapinto kepada jaringan ESPN, di mana ia mengkritik cara warga Spanyol merayakan kemenangan setelah mengalahkan Argentina, dan menggambarkannya sebagai hal yang "memalukan".

Ia menambahkan, "Menyebarnya kaus-kaus Spanyol selama Piala Dunia? Tiba-tiba mereka mulai mengenakannya ketika menang, dan tidak sebelum itu. Ini sungguh memalukan."

Ia melanjutkan, "Bahkan mereka tidak punya lagu-lagu untuk dinyanyikan," merujuk pada budaya nyanyian suporter di Argentina, yang terkenal dengan kemampuan menciptakan yel-yel khusus untuk momen-momen besar.

Ia juga menyebut bahwa dirinya mendengar tentang upaya membakar kaus Messi, sebelum sang jurnalis mengalihkan arah pembicaraan setelah merasa bahwa diskusi mulai mengarah ke ranah yang lebih sensitif.