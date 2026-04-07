Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Bintang Barcelona mulai menerima gagasan untuk hengkang

Pemain Blaugrana mengubah pendiriannya

Barcelona bersiap menghadapi musim panas yang penuh dengan pergerakan di bursa transfer, di mana direktur olahraga Deco dan timnya menanti pekerjaan besar dengan nama-nama besar seperti João Cancelo, Rashford, dan Marc Casado.

Berbeda dengan beberapa bulan terakhir, tampaknya salah satu dari mereka mulai mengubah pendiriannya mengenai masa depannya di klub Catalan tersebut, setelah sebelumnya bersikeras untuk tetap bertahan dan menolak semua tawaran yang diterimanya... Yang dimaksud adalah bintang muda Marc Casado.

    Situasi Casado di Barcelona telah berubah; dalam waktu kurang dari setahun, ia berubah dari pemain inti tetap dalam skuad pelatih asal Jerman Hans Flick menjadi pemain cadangan yang hanya mendapat sedikit menit bermain.

    Gelandang Barcelona ini telah bermain selama 1.276 menit dalam 29 pertandingan hingga saat ini, di mana ia menjadi starter dalam 14 pertandingan dan masuk sebagai pemain pengganti dalam 15 pertandingan.

    Meskipun musim lalu ia mendapatkan tempat tetap di lini tengah, bahkan dipanggil ke tim nasional Spanyol yang dipimpin oleh Luis de la Fuente, namun kembalinya Marc Bernal dari cedera menutup pintu baginya sepenuhnya, bahkan ia kini dimainkan sebagai bek kiri di Copa del Rey.

    Casado adalah salah satu lulusan Akademi La Masia, dan ia selalu menunjukkan kecintaan yang besar terhadap lambang Barcelona. Hal inilah yang mendorongnya musim lalu untuk menolak tawaran dari Chelsea dan Wolverhampton, dan memilih untuk tetap bertahan di klub tempat ia dibesarkan demi memperjuangkan posisinya. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, tampaknya sang pemain telah berkata, "Cukup."

    Menurut laporan surat kabar "Sport", "Casado telah memutuskan untuk mendengarkan tawaran yang masuk kepadanya musim panas ini".

    Untuk pertama kalinya, ia terbuka terhadap gagasan untuk hengkang, dan perubahan keputusan ini terjadi tak lama setelah ia menandatangani kontrak dengan agen terkenal Jorge Mendes.

  • Keuntungan yang dinantikan... Nilai Casado

    Surat kabar tersebut mencatat bahwa "Barcelona hanya akan menjual Casado jika ada tawaran yang bagus", dan menambahkan: "Namun, klub Catalan itu melihat potensi keuntungan finansial yang besar dari penjualan pemain tersebut, yang tidak membebani klub sepeser pun karena ia merupakan lulusan akademi."

    Dan menegaskan: "Harga Marc Casado bisa mencapai 20 juta euro, meskipun nilainya mungkin turun karena minimnya penampilannya dalam pertandingan belakangan ini."

