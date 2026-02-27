Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann Capai Kesepakatan Gabung Orlando City!

Negosiasi antara perwakilan Griezmann dan Orlando City dilaporkan telah mencapai tahap akhir pada pekan terakhir Februari. Meski pemain berusia 34 tahun itu masih terikat kontrak di Madrid hingga 2027, keinginan kuatnya untuk mencicipi atmosfer sepakbola Amerika Serikat menjadi motor penggerak utama di balik percepatan proses transfer ini.

Langkah ini mengejutkan banyak pihak mengingat Atletico masih bersaing ketat di berbagai kompetisi musim ini. Namun, urgensi dari pihak Orlando City yang ingin merampungkan kesepakatan sebelum bursa transfer MLS ditutup pada 26 Maret membuat situasi berkembang sangat dinamis. Laporan dari L'Equipe menyebutkan bahwa kepindahan ini sekarang berada di ambang penyelesaian.

Kehilangan sosok Griezmann tentu menjadi pukulan telak bagi skuat asuhan Diego Simeone. Kendati demikian, pihak klub dilaporkan tidak akan menghalangi kepergiannya sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi luar biasa sang pemain.