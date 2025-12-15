Getty Images Sport
Bintang Brighton Carlos Baleba Tuduh Manchester United 'Merusak' Performanya, Kok Bisa?
- Getty Images Sport
"Rumor transfer memengaruhi Baleba"
United aktif selama musim panas dengan mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko, masing-masing dari Wolves, Brentford serta RB Leipzig, untuk meningkatkan lini depan mereka. Selain itu, raksasa Manchester itu juga mendatangkan Senne Lammens dari Antwerp sebagai pengganti kiper yang tidak konsisten, Andre Onana, yang pindah ke Trabzonspor dengan status pinjaman, dan Altay Bayindir.
Namun, Amorim telah berupaya mendatangkan gelandang untuk menjadi pelapis dan pesaing bagi Bruno Fernandes dan Casemiro. Setan Merah berusaha mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk Baleba, tetapi United menolak harga tinggi yang diminta The Seagulls untuk mantan pemain Lille tersebut, yang dikabarkan sekitar £100 juta, dan kesepakatan gagal terwujud.
Brighton telah memulai musim dengan baik, namun performa Baleba menurun dibandingkan musim lalu. Dan manajer Fabian Hurzeler bulan lalu menyerukan agar rumor tentang gelandang tersebut dan United diakhiri agar sang pemain dapat fokus pada performanya.
"Ini tentang menjadi pemain Brighton, ini tentang tampil baik di sini dan ini tentang mengembalikannya ke level terbaiknya. Hindari kebisingan, hindari semua rumor dan fokus pada hal-hal yang dapat Anda pengaruhi dan hal-hal yang dapat Anda lakukan dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah sepakbola," kata Hurzeler.
"Saya merasa banyak tekanan"
Baleba hanya sekali bermain penuh 90 menit dalam pertandingan Liga Primer musim ini, dan telah diganti pada babak kedua sebanyak empat kali. Namun, sang pemain sendiri bersikeras bahwa laporan yang mengaitkannya dengan United bukanlah penyebab awal musimnya yang kurang memuaskan.
Berbicara kepada Sky Sports, Baleba mengatakan: "Saya rasa itu tidak memengaruhi saya secara negatif, tetapi saya merasakan banyak tekanan. Ketika saya memulai musim ini, saya ingin menunjukkan performa yang sama seperti musim lalu."
"Setiap hari saya mencoba bekerja keras dan kembali ke level saya. Apakah saya terlalu banyak memberi tekanan pada diri sendiri? Ya, saya rasa begitu, tetapi saya pikir itu bagus. Ini bagus untuk saya, karena sekarang saya harus melewati periode yang sedikit menegangkan ini, kembali bersemangat dan terus bekerja keras."
- Getty Images Sport
Baleba bukan satu-satunya gelandang yang diinginkan oleh United
Baleba kembali dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford pada Januari mendatang karena United ingin memperkuat lini tengah mereka di tahun baru. Pemain internasional Kamerun itu bukanlah satu-satunya gelandang Liga Primer yang masuk radar United.
Bintang Crystal Palace Adam Wharton juga diinginkan oleh Setan Merah, meskipun klub-klub Liga Primer lain juga mengincar mantan pemain muda Blackburn Rovers tersebut. Elliot Anderson juga muncul sebagai target potensial bagi tim Amorim, namun Nottingham Forest akan menolak untuk menjualnya pada bulan Januari.
Kegagalan United untuk menambah pemain di lini tengah pada awal 2026 akan berdampak pada harapan Kobbie Mainoo untuk pergi bulan depan. Pemain internasional Inggris tersebut diinginkan oleh beberapa klub. Gelandang tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa, termasuk Barcelona,
Real Madrid, dan Napoli, tetapi Setan Merah enggan melepas Mainoo tanpa pengganti yang memadai.
Apa selanjutnya?
United akan kembali beraksi saat menjamu Bournemouth di Old Trafford, Selasa (16/12) dini hari WIB. Amorim telah memimpin United meraih dua kemenangan dari tiga pertandingan terakhir, dengan hasil imbang 1-1 di kandang melawan West Ham diapit oleh kemenangan di Crystal Palace dan Wolves. Tujuh poin dari sembilan poin yang dapat diraih oleh United jelas sangat berarti, dengan mereka kini tertinggal tiga poin dari zona Liga Champions.
Iklan