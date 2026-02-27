Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann Capai Kesepakatan Gabung Orlando City!

Article continues below
Article continues below
Article continues belo
Negosiasi antara perwakilan Griezmann dan Orlando City dilaporkan telah mencapai tahap akhir pada pekan terakhir Februari. Meski pemain berusia 34 tahun itu masih terikat kontrak di Madrid hingga 2027, keinginan kuatnya untuk mencicipi atmosfer sepakbola Amerika Serikat menjadi motor penggerak utama di balik percepatan proses transfer ini.
Langkah ini mengejutkan banyak pihak mengingat Atletico masih bersaing ketat di berbagai kompetisi musim ini. Namun, urgensi dari pihak Orlando City yang ingin merampungkan kesepakatan sebelum bursa transfer MLS ditutup pada 26 Maret membuat situasi berkembang sangat dinamis. Laporan dari L'Equipe menyebutkan bahwa kepindahan ini sekarang berada di ambang penyelesaian.
Kehilangan sosok Griezmann tentu menjadi pukulan telak bagi skuat asuhan Diego Simeone. Kendati demikian, pihak klub dilaporkan tidak akan menghalangi kepergiannya sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi luar biasa sang pemain.
Faktor ekonomi memainkan peran krusial dalam keputusan Griezmann untuk hengkang pada bulan Maret, bukan menunggu hingga musim panas Eropa tiba. Berdasarkan regulasi roster MLS, terdapat syarat finansial spesifik yang memungkinkan Griezmann mengamankan kontrak sebagai Designated Player. Jika menunda kepindahan hingga Juni, ia berisiko kehilangan kesempatan untuk mendapatkan paket gaji fantastis.
Status tersebut memungkinkan seorang pemain bintang menerima gaji di luar batasan plafon anggaran klub, di mana Griezmann diproyeksikan bisa mengantongi pendapatan hingga €20 juta per tahun. Dengan usia yang sudah menginjak 34 tahun, kesempatan untuk menjadi wajah utama sebuah waralaba dengan kompensasi sebesar itu merupakan tawaran yang sulit ditolak bagi mantan pemain Barcelona tersebut.
Selain itu, tidak ada jaminan bahwa slot Designated Player atau tawaran serupa dari Orlando City akan tetap tersedia di bursa transfer musim panas mendatang. Bagi Griezmann, ini adalah momen "sekarang atau tidak sama sekali" untuk mengamankan masa depan finansial sekaligus mewujudkan ambisinya tinggal di Amerika Serikat, sebuah gaya hidup yang sudah lama ia kagumi secara terbuka.
Manajemen Atletico menunjukkan sikap yang sangat suportif terhadap keputusan sang ikon, mengingat adanya "pakta jasa" yang tidak tertulis antara pemain dan klub. Meski kepergiannya "tidak sepenuhnya menyenangkan" bagi Griezmann karena harus meninggalkan rekan-rekannya di tengah perjuangan Copa del Rey dan Liga Champions, tuntutan profesionalitas memaksanya untuk segera mengambil keputusan ini.
L'Equipe bahkan menyebutkan bahwa kepindahan ini sudah mencapai tingkat kepastian yang sangat tinggi di angka 95 persen. Simeone sendiri, dalam pertemuan pribadinya dengan sang pemain, tidak menunjukkan resistensi yang keras, mengakui bahwa Griezmann telah memenangkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri setelah semua pengorbanan yang ia berikan untuk seragam LosColchoneros.
Situasi ini semakin diperkuat dengan keberadaan klausul rilis yang relatif rendah dalam kontrak terakhirnya, yang memang dirancang untuk memfasilitasi kepindahannya ke destinasi di luar Eropa. Para pemangku kepentingan dalam kesepakatan ini mengonfirmasi bahwa saat ini hanya tinggal menunggu tanda tangan resmi di atas dokumen kontrak sebelum pengumuman besar dilakukan kepada publik.
Sentimen di Madrid saat ini adalah mempersiapkan perpisahan yang layak bagi pemain yang mendefinisikan era modern klub. Fokus utama bagi semua pihak sekarang beralih pada pengelolaan logistik dari pintu keluar profil tinggi ini, memastikan bahwa transisi sang bintang menuju kompetisi di Amerika Serikat berjalan mulus tanpa merusak hubungan harmonis yang telah terjalin selama bertahun-tahun.
Skenario perpisahan yang ideal telah dirancang, di mana pertandingan La Liga melawan mantan klubnya Real Sociedad pada 8 Maret mendatang diproyeksikan menjadi penampilan terakhir Griezmann dalam balutan seragam Atletico. Mengakhiri karier panjangnya di Spanyol melawan klub yang membesarkannya di hadapan pendukung setia Los Rojiblancos dianggap sebagai penutup puitis bagi perjalanan sang legenda.
Setelah laga tersebut, Griezmann diharapkan segera terbang ke Florida untuk merampungkan tes medis dan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Orlando City sebelum tenggat waktu 26 Maret. Kehadirannya di MLS dipastikan akan menjadi magnet baru bagi liga tersebut, sekaligus mengikuti jejak para megabintang dunia lainnya yang memilih Amerika Serikat sebagai pelabuhan terakhir karier profesional mereka.