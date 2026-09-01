Bintang Barcelona Andreas Christensen mencapai tonggak besar setelah kemenangan telak atas Rayo Vallecano

Ia mengakui bahwa mencapai 100 pertandingan sangat berarti bagi dirinya dan keluarganya setelah melewati masa-masa sulit di Catalonia. Berbicara setelah peluit akhir, Christensen mengungkapkan rasa syukurnya karena berhasil mencapai tonggak tersebut.

"Saya sangat bahagia. Ini sangat berarti bagi saya," ungkap Christensen, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Mencapai momen ini membutuhkan waktu, tetapi ini punya makna besar bagi saya dan keluarga saya.

"Kami merasa diterima sejak hari pertama, kami senang berada di sini dan menantikan dengan antusias apa yang akan datang. Pada saat ini, ini sangat berarti bagi kami dan kami sangat bahagia.

"Saya memulai dua musim pertama dengan sangat baik, tetapi cedera memengaruhi dua musim berikutnya. Bagi saya, yang terpenting adalah menemukan kembali kesenangan dalam permainan, menikmati pertandingan, dan menjalani setiap laga satu per satu."