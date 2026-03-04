Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Bayern Munich mengatakan Vincent Kompany 'tahu apa yang membuat saya termotivasi' saat ia mengungkapkan peran 'penting' sang pelatih dalam kemunculannya sebagai bintang
Efek Kompany: Membawa Pavlovic ke level berikutnya
Pavlovic, 21 tahun, telah tampil dalam 32 pertandingan untuk Bayern di semua kompetisi musim ini, dengan 25 di antaranya sebagai starter, saat Bayern terus tampil impresif di Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal. Kenaikan popularitasnya di klub raksasa Bavaria ini merupakan bukti talenta yang dimilikinya, namun ia menegaskan bahwa manajer Belgia, Kompany, layak mendapatkan banyak pujian.
Dalam wawancara dengan Sky Sport, Pavlovic menyoroti bagaimana pelatih asal Belgia tersebut berperan penting dalam memperbaiki permainannya, terutama di sisi pertahanan. "Vincent Kompany memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia benar-benar memahami cara saya bermain sepak bola, bagaimana saya berpikir, dan juga telah membawa saya ke level yang lebih tinggi secara defensif. Itulah mengapa dia sangat penting dan sangat menyenangkan bermain di bawah asuhannya," jelas gelandang tersebut.
- Getty Images Sport
Menolak rumor tentang pengunduran diri
Meskipun saat ini ia menjadi figur kunci bagi juara Jerman yang memegang rekor, Pavlovic harus menanggapi rumor yang telah lama beredar mengenai masa lalunya di akademi klub. Laporan sebelumnya menyarankan bahwa gelandang tersebut mempertimbangkan untuk meninggalkan klub selama masa-masa di kelompok usia U15 dan U16 karena kurangnya perkembangan fisik dibandingkan dengan rekan-rekannya.
Namun, pemain berusia 21 tahun itu dengan cepat membantah klaim tersebut, menegaskan bahwa kesetiaannya kepada klub tidak pernah goyah. "Itu adalah rumor yang tidak benar. Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan Bayern. Saya selalu ingin sukses di sini, tidak pernah menyerah, dan selalu terus berusaha. Bahkan saat ada masa-masa sulit karena saya masih kecil dan secara fisik belum cukup berkembang. Tapi bagi saya, meninggalkan FC Bayern bukanlah pilihan," tegas Pavlovic.
Mentalitas pemenang
Ketahanan itu merupakan bagian dari kerangka psikologis yang lebih luas yang Pavlovic atribusikan pada didikan orang tuanya. Gelandang tengah ini meyakini bahwa penolakannya yang teguh untuk menerima kekalahan telah menjadi pendorong utama dalam transformasinya dari seorang prospek akademi yang biasa-biasa saja menjadi pemain timnas Jerman penuh. Mentalitas "pemenang" ini adalah sesuatu yang ia bawa setiap kali ia melangkah ke lapangan untuk klub raksasa Bundesliga.
"Itu selalu menjadi motto saya, bahkan sejak saya kecil. Saya selalu ingin menang, selalu ingin mencapai segalanya. Saya juga mendapatkannya dari didikan orang tua saya. Itulah mengapa selalu ada satu motto bagi saya: jadilah pemenang, bukan pecundang," tambahnya, menggambarkan pola pikir elit yang diperlukan untuk bertahan di klub seperti Bayern Munich.
- Getty Images Sport
Pujian untuk Lennart Karl
Pavlovic juga meluangkan waktu untuk membahas kemunculan bintang muda Bayern terbaru, Lennart Karl. Penyerang muda ini baru saja menembus skuad utama, dan Pavlovic, yang mengikuti jalur serupa, terus memantau perkembangannya sambil memberikan saran tentang cara menghadapi tekanan tak terhindarkan dalam sepak bola profesional di usia yang begitu muda.
"Saya percaya betapa cepatnya Lennart Karl masuk ke level profesional di sini dan kemudian menjadi pemain reguler dalam banyak pertandingan, tidak ada yang pernah mencapainya sedini itu. Itulah mengapa hal itu sangat luar biasa, terutama di usia ini. Yang selalu saya katakan padanya adalah dia tidak boleh beristirahat dan harus terus bekerja setiap hari. Dia harus bermain dan memberikan segalanya. Tentu saja, ada juga fase yang lebih sulit, misalnya saat dia tidak bermain sesering biasanya. Tapi itu hanya bagian dari permainan dan semua orang mengalaminya pada suatu saat," Pavlovic menyimpulkan.
Iklan