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Bintang Barcelona Menolak Meniru Tato Cucurella, Berkelit soal Alvarez dan Torres

FEATURES
LaLiga
Barcelona
Spain
Real Madrid
Atletico Madrid
F. Torres
M. Cucurella
J. Alvarez
J. Garcia
Spanyol

Kiper Barcelona, Joan Garcia, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah tampil sama sekali dalam pertandingan Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol, tetapi para pemain cadangan sama-sama menjadi pahlawan seperti halnya pemain inti. 

Garcia menambahkan dalam wawancara dengan surat kabar Sport, "Saya rasa terkadang Anda lebih menderita saat berada di bangku cadangan dibandingkan dengan mereka yang berada di dalam lapangan, dan Anda merasa turut berkontribusi dengan porsi yang sama serta menjadi pahlawan seperti semua orang."

Ia melanjutkan, "Apakah para suporter Barcelona mungkin akan meminta Anda untuk membuat tato Flick jika meraih gelar Liga Champions, seperti yang dilakukan Cucurella dengan De la Fuente? Ya, saya tahu itu. Tapi tidak, saya harus mengatakan bahwa saya tidak berencana melakukan hal itu untuk saat ini."

Garcia menegaskan, "Saya tidak memiliki tato dan tidak berpikir untuk melakukannya. Jika kami meraih gelar Liga Champions Eropa, maka harus dipikirkan hal lain."

Ia menuturkan, "Apakah kalian terkejut saat berada di pemusatan latihan timnas dengan kabar kepindahan Cucurella ke Real Madrid? Tidak, karena pada akhirnya setiap orang menentukan apa yang terbaik untuk dirinya dan masa depannya. Sejujurnya, saya rasa itu langkah yang bagus baginya. Ketika hal itu terjadi, ia sempat menjadi bahan candaan, tetapi pada akhirnya kami turut senang untuknya."

  • Julian AlvarezGetty Images

    Alvarez pemain luar biasa dan memiliki kualitas tinggi

    Mengenai Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, ia berkomentar, "Saya rasa dia pemain yang sangat hebat. Siapa pun yang mencintai sepakbola dan mengikutinya akan langsung menyadari bahwa dia pemain menakjubkan dan memiliki kualitas tinggi."

    Ia menambahkan, "Namun, bukan tugas saya untuk menilai hal-hal seperti ini. Secara pribadi, saya sangat percaya pada manajemen olahraga klub, begitu juga pada pelatih, dan saya tahu mereka sering berdiskusi satu sama lain. Saya yakin mereka akan membentuk susunan tim terbaik yang mungkin untuk bersaing dalam segala hal."

    Ia melanjutkan, "Adapun soal apakah saya akan membayar 150 juta euro untuk Alvarez? Untungnya, itu bukan keputusan yang menjadi tanggung jawab saya, dan saya tidak perlu mengajukan pertanyaan itu ataupun menjawabnya."

    Mengenai Ferran Torres, ia menjelaskan, "Satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui apa yang ada di pikirannya adalah pemain itu sendiri, dan saya rasa yang harus dilakukan adalah menghormati hal itu. Kami sangat senang dengan keberadaannya bersama kami, dan kami berharap dia tetap bersama kami musim depan."

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  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    Obsesi Meraih Gelar Liga Champions

    Mengenai batas ambisi untuk musim depan, ia berkomentar, "Menurut saya hal ini sudah jelas, kita harus melanjutkan jalur yang sedang kita jalani, kembali memenangi La Liga, serta bersaing memperebutkan Copa del Rey dan Piala Super, gelar-gelar yang penting bagi kami, dan tentu saja Liga Champions Eropa."

    Ia menegaskan, "Saya rasa kita harus menempatkan gelar Liga Champions sebagai target utama, dan kita harus bekerja untuk meraihnya. Kami akan menuntut diri kami sendiri semaksimal mungkin untuk mencoba memenanginya, tanpa hal itu berubah menjadi obsesi."

    Ia menutup, "Obsesi selalu menjadi hal yang negatif. Yang harus kita lakukan adalah menjalani turnamen dengan hasrat dan keyakinan, sambil menyadari bahwa inilah kompetisi yang menuntut lebih banyak darimu dibanding hal lain apa pun. Tidak lebih dari itu."

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