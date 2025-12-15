Bintang Brighton Carlos Baleba Tuduh Manchester United 'Merusak' Performanya, Kok Bisa?

United aktif selama musim panas dengan mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko, masing-masing dari Wolves, Brentford serta RB Leipzig, untuk meningkatkan lini depan mereka. Selain itu, raksasa Manchester itu juga mendatangkan Senne Lammens dari Antwerp sebagai pengganti kiper yang tidak konsisten, Andre Onana, yang pindah ke Trabzonspor dengan status pinjaman, dan Altay Bayindir.

Namun, Amorim telah berupaya mendatangkan gelandang untuk menjadi pelapis dan pesaing bagi Bruno Fernandes dan Casemiro. Setan Merah berusaha mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk Baleba, tetapi United menolak harga tinggi yang diminta The Seagulls untuk mantan pemain Lille tersebut, yang dikabarkan sekitar £100 juta, dan kesepakatan gagal terwujud.

Brighton telah memulai musim dengan baik, namun performa Baleba menurun dibandingkan musim lalu. Dan manajer Fabian Hurzeler bulan lalu menyerukan agar rumor tentang gelandang tersebut dan United diakhiri agar sang pemain dapat fokus pada performanya.

"Ini tentang menjadi pemain Brighton, ini tentang tampil baik di sini dan ini tentang mengembalikannya ke level terbaiknya. Hindari kebisingan, hindari semua rumor dan fokus pada hal-hal yang dapat Anda pengaruhi dan hal-hal yang dapat Anda lakukan dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah sepakbola," kata Hurzeler.