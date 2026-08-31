Serge Gnabry kembali menjalani latihan bersama tim Bayern Munich di bawah arahan Vincent Kompany, setelah absen dalam waktu yang cukup lama, yakni sekitar 19 pekan, akibat cedera otot adduktor paha kanan.

Gnabry mengalami cedera tersebut saat menjalani latihan terakhir sebelum menghadapi Stuttgart di Liga Jerman pada 18 April, kemudian menjalani hampir seluruh masa pemulihannya di markas klub.

Setelah absen pada laga pembuka Bundesliga (2026-2027) melawan Stuttgart, di mana Bayern menang 5-1 pada Jumat, sayap asal Jerman itu mengikuti sesi latihan penuh pada Senin hari ini, sesuai konfirmasi surat kabar Bild Jerman.

Gnabry tampak dalam kondisi mental yang baik, sebab ia menjalani latihan dengan penuh semangat, ikut serta dalam duel satu lawan satu, serta terlihat aktif dalam pergerakan dan tembakan.

Kendati demikian, ia kemungkinan besar belum akan tampil pada laga Bayern berikutnya di Piala Jerman melawan Osnabruck, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam.