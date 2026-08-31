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Bintang Bayern Munich Akhiri Absen 4 Bulan, Perban Cibari Menyita Perhatian

Schalke 04 vs Bayern Munich
Schalke 04
Bayern Munich
Bundesliga
I. Saibari
J. Musiala
A. Ibrahimovic
S. Gnabry
Jerman
Maroko

Kabar gembira sekaligus peringatan soal Musiala

Serge Gnabry kembali menjalani latihan bersama tim Bayern Munich di bawah arahan Vincent Kompany, setelah absen dalam waktu yang cukup lama, yakni sekitar 19 pekan, akibat cedera otot adduktor paha kanan.

Gnabry mengalami cedera tersebut saat menjalani latihan terakhir sebelum menghadapi Stuttgart di Liga Jerman pada 18 April, kemudian menjalani hampir seluruh masa pemulihannya di markas klub.

Setelah absen pada laga pembuka Bundesliga (2026-2027) melawan Stuttgart, di mana Bayern menang 5-1 pada Jumat, sayap asal Jerman itu mengikuti sesi latihan penuh pada Senin hari ini, sesuai konfirmasi surat kabar Bild Jerman.

Gnabry tampak dalam kondisi mental yang baik, sebab ia menjalani latihan dengan penuh semangat, ikut serta dalam duel satu lawan satu, serta terlihat aktif dalam pergerakan dan tembakan.

Kendati demikian, ia kemungkinan besar belum akan tampil pada laga Bayern berikutnya di Piala Jerman melawan Osnabruck, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam.

  • Musiala kembali dengan hati-hati

    Surat kabar itu melanjutkan, "Hal yang sama berlaku untuk Jamal Musiala (23 tahun), yang dosis obatnya ditingkatkan setelah ia mengalami dua kali pingsan dalam dua laga persahabatan akibat absen yang disebabkan oleh gangguan saraf (gangguan kesadaran singkat)."

    Surat kabar itu menyebutkan bahwa meski demikian, kondisi Musiala ditangani dengan hati-hati, seraya menegaskan bahwa tim pelatih menilai "kepulangannya sekarang tidak boleh terburu-buru".

    Ia melanjutkan, "Musiala juga ikut serta secara penuh dalam latihan tim pada siang hari Senin. Bintang timnas Jerman itu tampak dalam kondisi fisik yang baik dan berada di jalur yang tepat untuk kembali. Ia terlibat penuh dalam duel-duel dan mengikuti seluruh sesi latihan, yang sebagian berlangsung di lapangan dengan tirai pelindung dan sebagian di lapangan sebelah tanpa tirai."

    Bild menegaskan, "Ini kabar baik bagi Kompany: berkat kembalinya Gnabry dan Musiala, kini sang pelatih memiliki seluruh pemain dalam latihan – tidak ada lagi pemain yang cedera atau menjalani latihan individu."

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  • Ibrahimovic dan Boye absen

    Arijon Ibrahimovic absen dari latihan seiring semakin dekatnya kepindahan dirinya ke Augsburg dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian senilai delapan juta euro.

    Bek kanan Sacha Boey juga tidak ikut serta dalam sesi latihan. Pemain asal Prancis itu tidak memiliki masa depan yang jelas bersama pelatih Kompany, sehingga direktur olahraga Max Eberl berupaya melepasnya sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September.

  • Upamecano mengejutkan Diaz, dan perban Sibari

    Latihan Bayern hari ini menyaksikan sebuah momen menarik ketika Dayot Upamecano menjatuhkan rekan setimnya, Luis Diaz, dalam salah satu manuver, sehingga winger asal Kolombia itu terjatuh keras ke tanah. Namun kedua pemain mampu melanjutkan sesi latihan setelah jeda singkat untuk perawatan.

    Bild menutup: "Ada hal lain yang mencolok dalam latihan pada Senin ini: pemain Maroko Ismael Saibari berlatih dengan mengenakan perban di pergelangan tangan kirinya".

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