Pavlovic, 21 tahun, telah tampil dalam 32 pertandingan untuk Bayern di semua kompetisi musim ini, dengan 25 di antaranya sebagai starter, saat Bayern terus tampil impresif di Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal. Kenaikan popularitasnya di klub raksasa Bavaria ini merupakan bukti talenta yang dimilikinya, namun ia menegaskan bahwa manajer Belgia, Kompany, layak mendapatkan banyak pujian.

Dalam wawancara dengan Sky Sport, Pavlovic menyoroti bagaimana pelatih asal Belgia tersebut berperan penting dalam memperbaiki permainannya, terutama di sisi pertahanan. "Vincent Kompany memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia benar-benar memahami cara saya bermain sepak bola, bagaimana saya berpikir, dan juga telah membawa saya ke level yang lebih tinggi secara defensif. Itulah mengapa dia sangat penting dan sangat menyenangkan bermain di bawah asuhannya," jelas gelandang tersebut.