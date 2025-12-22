AFP
Bintang Bayern Munich Harry Kane Cetak Rekor 100 Kontribusi Gol Usai Dinobatkan Sebagai 'Tokoh Sepakbola Jerman'
2025 menjadi salah satu tahun paling berkesan dalam karier Kane
Kane telah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia bahkan sebelum ia pindah ke Jerman dan bergabung dengan Bayern pada musim panas 2023. Ia telah memecahkan banyak rekor saat bermain untuk Tottenham di Liga Primer dan dalam perjalanan untuk menggulingkan ikon Inggris Alan Shearer untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di liga tersebut.
Namun, satu hal yang belum diraih Kane adalah trofi, karena ia belum pernah memenangkan trofi besar saat bermain untuk Spurs atau Inggris. Akibatnya, bintang Three Lions itu meninggalkan Tottenham untuk bergabung dengan Tim Bavaria dengan tujuan memenangkan trofi.
Pada musim pertamanya Bundesliga, Kane memecahkan beberapa rekor dalam hal mencetak gol di Jerman tetapi gagal memenangkan trofi karena Bayer Leverkusen meraih gelar ganda domestik, sementara Bayern tersingkir di semi-final Liga Champions. Pada musim keduanya, Kane akhirnya mewujudkan mimpinya untuk memenangkan gelar besar saat ia mengangkat trofi Bundesliga musim lalu.
Setelah membantu Bayern memenangkan liga dan mengakhiri kutukan trofinya, Kane kini dinobatkan oleh kicker sebagai 'German Footballing Personality of the Year'. Pada hari Minggu, ia juga mencapai prestasi besar lainnya dengan mencatatkan 100 kontribusi gol - 81 gol dan 19 assist - di Bundesliga hanya dalam 78 pertandingan.
Momen favorit dan harapan Tahun Baru
Kane, yang telah mencetak 30 gol dan memberikan tiga assist di semua kompetisi, baru-baru ini mengungkapkan perjalanannya bersama Bayern pada tahun 2025 saat ia berbicara kepada saluran Cleats Club miliknya: "Saya pikir momen sepakbola favorit saya dari tahun 2025 adalah memenangkan Bundesliga. Jelas, memenangkan trofi pertama saya, trofi tim, dalam karier saya adalah perasaan yang luar biasa, momen spesial bagi saya dan rekan-rekan setim saya serta semua teman dan keluarga saya. Sangat menyenangkan bisa meraihnya. Saya merayakannya dengan meriah, sangat menikmatinya, dan itu memotivasi saya untuk mencapai lebih banyak hal di tahun-tahun mendatang."
Ia melanjutkan ketika ditanya tentang harapannya untuk tahun 2026, dengan Bayern bersaing untuk meraih gelar domestik dan kontinental sementara Inggris menghitung mundur hari-hari menuju upaya lain untuk meraih kejayaan global: "Harapan Tahun Baru saya adalah untuk terus meningkatkan diri dan semoga memenangkan beberapa trofi tim lagi, termasuk Piala Dunia."
Kane ingin memecahkan rekor Lewandowski
Pemain internasional Inggris tersebut sebelumnya mengakui bahwa ia mengincar rekor gol Bundesliga sensasional milik Robert Lewandowski setelah awal musim 2025/26 yang produktif bersama Die Roten. Lewandowski terkenal mencetak 41 gol liga untuk Bayern pada tahun 2021 untuk mengukir namanya dalam sejarah, tetapi Kane, yang sudah mencetak 19 gol musim ini, berharap dapat memecahkan rekor tersebut.
Ia mengatakan kepada Sky Sport Germany: "Saya pikir itu mungkin, terutama dengan awal yang saya miliki sejauh ini tahun ini. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Saya perlu mempertahankan level ini selama empat atau lima bulan lagi. Dalam sepakbola, hal tersulit adalah konsisten dalam jangka waktu yang lama. Rekor ini adalah rekor yang luar biasa dan akan sulit dikalahkan, saya tahu itu. Saya selalu menikmati mencoba memiliki ambisi ini."
Apa selanjutnya?
Kane dan Bayern sekarang akan menikmati liburan yang layak selama jeda musim dingin singkat di bulan Januari. Ia akan kembali beraksi untuk klubnya pada 11 Januari saat mereka menghadapi Wolfsburg di kandang dalam ajang Bundesliga. Tim asuhan Vincent Kompany tetap tak terkalahkan di liga sejauh ini, dengan mereka unggul sembilan poin di puncak klasemen.
