Getty Images Sport
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Bintang Barcelona Andreas Christensen mencapai tonggak besar setelah kemenangan telak atas Rayo Vallecano
Christensen capai 100 penampilan bersama Barcelona
Christensen menandai tonggak penting dalam kariernya dengan mencatatkan penampilan ke-100 untuk Barcelona saat meraih kemenangan 5-2 atas Rayo Vallecano. Bek Denmark berusia 30 tahun itu menuntaskan pertandingan penuh sebelum menerima jersey kenang-kenangan dari rekan-rekan setimnya setelah laga usai untuk menandai centenary tersebut. Momen itu memiliki makna emosional yang istimewa bagi Christensen, yang merayakan pencapaian tersebut dengan putranya menyaksikan dari tribune.
- Getty Images Sport
Bek asal Denmark merefleksikan perjalanan emosional
Ia mengakui bahwa mencapai 100 pertandingan sangat berarti bagi dirinya dan keluarganya setelah melewati masa-masa sulit di Catalonia. Berbicara setelah peluit akhir, Christensen mengungkapkan rasa syukurnya karena berhasil mencapai tonggak tersebut.
"Saya sangat bahagia. Ini sangat berarti bagi saya," ungkap Christensen, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Mencapai momen ini membutuhkan waktu, tetapi ini punya makna besar bagi saya dan keluarga saya.
"Kami merasa diterima sejak hari pertama, kami senang berada di sini dan menantikan dengan antusias apa yang akan datang. Pada saat ini, ini sangat berarti bagi kami dan kami sangat bahagia.
"Saya memulai dua musim pertama dengan sangat baik, tetapi cedera memengaruhi dua musim berikutnya. Bagi saya, yang terpenting adalah menemukan kembali kesenangan dalam permainan, menikmati pertandingan, dan menjalani setiap laga satu per satu."
Christensen membidik gelar Liga Champions
Menatap ke depan, pemain internasional Denmark itu menyuarakan keyakinan kuat terkait kemampuan Barcelona untuk menjuarai Liga Champions, dengan mengatakan: "Kami mampu mencapainya. Kami sudah membuktikannya dalam dua musim terakhir.
"Saya sudah mengalaminya dari kedua perspektif, baik di luar lapangan maupun saat bermain, dan saya merasakan bahwa atmosfer di dalam dan di sekitar tim mencerminkan keyakinan bersama bahwa kami memiliki level yang dibutuhkan untuk memenangkan segalanya. Itulah tujuan kami musim ini: menjalani setiap pertandingan dan memburu setiap trofi selangkah demi selangkah"
- Getty Images Sport
Bek incar Valencia jadi target utama
Christensen kembali memantapkan tempatnya di tim pada awal musim baru, tampil penuh 90 menit dalam dua dari tiga laga pembuka Barcelona. Bek tengah itu kini akan berharap bisa mempertahankan tempatnya di starting XI saat Barcelona bersiap menghadapi Valencia dalam pertandingan La Liga berikutnya.
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