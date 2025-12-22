Bintang Bayern Munich Harry Kane Cetak Rekor 100 Kontribusi Gol Usai Dinobatkan Sebagai 'Tokoh Sepakbola Jerman'

Kane telah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia bahkan sebelum ia pindah ke Jerman dan bergabung dengan Bayern pada musim panas 2023. Ia telah memecahkan banyak rekor saat bermain untuk Tottenham di Liga Primer dan dalam perjalanan untuk menggulingkan ikon Inggris Alan Shearer untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di liga tersebut.

Namun, satu hal yang belum diraih Kane adalah trofi, karena ia belum pernah memenangkan trofi besar saat bermain untuk Spurs atau Inggris. Akibatnya, bintang Three Lions itu meninggalkan Tottenham untuk bergabung dengan Tim Bavaria dengan tujuan memenangkan trofi.

Pada musim pertamanya Bundesliga, Kane memecahkan beberapa rekor dalam hal mencetak gol di Jerman tetapi gagal memenangkan trofi karena Bayer Leverkusen meraih gelar ganda domestik, sementara Bayern tersingkir di semi-final Liga Champions. Pada musim keduanya, Kane akhirnya mewujudkan mimpinya untuk memenangkan gelar besar saat ia mengangkat trofi Bundesliga musim lalu.

Setelah membantu Bayern memenangkan liga dan mengakhiri kutukan trofinya, Kane kini dinobatkan oleh kicker sebagai 'German Footballing Personality of the Year'. Pada hari Minggu, ia juga mencapai prestasi besar lainnya dengan mencatatkan 100 kontribusi gol - 81 gol dan 19 assist - di Bundesliga hanya dalam 78 pertandingan.