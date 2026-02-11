Bintang Everton, Jack Grealish, dikenai denda besar oleh pengadilan setelah mobil Lamborghini senilai £210.000 miliknya melanggar lampu merah.

Grealish telah dikenai denda pengadilan yang signifikan dan poin penalti pada SIM-nya setelah terlibat dalam pelanggaran lalu lintas yang melibatkan mobil mewah supercar-nya. Pemain berusia 30 tahun, yang saat ini bermain di Goodison Park sebagai pemain pinjaman dari Manchester City, dijerat oleh Kepolisian Merseyside setelah Lamborghini-nya terekam kamera melakukan pelanggaran lalu lintas pada akhir tahun lalu.

Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Liverpool pekan lalu melalui prosedur 'single justice procedure' yang tertutup, metode yang digunakan untuk menangani pelanggaran kriminal ringan tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan. Grealish dinyatakan bersalah bukan atas pelanggaran mengemudi itu sendiri, melainkan karena gagal memberikan informasi terkait identifikasi pengemudi saat diminta oleh pihak berwenang.

Hakim Paul Farquhar menjatuhkan enam poin hukuman pada lisensi mengemudi Grealish. Selain poin hukuman, Grealish juga dikenakan denda finansial sebesar £1.044. Jumlah ini meliputi denda £660, biaya penuntutan £120, dan denda korban £264. Tuduhan awal tentang melanggar lampu merah ditarik oleh polisi setelah vonis atas kegagalan mengidentifikasi pengemudi dikukuhkan.