Kiper Barcelona, Joan Garcia, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah tampil sama sekali dalam pertandingan Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol, tetapi para pemain cadangan sama-sama menjadi pahlawan seperti halnya pemain inti.

Garcia menambahkan dalam wawancara dengan surat kabar Sport, "Saya rasa terkadang Anda lebih menderita saat berada di bangku cadangan dibandingkan dengan mereka yang berada di dalam lapangan, dan Anda merasa turut berkontribusi dengan porsi yang sama serta menjadi pahlawan seperti semua orang."

Ia melanjutkan, "Apakah para suporter Barcelona mungkin akan meminta Anda untuk membuat tato Flick jika meraih gelar Liga Champions, seperti yang dilakukan Cucurella dengan De la Fuente? Ya, saya tahu itu. Tapi tidak, saya harus mengatakan bahwa saya tidak berencana melakukan hal itu untuk saat ini."

Garcia menegaskan, "Saya tidak memiliki tato dan tidak berpikir untuk melakukannya. Jika kami meraih gelar Liga Champions Eropa, maka harus dipikirkan hal lain."

Ia menuturkan, "Apakah kalian terkejut saat berada di pemusatan latihan timnas dengan kabar kepindahan Cucurella ke Real Madrid? Tidak, karena pada akhirnya setiap orang menentukan apa yang terbaik untuk dirinya dan masa depannya. Sejujurnya, saya rasa itu langkah yang bagus baginya. Ketika hal itu terjadi, ia sempat menjadi bahan candaan, tetapi pada akhirnya kami turut senang untuknya."